В пятницу, 19 мая, по всей стране проходит акция «На работу на велосипеде». Зеленоград 36-й в списке городов, жители которых официально зарегистрировались для участия в акции — к ней присоединились 34 зеленоградца. Два кафе в городе предложили 19 мая скидки велосипедистам: кофейня «Даблби» в ДК(КЦ) «Зеленоград» и «Coffee and the City» в ТК «Панфиловский». Но никакой специальной организации акции в Зеленограде или праздника для велосипедистов, как это было в прошлые годы, нет — впрочем, 19 и 28 мая можно бесплатно провезти велосипеды в электричках и добраться до Москвы, где «На работу на велосипеде» проходит на широкую ногу.
В Москве акция в этом году продлится две недели, с 15 по 28 мая, и завершится большим Московским Велопарадом. Зарегистрироваться для участия организаторы призывают на сайте www.bike2work.ru - «Это позволит нам собрать важную статистику, помогающую в общении с городскими властями». В соцсетях можно выкладывать фотографии с хештегом #наработунавелосипеде, вдохновляя других своим примером и выигрывая призы.
Во время акции, 19 мая или в течение всех двух недель, велосипедистам-участникам предлагают специальные скидки и бонусы, вкусные угощения и сувениры партнёры акции (на карте) — кафе, рестораны, спортивные магазины, предприятия обслуживания. Список партнёров всё еще пополняется.
В Зеленограде акцию поддержала кафейня «Даблби» в ДК(КЦ) «Зеленоград», где до 11 утра 19 мая давали скидки на кофе всем участникам по фразе «Я на велосипеде». В кофейнях Coffee and the City, в том числе в ТК «Панфиловский» в Зеленограде, 19 мая также обещали скидку 20% на всё меню по кодовой фразе «На работу на велосипеде» и завтрак с собой: классический и авторский кофе, фруктово-ягодный и листовой чай, сырники, сэндвичи, тосты, выпечка, печеньки и многое другое.
В пятницу, 19 мая, и в воскресенье, 28 мая (в день велопарада) велосипеды можно бесплатно провезти в электричках — об этом объявила компания-перевозчик МТ ППК. Предложение действует в границах Москвы и Московской области, от Москвы-Пассажирской до Решетниково. При покупке билета в пригородной кассе на велосипед необходимо получить бесплатный билет для прохода через турникеты. Во все остальные дни бесплатно провозить велосипеды можно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, напоминает МТ ППК, а на территории Тверской области для велосипедов действую круглосуточные тарифы (при расстоянии до 100 км включительно стоимость провоза велосипеда 25 рублей, свыше 100 км — 50 рублей).
На наземном общественном транспорте Москвы также разрешён бесплатный провоз велосипедов, в том числе в коммерческих автобусах большой вместимости со специальной площадкой для велосипедов и колясок.
Всероссийскую акцию «На работу на велосипеде» поддерживает министерство транспорта РФ. Основная её цель — «Показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе», — говорится на сайте акции.
В прошлом году акция проходила 20 мая, в Зеленограде к ней присоединились 79 человек. «Результаты не отображают реальное количество людей, передвигающихся на велосипеде, но дают важную информацию для дальнейшего развития велокультуры», отмечают организаторы. 40% зарегистрированных участников из Москвы ездит на велосипеде на работу почти каждый день. В конце концов, главные стимулы для этого — не акция, а подходящая погода и наличие велосипеда.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.
Но утром, выглянув в окошко, была удивлена — у дома почти не было припаркованных машин! «Наверное, все разъехались на дачи, сезон «пятница — это уже выходной» открылся», подумала я. А оказывается, мои соседушки воспользовались этой акцией и повально уехали по делам на своих авто в расчёте на сниженный трафик.