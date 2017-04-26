Левый поворот начали зашивать в минувшие выходные. Об этом Zelenograd.ru рассказал член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Дорожные службы и ГИБДД официально не предупредили автомобилистов о закрытии поворота. Изменить схему движения планировалось еще в прошлом году, но, по словам Антоновича, организации, которая обслуживает Ленинградское шоссе, удалось только сейчас найти средства на эти работы.