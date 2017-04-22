Открытие кинотеатра «Синемапарк» в торговом комплексе «Зеленопарк» назначено на 27 апреля. Расписания сеансов пока нет, продажа билетов не началась, но кое-что о новом кинотеатре уже известно: с какими премьерами он откроется и что покажет в мае, каким будет его детский кинозал и кого там ждут на работу.
В день открытия зеленоградского кинотеатра, 27 апреля, во всей сети кинотеатров «Синемапарк» пройдёт всероссийская премьера шпионского экшена «Секретный агент» (16+), в котором сыграли Нуми Рапас, Орландо Блум, Майкл Дуглас и Джон Малкович. Героиня фильма предотвращает биологическую атаку на Лондон и вычисляет террористов и шпионов.
Также 27 апреля по 3 мая во всех кинотеатрах сети анонсировано возвращение на большой экран блокбастера «Стражи Галактики» в преддверии премьеры «Стражи Галактики. Часть 2«, которую покажут в «Зеленопарке» с 4 по 10 мая.
В планах на май у киносети «Синемапарк» — российская премьера полнометражного мультфильма «Рок Дог» (4 мая), российская премьера «Доспехи бога. В поисках сокровищ» с Джеки Чаном (8 мая), «Меч Короля Артура» Гая Ричи (с 11 мая), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (с 23 мая).
С 18 по 20 мая «Синемапарк» устроит показ трёх культовых старых картин Дэвида Линча в новом отреставрированном качестве HD и 4K — «Голова-ластик» (1977 года), «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992 года), «Шоссе в никуда» (1996 года). Показы приурочены к выходу нового «Твин Пикса» и пройдут в том числе и в «Зеленопарке».
Детей и родителей в новом кинотеатре ждёт первый в России кинозал с детской горкой.
«Это не просто кинотеатр, а лазерный суперкинотеатр 4K с технологией Dolby Atmos, которая создает максимально реалистичную картину происходящего за счет звуковых эффектов. Эту функцию поистине оценят взрослые, а вот для деток мы приготовили зал KIDS с детской горкой», — рассказывает о новом кинотеатре ТЦ «Зеленопарк».
А для всех, кто ищет работу, открыты вакансии кинотеатра: от директора до киномеханика, бармена и билетёров.
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