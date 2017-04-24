Полина Солодухина, девятиклассница зеленоградской школы 1194, стала одним из пяти победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Призёр этой же олимпиады — одиннадцатиклассница школы 618 Ирина Ницевич. Старшеклассники из Зеленограда также в числе призёров ВсОШ по литературе (Алёна Пучинина, 10 класс, школа 853), по физике (Ярослав Гребняк, 11 класс, лицей 1557) и по ОБЖ (Константин Никитин, 10 класс, школа 1150).
Финал Всероссийской олимпиады по русскому языку завершился 23 апреля в Смоленске, на него поехали две зеленоградские школьницы в команде из 91 московского школьника, обе вернутся оттуда с дипломами. Всего участников финала было 249.
В первом туре ВсОШ по русскому языку ребят ждали лингвистические задачи на знание современной орфографической нормы, этимологии, словообразования, морфологии, истории языка. Во втором туре — задание по анализу языкового материала на основе лекции на лингвистическую тему, а также текста, представляющего стилизацию языка определенной эпохи. Каждый из туров длился четыре часа.
За апрель еще трое зеленоградцев стали призёрами финальных этапов ВсОШ. По литературе 10-классница школы 853 Алёна Пучинина вошла в число призёров-финалистов. Олимпиада проходила в Ярославле в три тура: на первом задание было традиционным — анализ прозаического или стихотворного текста (в числе предложенных были рассказы «Псалом» Михаила Булгакова, «Гигант» Фазиля Искандера и «За письмом» Варлама Шаламова).
Ко второму туру обнаружилась утечка заданий финала — одна из участниц обнаружила, что получила часть заданий при подготовке к олимпиаде, и сообщила об этом жюри. Задания заменили. Во втором туре участники олимпиады смотрели видеозаписи авторского чтения и писали эссе о поэзии и тезисы докладов, а третий тур был устным — ребята получили анонимный стихотворный текст, который было необходимо примерно датировать и атрибутировать.
По физике на финальный этап ВсОШ отправились из Зеленограда три старшеклассника лицея 1557. По его итогам диплом призёра завоевал один из них — 11-классник Ярослав Гребняк. Финальные соревнования прошли в Казани и начались с экспериментов: участники путём измерений и вычислений определяли характеристики «сухого льда» и алюминия, а затем теплоёмкость терморезистора, используя макетную плату и приборы — на каждое задание давали по 2 часа 20 минут. Вторым был теоретический тур из пяти задач на 5 часов (задания и решения опубликованы на сайте подготовки к олимпиаде).
Ярослав Гребняк входит также в национальную сборную Международной олимпиады по физике IPhO 2017. В прошлом учебном году он завоевал «золото» Международной естественно-научной олимпиады, а в девятом классе был призёром олимпиад ВсОШ физике и астрономии.
По предмету ОБЖ зеленоградский призёр ВсОШ — Константин Никитин, 10-классник школы 1150 имени К.К. Рокоссовского. В финал вышли два её ученика, соревнования проходили в Санкт-Петербурге, на базе РГПУ им. Герцена, и состояли из теоретического тура (письменных заданий) и практического тура.
Во время «практики» школьники прошли испытания по общей военной подготовке (сборка оружия), медицинской части (оказание первой помощи), а также стреляли в цель, метали «гранаты», преодолевали «стену» и искали «растяжки», лазили по веревочной лестнице и тушили пожар в полной амуниции. Награды победителям олимпиады вручал Юрий Воробьев, президент Российского союза спасателей, герой России и автор одного из самых первых российских учебников по ОБЖ.
Заключительные туры ВсОШ по разным предметам продлятся до самого конца апреля, впереди у зеленоградских финалистов еще математика в Калининграде, география в Нижнем Новгороде, экология в Санкт-Петербурге и технология в Армавире.
Ранее призёрами Всероссийской олимпиады 2016/17 уже стали десятиклассник школы 853 Андрей Ефремов - по химии, и восьмиклассница лицея 1557 Мария Алиен - по астрономии.
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