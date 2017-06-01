«Когда подростки просят денег на хлеб, билет или воду — взрослые думают, что на сигареты». Ко Дню защиты детей Zelenograd.ru провёл несколько социальных экспериментов, посвященных одной проблеме: на что может надеяться ребенок в нашем городе, если он оказался на улице и просит о помощи. Или, наоборот, предлагает её сам.

Юные журналисты-школьницы Ксюша, Маша, Юля, Настя и Алиса обратились к случайным прохожим с просьбами добавить денег на электричку, помочь купить хлеба, если деньги потеряны, разрешить сделать звонок с мобильного телефона — и с предложением донести тяжелые сумки. Как отреагировали люди и что вышло из этого эксперимента, рассказали сами девочки.