1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Восемь автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Химках. Видео последствий 18.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло в ночь на четверг, 18 мая, на Ленинградском шоссе в районе владения 32 в Химках. Некоторые машины восстановлению не подлежат. Особенно досталось автомобилю Hyundai, в котором сработали все подушки безопасности.

Судя по пятнам крови в салоне авто, водитель получил травмы, однако в ГИБДД Zelenograd.ru сообщили, что никто не пострадал.

В ДТП участвовали также машина такси, Volkswagen, Infinity и большегруз. Причины произошедшего устанавливаются.

Телеканал «5»

Телеканал «5» опубликовал видео последствий массовой аварии, снятое на месте происшествия.

 Реклама
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Студия маникюра Purple ищет бровиста и мастера ногтевого сервиса Объявления
Зеленоградский центр кинезитерапии приглашает на бесплатный семинар «Золотое сечение организма» Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Обсуждение
Igor K____
Вчера, 12:53
Какое то проклятое место. https://www.zelenograd.ru/news/42584/ примерно там же было
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама