Не стесняясь в выражениях, он рассказывает о молодежи, устроившей драку, на которую вызывали полицию (приехала, когда драка уже закончилась). А также о «шкурах с личинками» (семьях с детьми), которые «дергались под „Ладу-седан“, жрали пиво и отрывались до часу ночи» — «Надеюсь, вы сгниете в таком же мусоре, какой оставили после себя, а ваши личинки будут на это смотреть. Жестко? Да потому что мягче не доходит до людей».

Автор сетует, что хоть территория имеет статус природоохранной зоны, никто не охраняет её от вандалов и «шашлычников» — они уничтожают места для прогулок на природе и делают их опасными, усеивая битым стеклом. Не нужно рассчитывать, что за порядком должно следить государство — нужно следить за собой, а не вести себя как «быдло» и «биомусор».

Заканчивается гневное сообщение прогнозом: на носу вторые праздничные майские выходные, которые многие захотят отметить «во славу дедов» и намусорят еще больше на той самой земле, которую деды защищали. «Нам же плевать друг на друга и даже на самих себя. Я люблю 9 мая, но не лже-патриотов, для которых это просто еще один повод надраться и насвинячить».