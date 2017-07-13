Выставка «Игрушки прошлого» завершается в Музее Зеленограда 23 июля, в экспозиции — самые разнообразные игрушки, изготовленные в 50-90-х годы прошлого века. Музей собрал экспозицию ретро-экспонатов для того, чтобы показать детям, во что играли родители, а взрослым дать возможность окунуться в атмосферу детства.
О каких игрушках мечтали наши бабушки, как игра «Ну, погоди!» покорила СССР и почему велосипед «Малыш» до сих пор популярен в Индии, рассказали корреспонденту Zelenograd.ru сотрудники музея. Игрушки для выставки предоставил Московский музей индустриальной культуры и жители Зеленограда.
Всю выставку поделили на разделы, чтобы посетители поэтапно вспомнили своё счастливое детство: «Самым маленьким», «Двор и спорт», «Песочница», «Мальчики», «Девочки», «Интеллектуальные игры», «Профессии». Дополняют экспонаты детские журналы и фотографии из магазинов игрушек.
Особое место на выставке занимают игры торговой марки «Электроника»: «Ну, погоди!», «Тайны океана» и «Автослалом». Эти карманные электронные игрушки были не только мечтой каждого советского школьника 1980-х годов, но и любимым увлечением взрослых. Стоила «Электроника» более 20 рублей, при этом за игрушкой по стране стояли очереди, её с трудом доставали, да и батарейки к ней найти было непросто. А вот для жителей Зеленограда игры были доступнее, ведь производились они здесь, на заводах «Микрон» и «Ангстрем» — их даже собирали обычные зеленоградские школьники на Школьном заводе (кирпичный корпус напротив МИЭТа через Солнечную аллею).
Электроника ИМ-02 (расшифровывается как «игра микропроцессорная») — первая отечественная игра на жидкокристалическом экране, аналог японской Nintendo Game & Watch. На одном устройстве можно играть только в одну игру, выбирая уровень сложности. Игра выпускалась не только в Зеленограде и имела множество различных модификаций: «Микки Маус», «Охота», «Космический мост», «Кот-рыболов», «Веселый Повар» (экспортный вариант «Merry cook»). На экспозиции выставлены не только игры, но и оригинальная упаковка и инструкция к ним.
Легендарной, конечно же, стала игра «Ну, погоди!». Среди детей 1980-х годов ходили легенды, что при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм «Ну погоди!»: Заяц выбегает на экран и дарит Волку букет цветов, или играет призовая мелодия. На самом деле, подобная мультипликация была принципиально невозможна на дисплее подобного типа. А вот мелодия могла бы быть, но разработчики её не предусмотрели. Поэтому после того, как набраны 999+1 очко, в игре звучали просто три коротких сигнала, и всё начиналось заново с нуля очков и на высокой скорости.
Любимая игрушка из середины 90-х, известная как «Тетрис», неслучайно попала в один ряд с «Электрониками»: изобрели ее советские ученые.
Последний в этом ряду — Синтезатор «Электроника ИМ-46» («Игра электронная микропроцессорная синтезатор музыки «Электроника ИМ-46», завод «Микрон», 80-90-е годы). Это электронный синтезатор с калькулятором, на котором можно устанавливать разный темп и ритм — вальс, рок, босса-нова и другие; а также менять тембр — пианино, гитара, виолончель; изменять октавы, записывать и воспроизводить мелодии.
Также среди электроники представлен «Луноход» («Электроника ИМ-11» Солнечногорского электромеханического завода, 80-е годы). Это программируемая игрушка, способная запоминать до 16 команд, среди которых движение вперед или назад, поворот, пауза и выстрел. «Луноход» предназначался для развития у детей 6—12 лет интереса к техническому творчеству, навыков программирования и расширения кругозора.
Практически все игрушки, представленные московским Музеем Индустриальной культуры — в «немузейном» состоянии — потрепанные и с облупившейся краской. Это не случайно. Народный музей стал последним пристанищем вещей, с которыми люди давно хотели расстаться, но у них не поднималась рука выкинуть памятные предметы: мебель, книги, одежду, посуду, пластинки, игрушки. Каждый экспонат содержит в себе частичку прошлой жизни.
Подготавливая игрушки к выставке, сотрудники музея обнаружили внутри туфельки куклы-школьницы шпаргалку по сольфеджио — на ней написано, как правильно строить музыкальные интервалы. В коробочке с счетными палочками нашли вырезки из газеты, а на дне гоночной машинки «Феррари» написано имя её маленького хозяина: «Вася Сыкин».
Неваляшка («Ванька-встанька») появилась в России около двухсот лет назад, а на ее предполагаемой родине — Японии — «дарумы» существуют очень давно. Общее у этих игрушек одно: принцип возвращения в изначальную точку за счет грузила, установленного в полости игрушки.
Привычные всем пластмассовые круглолицые девочки-неваляшки появились в СССР. На выставке представлены образцы 60-х и 70-х годов — большая красная и маленькая желтая игрушки. По сей день их вид не изменился, и, как 50 лет назад, они радуют уже внуков и правнуков тех детей, которые выросли еще в Советском Союзе.
На выставке есть и советский набор пластмассовых игрушек «Богатырь» — щит, меч в ножнах и шлем, который производится до сих пор.
Как и трёхколесный велосипед «Малыш»: простая и прочная конструкция, веселые кисточки на руле, яркие цвета — не узнать его невозможно. Сколько детей в СССР учились кататься именно на нем, рассекая по длинному коридору квартиры, в парке или во дворе. А ведь велосипеды поставляли за границу, да и сегодня их можно встретить на улицах Индии, Анголы и Мозамбика. Нижегородский завод «Старт» производит велосипеды по сей день, и они выдерживают конкуренцию с импортными товарами.
Музей Зеленограда продлил выставку «Игрушки прошлого» до 22 июля 2017 года по многочисленным просьбам посетителей, так что еще неделю она будет работать. Дни и время посещения: вторник, среда, пятница — с 10 до 18 часов; четверг — с 13 до 21 часа; суббота — с 12 до 20 часов; воскресенье — с 11 до 17 часов.
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