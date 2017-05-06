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Мотоцикл ДПС столкнулся с внедорожником и маршруткой в 16 микрорайоне 06.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного мотоцикла произошло около 16:30 в субботу, 6 мая, на Георгиевском проспекте напротив корпуса 1621, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200» стоял в своей правой полосе в ожидании, когда на светофоре загорится стрелка для поворота с Георгиевского проспекта направо на улицу Андреевка. Чуть впереди на своей конечной остановке «Корпус 1624» отстаивался маршрутный микроавтобус № 460.

Стрелка зажглась, и внедорожник тронулся вслед за другими машинами. В этот момент два автоинспектора на служебных мотоциклах пытались объехать внедорожник: один — слева, другой — справа. В результате произошло столкновение «Тойоты» и патрульного, оказавшегося справа. По инерции мотоциклист врезался в стоящую маршрутку и опрокинулся на дорогу.

Фото из ЗелАО AUTO |Зеленоград / vk.com/zelaoauto

Во время манёвра, уточняет очевидец, автоинспекторы ехали без проблесковых маячков и никого не преследовали.

В ГИБДД сказали, что обстоятельства ДТП устанавливаются и что, по предварительной информации, медицинская помощь никому из участников ДТП не потребовалась.

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