Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного мотоцикла произошло около 16:30 в субботу, 6 мая, на Георгиевском проспекте напротив корпуса 1621, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200» стоял в своей правой полосе в ожидании, когда на светофоре загорится стрелка для поворота с Георгиевского проспекта направо на улицу Андреевка. Чуть впереди на своей конечной остановке «Корпус 1624» отстаивался маршрутный микроавтобус № 460.

Стрелка зажглась, и внедорожник тронулся вслед за другими машинами. В этот момент два автоинспектора на служебных мотоциклах пытались объехать внедорожник: один — слева, другой — справа. В результате произошло столкновение «Тойоты» и патрульного, оказавшегося справа. По инерции мотоциклист врезался в стоящую маршрутку и опрокинулся на дорогу.