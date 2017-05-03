Зеленоград снова присоединился к акции «Георгиевская ленточка» — 3 мая ленточки начали раздавать у нескольких торговых центров: «Столица» (корпус 1446), «Перекресток» (корпус 900), «Ольга» (корпус 1104), «Панфиловский» (Панфиловский проспект, 6А), ТЦ 3 микрорайона (корпус 317А).

В праздничный день 9 мая ленточки будут раздавать с 16:00 на Центральной площади во время массовых гуляний.

Также ленточки можно получить в клинике «Детство Плюс» (Савёлкинский проезд, 4), на ряде автозаправок и в других организациях города. Их можно купить в магазинах рукоделия, где ленты продают на метры. В предпраздничные дни продавцы ленточек появляются и в электричках.

Впервые акцию «Георгиевская ленточка» организовали в 2005 году. Акция призывает помнить историю своей страны и гордиться победой в Великой Отечественной войне. «Этот символ победы Советского Союза над нацистской Германией уже давно объединяет не только жителей России, но и жителей всего постсоветского и евразийского пространства. Ежегодно миллионы людей по всему миру участвуют в этой акции», — сообщает префектура.

В прошлом году молодежные активисты собирались бороться против неправильного использования ленточек — акцией «Патруль Победы«, беседами и поправками к закону о рекламе.

А читатели Zelenograd.ru год назад почти поровну разделились на тех, кто собирается надевать георгиевскую ленточку на себя, привязывать на одежду или машину (55% из 385 опрошенных) и на тех, кто не будет этого делать (43% из 385 опрошенных).