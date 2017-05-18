Полиция задержала и поместила под стражу двух подозреваемых — 41-летнего жителя Смоленской области и 42-летнего жителя Саратовской области во время совершения ими очередной кражи. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчин часть похищенного, а также спецоборудование, которое используют для вскрытия автомашин. Улики и записи с камер видеонаблюдения подтверждают причастность задержанных к двум кражам, общая сумма ущерба по которым составила более 300 тысяч рублей. Полиция устанавливает причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.