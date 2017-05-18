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Воры вскрывали машины на парковке гипермаркета в Чёрной Грязи. Видео 18.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Злоумышленники обокрали несколько автомобилей, припаркованных возле гипермаркета Metro. Магазин расположен рядом с Ленинградским шоссе в деревне Чёрная Грязь.

С помощью брелоков-сканеров преступники считывали сигнал с пульта автосигнализации, проникали внутрь и похищали оставленные хозяевами в машине личные вещи, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Брали в основном сумки, борсетки, планшеты, ноутбуки — всё, что представляет определённую ценность.

Воров, обкрадывавших машины на парковке гипермаркета, взяли с поличным
Скриншот оперативной съемки УВД по Московской области

Полиция задержала и поместила под стражу двух подозреваемых — 41-летнего жителя Смоленской области и 42-летнего жителя Саратовской области во время совершения ими очередной кражи. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчин часть похищенного, а также спецоборудование, которое используют для вскрытия автомашин. Улики и записи с камер видеонаблюдения подтверждают причастность задержанных к двум кражам, общая сумма ущерба по которым составила более 300 тысяч рублей. Полиция устанавливает причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Видео предоставлено УВД по Московской области

Как объяснили Zelenograd.ru в полиции, чтобы не стать жертвой воров, автовладельцам не следует оставлять в салоне машины, тем более на видном месте, ценные вещи. Если заметили кражу сразу, лучше немедленно обратиться к охранникам и в полицию, тогда более высока вероятность поймать преступников по «горячим следам».

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