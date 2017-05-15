Об этом сообщает газета управы Савелки. Возле каждой клетки есть огороженные открытые вольеры, но пока птицы и животные не гуляют там — адаптируются к переезду. Зимовали они в центре передержки. В вольерах появились шесть новых фазанов, по одной паре каждого вида. С начала мая «Дом лани» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, последний понедельник каждого месяца — санитарный день.