Во время акции, 19 мая или в течение всех двух недель, велосипедистам-участникам предлагают специальные скидки и бонусы, вкусные угощения и сувениры партнёры акции (на карте) — кафе, рестораны, спортивные магазины, предприятия обслуживания. Список партнёров всё еще пополняется.

В Зеленограде акцию поддержала кафейня «Даблби» в ДК(КЦ) «Зеленоград», где до 11 утра 19 мая давали скидки на кофе всем участникам по фразе «Я на велосипеде». В кофейнях Coffee and the City, в том числе в ТК «Панфиловский» в Зеленограде, 19 мая также обещали скидку 20% на всё меню по кодовой фразе «На работу на велосипеде» и завтрак с собой: классический и авторский кофе, фруктово-ягодный и листовой чай, сырники, сэндвичи, тосты, выпечка, печеньки и многое другое.

В пятницу, 19 мая, и в воскресенье, 28 мая (в день велопарада) велосипеды можно бесплатно провезти в электричках — об этом объявила компания-перевозчик МТ ППК. Предложение действует в границах Москвы и Московской области, от Москвы-Пассажирской до Решетниково. При покупке билета в пригородной кассе на велосипед необходимо получить бесплатный билет для прохода через турникеты. Во все остальные дни бесплатно провозить велосипеды можно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, напоминает МТ ППК, а на территории Тверской области для велосипедов действую круглосуточные тарифы (при расстоянии до 100 км включительно стоимость провоза велосипеда 25 рублей, свыше 100 км — 50 рублей).

На наземном общественном транспорте Москвы также разрешён бесплатный провоз велосипедов, в том числе в коммерческих автобусах большой вместимости со специальной площадкой для велосипедов и колясок.

Всероссийскую акцию «На работу на велосипеде» поддерживает министерство транспорта РФ. Основная её цель — «Показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе», — говорится на сайте акции.

В прошлом году акция проходила 20 мая, в Зеленограде к ней присоединились 79 человек. «Результаты не отображают реальное количество людей, передвигающихся на велосипеде, но дают важную информацию для дальнейшего развития велокультуры», отмечают организаторы. 40% зарегистрированных участников из Москвы ездит на велосипеде на работу почти каждый день. В конце концов, главные стимулы для этого — не акция, а подходящая погода и наличие велосипеда.