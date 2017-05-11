Каждый желающий постирать или предоставить свою машинку для стирки должен заполнить элементарную анкету на сайте сервиса, указав свою контактную информацию, удобную дату и время стирки. «Клиенты» выбирают режим стирки (деликатная или быстрая, со своим порошком или нет), можно постирать вещи с доставкой или самовывозом.

Всё это определяет цену: быстрая стирка обойдется в 100 рублей, деликатная — в 200, за порошок придется доплатить 30 рублей или принести его с собой, а за функцию доставка (заберем-постираем-вернем обратно) нужно отдать еще 50 рублей. Итого, цена стирки варьируется от 100 до 280 рублей за 3,5 килограмма вещей.

Оплату вносят перед услугой, наличными или переводом Сбербанк-Онлайн. Связь между участниками сделки обеспечивает оператор — ответ на поступивший заказ приходит в течение 15 минут.

Из статистики сайта: заказы на стирку от парней поступают чаще, чем от девушек; больше всего заказов приходит в выходные дни; а самая популярная стирка — быстрая.

«На старте реализация сервиса была несложной, достаточно сложно всё это автоматизировать, чем мы сейчас активно занимаемся, — поделились с Zelenograd.ru разработчики сервиса, которые пожелали остаться неизвестными. — За две недели мы приняли более 30 заказов. Пока наша целевая аудитория это студенты, но на будущее в планах автоматизировать работу сервиса и расширить целевую аудиторию до масштабов города».

Для сравнения, в зеленоградской прачечной самообслуживания «Енот Мастер» (16 микрорайон) стирка белья (до 8 кг, одна загрузка барабана стиральной машинки в 60 л) стоит 250 рублей, включая стиральный порошок, а вместе с сушкой — 400 рублей. В ближайших к студгородку прачечных-химчистках «Диана-2» (3 и 4 микрорайон) стоимость стирки рассчитывают по отдельным вещам — от 130 рублей за стирку одной майки, футболки или трусов. В химчистке-прачечной «Сервис-Быт» (5 микрорайон) цены начинаются от 25 рублей за пару носков или носовой платок и доходят до 170-210 рублей за джинсы, сорочки или халаты.