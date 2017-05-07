Многочисленные травмы получила 22-летняя пассажирка автомобиля «Жигули», на ходу выпав на проезжую часть. Как рассказали Zelenograd.ru в ГИБДД, несчастный случай произошёл в 03:10 в воскресенье, 7 мая.

ВАЗ-21074 под управлением 22-летнего зеленоградца двигался по Сосновой аллее. В районе строения 1 машину предположительно занесло на повороте. В результате девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности, на скорости вылетела из салона автомобиля на дорогу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множеством других.

Полиция проверяет водителя на предмет алкогольного или наркотического опьянения, а также выясняет, по какой причине распахнулась пассажирская дверь и прочие обстоятельства произошедшего.