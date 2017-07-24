Однажды в сообществе «Подслушано Зеленоград» Вконтакте спросили: «А есть у нас в городе любители экзотических животных?» Таких любителей оказалось немало, посыпались фотографии, с которых на любящих хозяев смотрят их домашние животные — совсем не пушистые котики или преданные собачки, а удивительные ящерицы, змеи, пауки и улитки.
Корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева расспросила зеленоградцев о таком необычном выборе питомцев, их повадках и особенностях общения с хозяевами.
Алиса Николаева открыла для себя удивительный мир рептилий, купив двух пятнистых гекконов, сестрёнок-эублефаров Дарью и Джейн. «Появились они у меня года четыре назад, — рассказывает Алиса. — Очень яркие и милые создания с вечно голодными глазами. Днём спят, положив друг на друга головы, а ночью бегают по всему террариуму, устраивая там погром».
Теперь кроме эублефаров у Алисы обитают змеи (удав, питон и полоз), богомолы, скорпион, фрин и десять пауков разных видов и окраса.
Королевского питона зовут Арагорн, ему около трёх лет. «Арагорн — первая змея, поселившаяся у меня. Достаточно активный и любопытный, но бывает пугливым», — прокомментировала хозяйка. Этот вид змей ещё называют питон-шар из-за их особенности сворачиваться в стрессовых ситуациях.
Самку белого техасского полоза зовут Кокаин, это самая активная и подвижная из всех змей Алисы, интересная и темпераментная в поведении.
Императорский удав по имени Адольф — спокойный и пассивный двухметровый змей. Может неделями лежать на одном месте в своём террариуме.
У Василины Хвостовой три года назад появилась улитка Соня. «Несложно догадаться почему её так зовут — уж очень любит поспать», смеётся Василина. Соня — улитка альбинос: как по ракушке, так и по цвету тела.
«Раньше я к улиткам относилась скептически, — рассказывает хозяйка. — Они представлялись мне склизкими и малоприятными. Но когда подруга познакомила меня с Соней, я очень удивилась. Она оказалась совсем не склизкая, а очень даже милая».
После знакомства Соня переехала к Василине. Улиточка очень любит свежие овощи, особенно огурцы и морковь. Если ей нравится еда, она свешивает глазки и наслаждается приёмом пищи.
Ракушка у Сони размером в 15 сантиметров и это не предел. В зависимости от ухода, размера террариума и питания ракушка вырастает до 20 сантиметров. Такие улитки — очень неприхотливые питомцы, идеально подходящие для людей, которые не могут себе позволить завести более крупное животное, которому нужен серьёзный уход и внимание.
Зелёная игуана Гуня обитает у Владимира уже шестой год. «Её купила для себя моя дочь, но потом отдала нам с женой, — говорит Владимир. — Это не кошка и не собака, много проблем с содержанием: нужен террариум с обогревом и лампой, необходимо соблюдать правильный рацион питания, давать витамины. Сначала было непривычно, а теперь же Гуня — член нашей семьи».
Жить с этим удивительным животным и наблюдать за ним большое удовольствие, считает хозяин.
Алексей когда-то начал с того, что тоже завёл дома игуану. Подошёл к вопросу обстоятельно: посещал выставки, общался с заводчиками, интересовался, как ухаживать и правильно содержать животное. Семь лет назад он решился на покупку самца зеленой игуаны, которого назвал Яша. Питомец ест фрукты и совсем не агрессивный. Яша знает своего хозяина. Стоит только Алексею зайти в комнату и открыть террариум, как он начинает ползти к нему, как кошка.
Сейчас помимо игуаны у Алексея обитают двадцать два паука. «Посещал выставки и не смог пройти мимо этих созданий», — говорит он. Пауки живут в террариумах, заросших паутиной. Питаются червями и тараканами. С ними Алексей предельно осторожен, так как все пауки ядовитые.
«Мама уже привыкла к моим необычным животным. В моих планах собрать около 25-30 видов пауков со всего земного шара и завести скорпионов», — поделился зеленоградец.
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