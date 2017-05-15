После зимовки в вольерный комплекс в Никольском проезде привезли «старых» кур, мускусных уток, цесарок, индеек и кроликов и новых жильцов — золотых, серебряных и королевских фазанов.
Об этом сообщает газета управы Савелки. Возле каждой клетки есть огороженные открытые вольеры, но пока птицы и животные не гуляют там — адаптируются к переезду. Зимовали они в центре передержки. В вольерах появились шесть новых фазанов, по одной паре каждого вида. С начала мая «Дом лани» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, последний понедельник каждого месяца — санитарный день.
На прежнем месте и лани — родители и ланенок, которому в июне исполнится год.
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