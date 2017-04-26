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Поворот в Ржавки с Ленинградского шоссе закрыт 26.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Теперь нельзя повернуть налево при движении из области. Заезд в Ржавки — через развязку у въезда в 5 микрорайон Зеленограда, на 37 километре трассы. Дополнительно придется проехать около четырех километров.

yandex.ru/maps

Левый поворот начали зашивать в минувшие выходные. Об этом Zelenograd.ru рассказал член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Дорожные службы и ГИБДД официально не предупредили автомобилистов о закрытии поворота. Изменить схему движения планировалось еще в прошлом году, но, по словам Антоновича, организации, которая обслуживает Ленинградское шоссе, удалось только сейчас найти средства на эти работы.

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