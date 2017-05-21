Четверо мужчин устроили драку во дворе корпуса 1207. Досталось и полицейскому, прибывшему с коллегами на место происшествия. Инцидент произошёл около 21:30 в субботу, 20 мая.
Один из участников потасовки повёл себя неадекватно и нанёс ближайшему стражу порядка удар в лицо. Остановить драку полицейским удалось предупредительным выстрелом вверх из табельного оружия.
Для дальнейшего разбирательства неизвестных доставили в участок. Пострадавший полицейский с гематомой обратился за медпомощью, после чего продолжил дежурство, сообщили Zelenograd.ru в УВД.
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