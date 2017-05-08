По «горячим следам» полиция задержала 35-летнего мужчину, который, как оказалось, действительно украл инструменты. Проникнув на стройку, он сорвал навесной замок с двери помещения, где хранилось оборудование, и похитил 10 сварочных аппаратов, 7 болгарок, 1 перфоратор и 1 лазерный уровень на общую сумму 124 тысячи рублей, сообщает полиция.

Похищенное изъяли, а подозреваемого препроводили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража».