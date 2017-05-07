3 комментария
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Девушка выпала на Сосновой аллее из движущейся машины 07.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Многочисленные травмы получила 22-летняя пассажирка автомобиля «Жигули», на ходу выпав на проезжую часть. Как рассказали Zelenograd.ru в ГИБДД, несчастный случай произошёл в 03:10 в воскресенье, 7 мая.

ВАЗ-21074 под управлением 22-летнего зеленоградца двигался по Сосновой аллее. В районе строения 1 машину предположительно занесло на повороте. В результате девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности, на скорости вылетела из салона автомобиля на дорогу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множеством других.

Полиция проверяет водителя на предмет алкогольного или наркотического опьянения, а также выясняет, по какой причине распахнулась пассажирская дверь и прочие обстоятельства произошедшего.

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Обсуждение
Alexey Evstifeev
Вчера, 22:35
я же говорю россияне на майские невменяемые, под боярской, дидывоевали
тоже самое происходит в январе
Алексей Караев
Вчера, 23:07
Я у себя в машине заставляю пристёгиваться и тех кто сидит на задних сиденьях. И в таких происшествиях мне совершенно не жалко пострадавших.
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:27
"Зато как погуляли" (с)
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