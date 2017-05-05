Кто виноват в таком столкновении?
Автомобилист
Велосипедист
Оба
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Представьте — вы едете на велосипеде и вдруг перед вами появляется открытая дверь автомобиля. Дальше ничего не помните. Или с другой стороны — вы на парковке открываете дверь автомобиля, а в нее врезается велосипед. Примерно так все и было возле торгового центра «Грин» в 15 микрорайоне.
Как рассказал очевидец, в этот раз все закончилось хорошо — велосипедист получил легкие ушибы и сам смог подняться. Будьте внимательны — смотрите по сторонам и в зеркало заднего вида.
Есть всесезонная
площадка на воде.
все для пэчворка
декупажа, украшений
Набор в группы
для взрослых и детей
Складывается такое ощущение, что водитель остановился там, где на фото скорая, а велосипедист ехал по тротуару. Если так, то и велосипедист тоже не прав. В любом случае, полиция рассмотрит всё подробно ))