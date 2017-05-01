Финал ВсОШ по географии завершился 27 апреля в Нижнем Новгороде, он прошёл на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и был организован при поддержке «Русского географического общества».

Участники преодолели теоретический тур (пять задач за 4 часа) и тестовый тур (30 тестовых заданий за 60 минут). А также полевой тур, где решали географические задачи в реальных полевых условиях. Полигоном для него стал один из старопромышленных районов Нижнего Новгорода — Сормово, где раньше выпускали паровозы. Школьники оценивали градостроительную ситуацию в этом районе. Одно из заданий было посвящено составлению розы ветров на Пасху и на Рождество и определению, в какой из этих праздников лучше слышен звон колоколов ближайшего Спасо-Преображенского собора. В другом задании нужно было измерить расстояние для строительства новой станции метрополитена. Еще одно задание выполняли на железнодорожной платформе: нужно было определить масштаб карты и расставить на ней топографические знаки.

Трое победителей ВсОШ по географии представят Россию на Международной олимпиаде по географии в Белграде (Сербия). Поэтому еще одним обязательным этапом финала ВсОШ по географии было тестирование по английскому для кандидатов в сборную России. В отличие от остальных международных олимпиад, где руководители переводят вариант на родной язык команды, географы получают задания и пишут решения только на английском, поясняет портал olimpiada.ru.

На финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии в этом году поехала зеленоградка Анастасия Дмитриева, девятиклассница школы 718. По итогам соревнований она стала призёром, заняв восьмое место в рейтинге результатов олимпиады. Заключительный этап ВсОШ по экологии проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 30 апреля. У «экологов» помимо обычного тура с заданиями состоялась защита заранее подготовленного экологического проекта, по которому они должны были ответить на пять вопросов.