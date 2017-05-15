Неизвестный пытался проникнуть в квартиру многократного призера международных и всероссийских соревнований по фехтованию Сергея Наумова. Мужчина несколько минут копался в замке его квартиры в 14 микрорайоне, а спортсмен, вызвав полицию, ждал непрошеного визитёра по другую сторону двери. С ножом в руке.
Как рассказал Zelenograd.ru сам спортсмен, в субботу днем кто-то позвонил в дверной звонок, и Сергей, у которого в этот момент на руках была его пятимесячная дочка, подошёл к общей двери, ведущей к нескольким квартирам. В глазок он увидел незнакомого мужчину. По наблюдению Сергея, неизвестный пытался взломать замок предбанника непонятным предметом. Тогда Сергей, не спрашивая через дверь, что нужно незнакомцу, бесшумно вернулся в квартиру, отдал ребёнка жене и отправил их в глубь жилища, подальше от двери.
Сначала Сергей вызвал полицию, а затем, вооружившись ножом, прошёл обратно к общей двери. «Что я собирался сделать? Защищать семью, естественно, если бы ему удалось открыть замок двери в предбаннике. Я же фехтовальщик». Подозреваемый копался с замком 5-7 минут, рассказывает Сергей, но после неудачи оставил дверь в покое.
Сотрудники полиции застали подозреваемого этажом ниже, когда тот общался с соседями Сергея по дому, сообщили Zelenograd.ru в УВД. Мужчина показал документы, удостоверяющие его личность, и сказал, что рекламировал товар своей фирмы. Для этого звонил в квартиры, намереваясь пообщаться с людьми напрямую. После проверки коммивояжёра отпустили.
Сергей Наумов уже четыре года живёт в Зеленограде. Его супруга здесь с рождения. Фехтовать начал в Лобне, и в 2011 году подписал контракт с Центральным спортивным клубом армии (ЦСКА), за который выступает по сей день как профессиональный спортсмен.
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