Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло в ночь на четверг, 18 мая, на Ленинградском шоссе в районе владения 32 в Химках. Некоторые машины восстановлению не подлежат. Особенно досталось автомобилю Hyundai, в котором сработали все подушки безопасности.
Судя по пятнам крови в салоне авто, водитель получил травмы, однако в ГИБДД Zelenograd.ru сообщили, что никто не пострадал.
В ДТП участвовали также машина такси, Volkswagen, Infinity и большегруз. Причины произошедшего устанавливаются.
Телеканал «5» опубликовал видео последствий массовой аварии, снятое на месте происшествия.
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