«Огромный пост ненависти и мата» опубликовал один зеленоградец во ВКонтакте — он посвящён согражданам, которые 1 мая устроили пикники с алкоголем и оставили после себя мусор, пакеты, остатки костров, объедки, бутылки и даже старую дверь. Действительно ли эту проблему нельзя решить и остаётся только ругаться?
«Каменка, поле за хосписом, напротив 16 района. Как думаете, что за животные притащили сюда весь этот мусор? Все верно — это наше с вами будущее! А именно ***** [очень] пьяные подростки, ***** [родители] с детьми и прочие мразоты. Смотришь на этот биомусор и думаешь: О, да! Россия встает с колен!», — возмущается зеленоградец, пожелавший остаться анонимным.
Не стесняясь в выражениях, он рассказывает о молодежи, устроившей драку, на которую вызывали полицию (приехала, когда драка уже закончилась). А также о «шкурах с личинками» (семьях с детьми), которые «дергались под „Ладу-седан“, жрали пиво и отрывались до часу ночи» — «Надеюсь, вы сгниете в таком же мусоре, какой оставили после себя, а ваши личинки будут на это смотреть. Жестко? Да потому что мягче не доходит до людей».
Автор сетует, что хоть территория имеет статус природоохранной зоны, никто не охраняет её от вандалов и «шашлычников» — они уничтожают места для прогулок на природе и делают их опасными, усеивая битым стеклом. Не нужно рассчитывать, что за порядком должно следить государство — нужно следить за собой, а не вести себя как «быдло» и «биомусор».
Заканчивается гневное сообщение прогнозом: на носу вторые праздничные майские выходные, которые многие захотят отметить «во славу дедов» и намусорят еще больше на той самой земле, которую деды защищали. «Нам же плевать друг на друга и даже на самих себя. Я люблю 9 мая, но не лже-патриотов, для которых это просто еще один повод надраться и насвинячить».
В комментариях много недовольных потоком брани. «Автор, твой пост читать противно. Сплошной мат. Чем ты лучше пьяных подростков? Ничем. Они гадят на улице, ты гадишь в инете». Судя по отметкам «нравится», это самый популярный комментарий. Но другие поддерживают автора — «сезон свинства только начинается, к сожалению» — или спрашивают, что он сам сделал для борьбы с мусором и пьяными компаниями.
«Правительству пофиг, — делится один из комментирующих. — Ни штрафов, ни надзорных органов… всё только на бумаге, чтобы из бюджета хапать. По факту раз в год набирается 15 добровольцев со всего города и чистят это поле. А потом снова приезжает этот сброд и начинается все сначала. И с каждым годом все хуже и хуже».
Есть и советы: «Ментов вызвать можно и за костер, и за распитие» (и ссылки на статьи 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ), «подросткам леща надо чаще давать, чтоб мозг на место вставал», «на самом деле этому быдлу очень нежелательно что-то говорить — можно костей не собрать после одной фразы в их адрес».
Другой популярный комментарий: «Полностью солидарен с автором. На 9 мая надо ещё запилить пост с фото гадюшников после отдыха быдлоты на шашлыках, да и в целом, по городу. Посмотрим, как накатывает за дедов народ-победитель». Приводят примеры других мест в городе, где после праздников всё загажено: в 1, 5 микрорайонах, прямо под окнами домов.
Напишите, к комментариях, что вы думаете об этой проблеме. Что должны делать нормальные жители и власти? Что делаете лично вы?
Редакция Zelenograd.ru планирует получить комментарии полиции, Мосприроды и других ведомств по проблеме «мусорящих шашлычников».
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Если их не научили в детстве, что говорить в старости...Люди нормально воспринимают все это г...
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