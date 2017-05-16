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Карманница незаметно вытащила у пенсионерки кошелёк в гипермаркете. Видео 16.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Воровку задержали с поличным на выходе из гипермаркета во 2-м микрорайоне. Двадцатилетняя жительница области незаметно вытащила кошелёк из кармана пальто 82-летней зеленоградки. Преступление зафиксировала внутренняя камера видеонаблюдения.

Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения
Предоставлено УВД по Зеленограду

Как видно на записи, пожилая покупательница выбирала товар в овощном ряду, когда вплотную к ней подошли две девушки, делая вид, что тоже осматривают продукты. Одна держалась в основном чуть поодаль, вторая практически прижалась к пенсионерке, скрывая одну руку длинным шарфом (классический приём карманников), который периодически расправляла. Те же манипуляции с шарфом совершала и её предполагаемая «напарница».

Затем обе девушки покинули овощной ряд. На записи видно, как они подходят к мужчине, как будто перекидываются парой фраз, он осматривается вокруг, а затем направляется за ними, как бы прикрывая.

Непосредственную исполнительницу задержали и взяли под стражу практически на выходе. В настоящее время следователи устанавливает причастность задержанной к подобным преступлениям и круг возможных соучастников, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Известно, что в течение апреля в том же гипермаркете произошёл ряд похожих краж.

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