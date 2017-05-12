Пожарная машина и легковой автомобиль «Опель Мокка» столкнулись на пересечении дорог между корпусами 900, где расположен универсам «Перекрёсток», и жилым домом 908. В итоге на некоторое время движение было заблокировано во всех четырёх направлениях.

В момент столкновения в «Опеле» находился семилетний ребёнок, за рулём находилась его мама. ДТП произошло около трёх часов дня в пятницу, 12 мая. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, спасатели ехали по вызову, поступившему из корпуса 909, с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом: задымление из-за возгорания в мусоропроводе. Пожар в итоге потушили до прибытия спасателей. Очевидцы же утверждают, что спецмашина ехала без световых и звуковых сигналов со стороны Солнечной аллеи. «Опель» двигался в поперечном направлении слева направо. От удара его отбросило на пешеходную дорожку.