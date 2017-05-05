Представьте — вы едете на велосипеде и вдруг перед вами появляется открытая дверь автомобиля. Дальше ничего не помните. Или с другой стороны — вы на парковке открываете дверь автомобиля, а в нее врезается велосипед. Примерно так все и было возле торгового центра «Грин» в 15 микрорайоне.