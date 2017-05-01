Десятиклассник зеленоградской школы 853 Ален Коспанов стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по географии. Иван Шампуров из школы 1912 — в четвёрке победителей среди одиннадцатиклассников. В финале ВсОШ по экологии призёром стала Анастасия Дмитриева, девятиклассница школы 718. А Амина Ахмадеева, девятиклассница школы 1151 — призёр финала ВсОШ по технологии (культуре дома).
«Сильнейший из пяти московских победителей Всероссийской олимпиады по географии — наш десятиклассник! У него по итогам соревнований абсолютное первое место в общем рейтинге. В прошлом году он также стал победителем Всеросса по этому предмету. Молодец, Ален!» — поздравляет школа 853 своего победителя.
«Каждый из участников был достоин диплома. Хочется пожелать всем продолжения честной, пусть иногда и тяжёлой, борьбы. Только человеческий энтузиазм способен двигать науку вперёд», — написал сам Ален Коспанов Вконтакте по завершении олимпиады.
Финал ВсОШ по географии завершился 27 апреля в Нижнем Новгороде, он прошёл на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и был организован при поддержке «Русского географического общества».
Участники преодолели теоретический тур (пять задач за 4 часа) и тестовый тур (30 тестовых заданий за 60 минут). А также полевой тур, где решали географические задачи в реальных полевых условиях. Полигоном для него стал один из старопромышленных районов Нижнего Новгорода — Сормово, где раньше выпускали паровозы. Школьники оценивали градостроительную ситуацию в этом районе. Одно из заданий было посвящено составлению розы ветров на Пасху и на Рождество и определению, в какой из этих праздников лучше слышен звон колоколов ближайшего Спасо-Преображенского собора. В другом задании нужно было измерить расстояние для строительства новой станции метрополитена. Еще одно задание выполняли на железнодорожной платформе: нужно было определить масштаб карты и расставить на ней топографические знаки.
Трое победителей ВсОШ по географии представят Россию на Международной олимпиаде по географии в Белграде (Сербия). Поэтому еще одним обязательным этапом финала ВсОШ по географии было тестирование по английскому для кандидатов в сборную России. В отличие от остальных международных олимпиад, где руководители переводят вариант на родной язык команды, географы получают задания и пишут решения только на английском, поясняет портал olimpiada.ru.
На финал Всероссийской олимпиады школьников по экологии в этом году поехала зеленоградка Анастасия Дмитриева, девятиклассница школы 718. По итогам соревнований она стала призёром, заняв восьмое место в рейтинге результатов олимпиады. Заключительный этап ВсОШ по экологии проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 30 апреля. У «экологов» помимо обычного тура с заданиями состоялась защита заранее подготовленного экологического проекта, по которому они должны были ответить на пять вопросов.
Призёр финала ВсОШ по технологии (культуре дома) — Амина Ахмадеева, девятиклассница школы 1151. Соревнования принимал Армавир, их назвали самыми творческими среди финалов Всероссийской олимпиады. В программе были теоретический, практический и проектный туры, в том числе демонстрация творческой работы (у девочек — наряды и рукоделие, у мальчиков — например, резные деревянные изделия, от картин до мебели).
Амина Ахматдинова представила жюри коллекцию платьев императрицы: «Меня вдохновил сериал „Екатерина Великая“ и „Екатерина“. Читала литературу про них. Также в прошлом году моя учительница съездила на финал всероссийской олимпиады в Питер, привезла оттуда идею, и я ее подхватила», — рассказала она в дневниках олимпиады.
Кстати, год назад Амина стала обладательницей высшей награды школы 1151 — премии «Признание» — в номинации «Золотые ручки». Девушка занимается в школьном театре моды «Вдохновение» под руководством Ольги Евгеньевны Шишковой, учителя технологии высшей категории. На занятиях ученицы создают коллекции моделей одежды и осваивают техники декоративно-прикладного творчества, а после выпуска часто сами выбирают профессии дизайнера, модельера-конструктора или учителя технологии.
На финалах Всероссийской олимпиады 2016/17 победителями и призёрами стали в этом году 11 зеленоградских школьников: по химии, астрономии, по русскому языку, литературе, физике и ОБЖ, по географии, экологии и технологии. На этом Всерос-2016/17 завершился.
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