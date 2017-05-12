Пожарная машина и легковой автомобиль «Опель Мокка» столкнулись на пересечении дорог между корпусами 900, где расположен универсам «Перекрёсток», и жилым домом 908. В итоге на некоторое время движение было заблокировано во всех четырёх направлениях.
В момент столкновения в «Опеле» находился семилетний ребёнок, за рулём находилась его мама. ДТП произошло около трёх часов дня в пятницу, 12 мая. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, спасатели ехали по вызову, поступившему из корпуса 909, с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом: задымление из-за возгорания в мусоропроводе. Пожар в итоге потушили до прибытия спасателей. Очевидцы же утверждают, что спецмашина ехала без световых и звуковых сигналов со стороны Солнечной аллеи. «Опель» двигался в поперечном направлении слева направо. От удара его отбросило на пешеходную дорожку.
Ребёнка, находившегося в «Опеле», сразу после происшествия вывели из машины. Несмотря на отсутствие травм, его состояние здоровья держат на контроле как родные, так и официальные органы.
Очевидцы также говорят о том, что перекресток, где произошло ДТП, «ужасный» и «сколько ж там будут биться…». По мнению свидетеля, «в этом месте нужно поставить знаки приоритета и положить лежачий полицейский, а еще убрать холм и сделать видимой всю дорогу», поскольку из-за возвышенности встречные автомобили не видят друг друга.
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Ну вот как можно не увидеть и не услышать огромный красный камаз с включенными спецсигналами??? Просто мамаша решила, что она главнее.
А что,по городу спецмашины всегда передвигаются с включеными маячками(в частности скорые)??? Насколько я знаю их гараж находится в Малино и туда они постоянно проезжают с "мигалками"(без звукового сигнала),так же стоят в пробках с "мигалками" т,е. постоянно "маячки" работают
Извините,в кучу свалил всё)))