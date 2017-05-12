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Пожарная машина и кроссовер с ребёнком столкнулись в 9-м микрорайоне 12.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожарная машина и легковой автомобиль «Опель Мокка» столкнулись на пересечении дорог между корпусами 900, где расположен универсам «Перекрёсток», и жилым домом 908. В итоге на некоторое время движение было заблокировано во всех четырёх направлениях.

В момент столкновения в «Опеле» находился семилетний ребёнок, за рулём находилась его мама. ДТП произошло около трёх часов дня в пятницу, 12 мая. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, спасатели ехали по вызову, поступившему из корпуса 909, с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом: задымление из-за возгорания в мусоропроводе. Пожар в итоге потушили до прибытия спасателей. Очевидцы же утверждают, что спецмашина ехала без световых и звуковых сигналов со стороны Солнечной аллеи. «Опель» двигался в поперечном направлении слева направо. От удара его отбросило на пешеходную дорожку.

Виктория Усольцева / https://vk.com/zelaoauto

Ребёнка, находившегося в «Опеле», сразу после происшествия вывели из машины. Несмотря на отсутствие травм, его состояние здоровья держат на контроле как родные, так и официальные органы.

Очевидцы также говорят о том, что перекресток, где произошло ДТП, «ужасный» и «сколько ж там будут биться…». По мнению свидетеля, «в этом месте нужно поставить знаки приоритета и положить лежачий полицейский, а еще убрать холм и сделать видимой всю дорогу», поскольку из-за возвышенности встречные автомобили не видят друг друга.

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Обсуждение
Артемий Д
13 мая
Жил в 908, перекресток и правда опасный. Когда двигался от Солнечной аллеи (как ехала пожарка), то постоянно приходилось уступать тем, кто движется слева направо (как ехала мокка) -- почему-то у 90% едущих так водителей и мысли не возникает, что это они должны уступать на пересечении без знаков приоритета (что, очевидно, стало сюрпризом для водителя пожарной машины). Вероятно это связано с тем, что все медленно подъезжают от Солнечной аллеи из-за довольно крутого спуска и ограниченной видимости. Короче, ПДД нужно все время держать в голове (я уж молчу, что это на самом деле вообще не перекресток, потому что там жилая зона -- с соответствующим ограничением скорости 20 км/ч), но и с "перекрестком" этим что-то сделать не помешало бы.
Rescuer Kozlov
14 мая
Надо что-то делать с менталитетом зеленоградцев, у которых в принципе не принято уступать дорогу автомобилям спецслужб.

Ну вот как можно не увидеть и не услышать огромный красный камаз с включенными спецсигналами??? Просто мамаша решила, что она главнее.
Виктория Усольцева
15 мая
Пожарная машина двигалась без звукового сигнала. Могу подтвердить, как свидетель аварии.
Алексей Петряшов
15 мая
А это не важно, как ехала пожарная машина, с включенными маячком и сиреной, или без оных. Для водителя "Опеля" пожарная машина являлась помехой справа и уступить ей дорогу - обязанность водителя "Опеля"! Учите ПДД!
Человек с Земли
16 мая
Для начала надо убрать стоящие машины с проезжей части вдоль башен! Вечерами(и не только) проезд между запаркованными машинами напоминает слалом! А поворот вокруг садика из за запаркованных ГАЗелей вообще сложен,выезжаешь в лоб встречной машине ! У меня такое впечатление что живут либо те кто на последние сбережения/кредит купил себе авто(нет денег на стоянку),либо инвалиды,которым с утреца размяться до стоянки целая проблема(третий вариант,проблемы с религией,ну это дело вкуса)!
А что,по городу спецмашины всегда передвигаются с включеными маячками(в частности скорые)??? Насколько я знаю их гараж находится в Малино и туда они постоянно проезжают с "мигалками"(без звукового сигнала),так же стоят в пробках с "мигалками" т,е. постоянно "маячки" работают
Извините,в кучу свалил всё)))
Лиса Алиса
17 мая
Для начала надо убрать стоящие машины с проезжей части вдоль башен! Вечерами(и не только) проезд между запаркованными машинами напоминает слалом!
И сразу ОнажеМать на Опеле начнет крутить башкой и видеть приближающиеся помехи справа в виде огромных красных машин)) Ну и выучит ПДД. Хотя, она теперь уже знает что такое "правило правой руки". Хе-хе.
Человек с Земли
17 мая
Ну и выучит ПДД
Да ни в жисть она не выучит ПДД. Это выше её. Не знаю как сечас а раньше "хорошая" реклама висела на ленинградке-"купи авто,права в подарок". Сдается мне недалеко мы оттуда ушли
Светлана Светлановна
18 мая
Живу в 908! Перекрёсток, как перекрёсток! Не опаснее других. И холм не мешает,там всё видно, если не гнать на полной скорости и, соблюдая ПДД, уступать право проезда другим машинам. Особенно спец.машинам. И не важно включен у них сигнал или нет.
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