«Когда подростки просят денег на хлеб, билет или воду — взрослые думают, что на сигареты». Ко Дню защиты детей Zelenograd.ru провёл несколько социальных экспериментов, посвященных одной проблеме: на что может надеяться ребенок в нашем городе, если он оказался на улице и просит о помощи. Или, наоборот, предлагает её сам.
Юные журналисты-школьницы Ксюша, Маша, Юля, Настя и Алиса обратились к случайным прохожим с просьбами добавить денег на электричку, помочь купить хлеба, если деньги потеряны, разрешить сделать звонок с мобильного телефона — и с предложением донести тяжелые сумки. Как отреагировали люди и что вышло из этого эксперимента, рассказали сами девочки.
По условиям эксперимента, людей выбирали не случайных — нужно было пообщаться с разными взрослыми: с пожилыми людьми, с мужчинами и женщинами средних лет, с парой средних лет, молодыми людьми и девушками от 20 лет, чтобы понять, зависит ли эмпатия и недоверие от возраста.
Что делать, если у подростка не хватает денег, чтобы доехать домой, например, на электричке? Первый эксперимент состоял в том, чтобы попросить 20 рублей у людей в очереди у кассы станции Крюково. Ребята пообщались с пассажирами по обе стороны железной дороги.
Темноволосый молодой человек в клетчатой рубашке, приблизительно 23-х лет, улыбнулся и вместо 20 вручил 50 рублей, отказавшись от сдачи. А вот три девушки 20-25 лет, к которым подходила Юля, все как одна реагировали негативно и равнодушно говорили «Нет».
Из мужчин среднего возраста двое просто прошли мимо, а третий переспросил: «Сколько? Сколько?» и дал на 50 копеек больше условленной суммы. Одна из женщин средних лет тоже просто протянула девчонкам 20 рублей: «Держите».
«Блондинка с короткой стрижкой лет сорока мне показалась милой и доброй, — рассказывает Ксюша. — но её слова меня просто убили: „Цыгане перестали попрошайничать? Теперь вы вместо них?“»
Бабулька в ответ на просьбу не стала расспрашивать — сразу поискала в кошельке и добавила денег.
«Мы обратились за помощью к взрослым семейным парам, — описывает Маша. — Первая пара просто прошла мимо, посмотрев на нас с большим презрением. А вторая остановились, но засомневалась, ни на сигареты ли мы просим деньги, и в итоге добавила нужную сумму».
На вырученные деньги подростки честно приобрели билеты и вручили их счастливым случайным пассажирам.
Поможет ли кто-то с небольшой покупкой в магазине, если деньги, выданные родителями, потерялись? Во втором эксперименте подростки просили зеленоградцев купить батон хлеба в магазинах «Пятёрочка», «Лента» и «Билла» — и наблюдали, насколько отзывчивы и добродушны их покупатели.
Молодой человек 20-ти с лишним лет, стоящий на кассе с тележкой, полной продуктов, пробурчал в ответ на вопрос что-то невнятное и отвернулся от Алисы. Зато парень с девушкой 20-ти лет сразу стали искать мелочь и помогли нужной суммой.
Сорокалетняя женщина протянула четыре рубля и посоветовала идти в магазин эконом-класса, где хлеб дешевле. Другая, блондинка среднего возраста, с удовольствием помогла деньгами Маше и улыбнулась в ответ на её просьбу.
Семейная пара среднего возраста недовольно посмотрела на подростков и лаконично пробурчала: «Нет».
Хорошо одетый мужчина 45-ти лет ответил молчанием и переместился к соседнему прилавку. А вот стоявший рядом дедушка, услышавший вопрос, молчаливо протянул Насте десять рублей.
Другой дедушка без лишних вопросов купил батон хлеба Юле, а потом предложил взять еще и колбасы: «Вы такая худенькая, выздоравливайте скорее!» Услышавшая диалог кассирша сделала дополнительную скидку на продукты.
Пожилая женщина ответила «Простите, нет» — «Но, судя по всему, у неё просто не было денег», — комментирует Алиса.
На что рассчитывать ребёнку, если нужно позвонить маме, а деньги на телефоне закончились или он разрядился? Третий эксперимент состоял в просьбе дать ненадолго телефон, чтобы позвонить: «Мам, привет! У меня разрядился телефон, скоро буду дома». Случайных прохожих выбирали в районе Крюковской площади и «Иридиума».
Модно одетый молодой человек 25-ти лет без лишних вопросов протянул Алисе телефон: «Держи!» Девушка примерно того же возраста — продавец в ларьке со сладостями — хоть и смотрела на своём телефоне фильм, но на просьбу позвонить тоже отозвалась позитивно: «Конечно», и сама набрала нужный номер.
Солидная женщина лет 50-ти дала позвонить из своих рук и основательно допросила: «Кому? Зачем? И почему?»
Пара средних лет в хорошем настроении промчалась мимо со словами: «Нам некогда, извините!»
Мужчина среднего возраста кавказской национальности прошел мимо, игнорируя просьбу. Мужчина славянской внешности тоже не отреагировал, сделав вид, что он не услышал вопроса.
А вот бабушка, которая ждала внука около магазина, вошла в положение Юли и протянула свой телефон.
А что будет, если не просить о помощи, а предлагать её? В заключении экспериментов подростки провели последний «эксперимент наоборот» — они предлагали пожилым людям поднять сумки по лестнице крюковского перехода.
Бабушек и дедушек с авоськами долго не было в поле зрения. Только спустя 20 минут после начала «акции» появилась пожилая женщина с огромной продуктовой тележкой. «Старенькая бабушка посмотрела мне в глаза, — поделилась Настя, — я смущенно улыбнулась, дала понять, что хочу помочь и предложила донести сумку. Бабушка растрогалась и согласилась».
А вот дедушка лет 80-ти отказался от помощи, сказав, что справится сам. Скорей всего, ему было просто неловко принимать помощь от девушки.
Еще одна бабушка обрадовалась предложению донести пакеты с продуктами. После долго благодарила девчонок и даже угостила конфетами.
Итак, опытным путём выяснилось: положительнее всего на просьбы реагируют бабушки и дедушки — хотя именно у них, скорее всего, каждая монета на счету. Позитивны также молодые люди, хотя у молодых мужчин отзывчивости больше, чем у девушек (возможно, потому что о помощи просили девушки-школьницы). Стоило побольше потестировать молодые пары, чтобы узнать, все ли они так добры, как единственная опрошенная.
Женщины средних лет тоже реагируют на просьбы детей на улице в основном положительно, хотя и ведут себя зачастую строго. От пары средних лет нечасто можно ждать помощи, хоть это и люди «родительского» возраста — возможно, у самих такие же дети. Ну, и максимальное количество отрицательных реакций — пять на одну положительную — продемонстрировали мужчины средних лет. Их прагматичность или скептицизм впечатляют.
«Думаю, что большинство людей понимают в какой ситуации оказался ребенок и даже переживают за него. И я, попав в затруднительное положение, не останусь в беде, обязательно найдутся люди, которые смогут помочь», — подвела итоги экспериментов Алиса.
«После эксперимента я поняла, что далеко не все люди бессердечные и равнодушные, — рассказала Ксения. — Детей слышат и слушают, пытаются осознать и решить их проблемы».
«Люди просто перестали нам доверять, — замечает Настя. — Когда подростки просят денег на хлеб, билет или воду, взрослые думают, что на сигареты. В нашем городе люди среднего достатка оказались самыми добрыми. Богатые были более равнодушными и вредными. А бедные… им самим нужна помощь».
«Я считаю, что подобные эксперименты помогают понять суть человеческих взаимоотношений и доказать, что в современном мире ещё не всё потеряно, — резюмирует Маша. — И в людях по прежнему есть доброта, способная поселить надежду в наших сердцах».
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