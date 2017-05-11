Прачечная в студгородке МИЭТа закрылась, но студенты-"электронщики" быстро нашли решение проблемы со стиркой одежды, высокотехнологичное и современное. Они запустили онлайн-сервис для поиска стиральной машины — «сеть» из владельцев стиральных машинок и желающих воспользоваться их услугами.
«Сколько раз можно стирать флешку? — Много, но количество циклов всё же ограничено. — Я уже два раза ее стирал! Забываю ее из джинсов перед стиркой вытащить…» Этот анекдот для миэтовцев перестал быть смешным: вот уже месяц жители общежития МИЭТ могут не беспокоиться о флешках, забытых в карманах одежды. В апреле закрылась единственная прачечная студенческого городка. В администрации вуза не пояснили причины, но подтвердили, что это насовсем. Студенты составили петицию с подписями жителей студгородка — в ответе им сообщили, что «пока что ничего открывать не планируется».
И тогда появился сервис hostwash.ru - «Стирка у соседа» — для тех, у кого нет «зажиточных» соседей, друзей или одногруппников со стиральной машинкой.
Каждый желающий постирать или предоставить свою машинку для стирки должен заполнить элементарную анкету на сайте сервиса, указав свою контактную информацию, удобную дату и время стирки. «Клиенты» выбирают режим стирки (деликатная или быстрая, со своим порошком или нет), можно постирать вещи с доставкой или самовывозом.
Всё это определяет цену: быстрая стирка обойдется в 100 рублей, деликатная — в 200, за порошок придется доплатить 30 рублей или принести его с собой, а за функцию доставка (заберем-постираем-вернем обратно) нужно отдать еще 50 рублей. Итого, цена стирки варьируется от 100 до 280 рублей за 3,5 килограмма вещей.
Оплату вносят перед услугой, наличными или переводом Сбербанк-Онлайн. Связь между участниками сделки обеспечивает оператор — ответ на поступивший заказ приходит в течение 15 минут.
Из статистики сайта: заказы на стирку от парней поступают чаще, чем от девушек; больше всего заказов приходит в выходные дни; а самая популярная стирка — быстрая.
«На старте реализация сервиса была несложной, достаточно сложно всё это автоматизировать, чем мы сейчас активно занимаемся, — поделились с Zelenograd.ru разработчики сервиса, которые пожелали остаться неизвестными. — За две недели мы приняли более 30 заказов. Пока наша целевая аудитория это студенты, но на будущее в планах автоматизировать работу сервиса и расширить целевую аудиторию до масштабов города».
Для сравнения, в зеленоградской прачечной самообслуживания «Енот Мастер» (16 микрорайон) стирка белья (до 8 кг, одна загрузка барабана стиральной машинки в 60 л) стоит 250 рублей, включая стиральный порошок, а вместе с сушкой — 400 рублей. В ближайших к студгородку прачечных-химчистках «Диана-2» (3 и 4 микрорайон) стоимость стирки рассчитывают по отдельным вещам — от 130 рублей за стирку одной майки, футболки или трусов. В химчистке-прачечной «Сервис-Быт» (5 микрорайон) цены начинаются от 25 рублей за пару носков или носовой платок и доходят до 170-210 рублей за джинсы, сорочки или халаты.
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