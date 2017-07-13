«Ну, погоди!» и другие

Особое место на выставке занимают игры торговой марки «Электроника»: «Ну, погоди!», «Тайны океана» и «Автослалом». Эти карманные электронные игрушки были не только мечтой каждого советского школьника 1980-х годов, но и любимым увлечением взрослых. Стоила «Электроника» более 20 рублей, при этом за игрушкой по стране стояли очереди, её с трудом доставали, да и батарейки к ней найти было непросто. А вот для жителей Зеленограда игры были доступнее, ведь производились они здесь, на заводах «Микрон» и «Ангстрем» — их даже собирали обычные зеленоградские школьники на Школьном заводе (кирпичный корпус напротив МИЭТа через Солнечную аллею).

Электроника ИМ-02 (расшифровывается как «игра микропроцессорная») — первая отечественная игра на жидкокристалическом экране, аналог японской Nintendo Game & Watch. На одном устройстве можно играть только в одну игру, выбирая уровень сложности. Игра выпускалась не только в Зеленограде и имела множество различных модификаций: «Микки Маус», «Охота», «Космический мост», «Кот-рыболов», «Веселый Повар» (экспортный вариант «Merry cook»). На экспозиции выставлены не только игры, но и оригинальная упаковка и инструкция к ним.

Легендарной, конечно же, стала игра «Ну, погоди!». Среди детей 1980-х годов ходили легенды, что при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм «Ну погоди!»: Заяц выбегает на экран и дарит Волку букет цветов, или играет призовая мелодия. На самом деле, подобная мультипликация была принципиально невозможна на дисплее подобного типа. А вот мелодия могла бы быть, но разработчики её не предусмотрели. Поэтому после того, как набраны 999+1 очко, в игре звучали просто три коротких сигнала, и всё начиналось заново с нуля очков и на высокой скорости.