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Участник коллективной драки в 12 микрорайоне ударил полицейского в лицо 21.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Четверо мужчин устроили драку во дворе корпуса 1207. Досталось и полицейскому, прибывшему с коллегами на место происшествия. Инцидент произошёл около 21:30 в субботу, 20 мая.

Один из участников потасовки повёл себя неадекватно и нанёс ближайшему стражу порядка удар в лицо. Остановить драку полицейским удалось предупредительным выстрелом вверх из табельного оружия.

Для дальнейшего разбирательства неизвестных доставили в участок. Пострадавший полицейский с гематомой обратился за медпомощью, после чего продолжил дежурство, сообщили Zelenograd.ru в УВД.

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