Водитель такси рассказал сотрудникам ДПС о подозрительном мужчине, которого подвозил к стройке в 17-м микрорайоне Зеленограда.
Рядом со стройкой пассажир попросил водителя подождать, а потом отвезти его в Подольск. Вернулся незнакомец с большим количеством строительных инструментов, которые погрузил в машину. Таксисту показалось это подозрительным, и при первой же возможности он обратился к автоинспекторам, находившимся на Георгиевском проспекте.
По «горячим следам» полиция задержала 35-летнего мужчину, который, как оказалось, действительно украл инструменты. Проникнув на стройку, он сорвал навесной замок с двери помещения, где хранилось оборудование, и похитил 10 сварочных аппаратов, 7 болгарок, 1 перфоратор и 1 лазерный уровень на общую сумму 124 тысячи рублей, сообщает полиция.
Похищенное изъяли, а подозреваемого препроводили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража».
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