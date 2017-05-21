Новое заведение в 18 микрорайоне Зеленограда, кафе-столовая «Тары-бары» (корпус 1812, цокольный этаж), открылось недавно на месте почившего в бозе паба «Шеннон» — и в нём побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова. Подобных мест, где можно быстро поесть в обеденный перерыв или перекусить на бегу, не теряя времени на ожидание официанта, выполнение заказа и оформление счёта, не так много в Зеленограде. Особенно в «новом городе», в котором кафе с фаст-фудом — большая редкость.

А «Тары-бары», в отличие от фаст-фуда, предлагают поесть весьма основательно: тут есть и первые блюда, и салаты в ассортименте, и небольшой выбор горячих блюд и гарниров, и разнообразная выпечка, и пресловутый компот.