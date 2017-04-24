В первом туре ВсОШ по русскому языку ребят ждали лингвистические задачи на знание современной орфографической нормы, этимологии, словообразования, морфологии, истории языка. Во втором туре — задание по анализу языкового материала на основе лекции на лингвистическую тему, а также текста, представляющего стилизацию языка определенной эпохи. Каждый из туров длился четыре часа.

За апрель еще трое зеленоградцев стали призёрами финальных этапов ВсОШ. По литературе 10-классница школы 853 Алёна Пучинина вошла в число призёров-финалистов. Олимпиада проходила в Ярославле в три тура: на первом задание было традиционным — анализ прозаического или стихотворного текста (в числе предложенных были рассказы «Псалом» Михаила Булгакова, «Гигант» Фазиля Искандера и «За письмом» Варлама Шаламова).

Ко второму туру обнаружилась утечка заданий финала — одна из участниц обнаружила, что получила часть заданий при подготовке к олимпиаде, и сообщила об этом жюри. Задания заменили. Во втором туре участники олимпиады смотрели видеозаписи авторского чтения и писали эссе о поэзии и тезисы докладов, а третий тур был устным — ребята получили анонимный стихотворный текст, который было необходимо примерно датировать и атрибутировать.