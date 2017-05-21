Новое заведение в 18 микрорайоне Зеленограда, кафе-столовая «Тары-бары» (корпус 1812, цокольный этаж), открылось недавно на месте почившего в бозе паба «Шеннон» — и в нём побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова. Подобных мест, где можно быстро поесть в обеденный перерыв или перекусить на бегу, не теряя времени на ожидание официанта, выполнение заказа и оформление счёта, не так много в Зеленограде. Особенно в «новом городе», в котором кафе с фаст-фудом — большая редкость.
А «Тары-бары», в отличие от фаст-фуда, предлагают поесть весьма основательно: тут есть и первые блюда, и салаты в ассортименте, и небольшой выбор горячих блюд и гарниров, и разнообразная выпечка, и пресловутый компот.
В кафе действует самообслуживание по принципу фри-фло (например, как в кафе «Му-му» или в кафе IKEA) — посетитель выбирает понравившиеся блюда из выставленных на витрине, складывает себе на поднос, доходит с подносом до кассы и оплачивает еду. Выбор намного меньше, чем в «Му-му», но качество еды, пожалуй, выше, а цены весьма умеренные: салаты и супы от 60-70 рублей, вторые блюда 110-190 рублей (шашлык — 260 рублей), чай, компот или сок — 25 рублей.
Единого постоянного или цикличного меню нет, менеджер заведения обещает постоянное обновление блюд. Из алкогольных напитков пока есть только пиво, в том числе фирменное разливное — «Тары Бары». Остальной алкоголь посетители могут приносить с собой (при наличии чека из магазина).
В двух залах столовой устраивают просмотры спортивных матчей, в кафе приглашают выступать музыкантов и музыкальные группы, а также желающих провести мастер-классы по любым темам для детей и взрослых. Творческим людям кафе предлагает свою территорию пока бесплатно, без оплаты аренды зала.
Внутреннее оформление кафе весьма скромное, интерьер не напоминает свежеоткрывшееся заведение, а туалеты и вовсе отлично бы подошли для проведения квестов о постапокалипсисе.
Что касается «цифровых удобств», в данный момент в кафе нет своего Wi-Fi, он пока в планах — впрочем, сюда прекрасно «добивает» и мобильный интернет, несмотря на цокольный этаж. Удобных розеток для подзарядки гаджетов возле столов тоже пока нет.
В дальнейшем «Тары-бары» планируют обустроить детский уголок. Для массовых мероприятий возможен переход на банкетное обслуживание с официантами.
С парковкой возле кафе, вдоль улицы Каменка, обычно всё не очень просто, особенно возле «Сбербанка» поблизости от которого располагается «Тары-бары». Если нет места в парковочных карманах вдоль дороги и тротуара, можно попробовать встать во дворе корпуса 1812.
Работает заведение по будням и в воскресенье с 11 до 23-х часов, в пятницу и субботу с 11 утра до часа ночи.
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