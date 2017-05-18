Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло в ночь на четверг, 18 мая, на Ленинградском шоссе в районе владения 32 в Химках. Некоторые машины восстановлению не подлежат. Особенно досталось автомобилю Hyundai, в котором сработали все подушки безопасности.

Судя по пятнам крови в салоне авто, водитель получил травмы, однако в ГИБДД Zelenograd.ru сообщили, что никто не пострадал.

В ДТП участвовали также машина такси, Volkswagen, Infinity и большегруз. Причины произошедшего устанавливаются.