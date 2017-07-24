Однажды в сообществе «Подслушано Зеленоград» Вконтакте спросили: «А есть у нас в городе любители экзотических животных?» Таких любителей оказалось немало, посыпались фотографии, с которых на любящих хозяев смотрят их домашние животные — совсем не пушистые котики или преданные собачки, а удивительные ящерицы, змеи, пауки и улитки.

Корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева расспросила зеленоградцев о таком необычном выборе питомцев, их повадках и особенностях общения с хозяевами.