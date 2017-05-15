Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
В «Дом лани» вернулись домашние птицы. Есть новые фазаны с красивым оперением 15.05.2017 ZELENOGRAD.RU

После зимовки в вольерный комплекс в Никольском проезде привезли «старых» кур, мускусных уток, цесарок, индеек и кроликов и новых жильцов — золотых, серебряных и королевских фазанов.

Об этом сообщает газета управы Савелки. Возле каждой клетки есть огороженные открытые вольеры, но пока птицы и животные не гуляют там — адаптируются к переезду. Зимовали они в центре передержки. В вольерах появились шесть новых фазанов, по одной паре каждого вида. С начала мая «Дом лани» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, последний понедельник каждого месяца — санитарный день.

На прежнем месте и лани — родители и ланенок, которому в июне исполнится год.

 Реклама
Грандиозная майская распродажа домов . Скидки до 30% . Объявления
Узнай свою персональную формулу красоты. Салон красоты "Никор" приглашает Вас на бренд-день SYSTEM PROFESSIONAL Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» — гастроли в Зеленограде до 11 июня Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама