Также 27 апреля по 3 мая во всех кинотеатрах сети анонсировано возвращение на большой экран блокбастера «Стражи Галактики» в преддверии премьеры «Стражи Галактики. Часть 2«, которую покажут в «Зеленопарке» с 4 по 10 мая.

В планах на май у киносети «Синемапарк» — российская премьера полнометражного мультфильма «Рок Дог» (4 мая), российская премьера «Доспехи бога. В поисках сокровищ» с Джеки Чаном (8 мая), «Меч Короля Артура» Гая Ричи (с 11 мая), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (с 23 мая).

С 18 по 20 мая «Синемапарк» устроит показ трёх культовых старых картин Дэвида Линча в новом отреставрированном качестве HD и 4K — «Голова-ластик» (1977 года), «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992 года), «Шоссе в никуда» (1996 года). Показы приурочены к выходу нового «Твин Пикса» и пройдут в том числе и в «Зеленопарке».

Детей и родителей в новом кинотеатре ждёт первый в России кинозал с детской горкой.