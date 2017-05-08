2 комментария
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Таксист помог задержать обокравшего стройку вора 08.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Водитель такси рассказал сотрудникам ДПС о подозрительном мужчине, которого подвозил к стройке в 17-м микрорайоне Зеленограда.

Рядом со стройкой пассажир попросил водителя подождать, а потом отвезти его в Подольск. Вернулся незнакомец с большим количеством строительных инструментов, которые погрузил в машину. Таксисту показалось это подозрительным, и при первой же возможности он обратился к автоинспекторам, находившимся на Георгиевском проспекте.

УВД по Зеленограду / зеленоград.мск.мвд.рф

По «горячим следам» полиция задержала 35-летнего мужчину, который, как оказалось, действительно украл инструменты. Проникнув на стройку, он сорвал навесной замок с двери помещения, где хранилось оборудование, и похитил 10 сварочных аппаратов, 7 болгарок, 1 перфоратор и 1 лазерный уровень на общую сумму 124 тысячи рублей, сообщает полиция.

Похищенное изъяли, а подозреваемого препроводили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража».

УВД по Зеленограду / зеленоград.мск.мвд.рф
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Обсуждение
Lyuba Korolyova
Вчера, 20:37
Вот ворьё! А водитель - МОЛОДЕЦ!
Ирина Конькова
36 минут назад
Таксист - настоящий мужчина!
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