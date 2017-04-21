Два автомобиля столкнулись на Пятницком шоссе у Брёхово около шести вечера в пятницу, 21 апреля. Удар при столкновении был такой силы, что у «Жигули» вылетело лобовое стекло.
ДТП в считаные минуты собрало пробку в обоих направлениях. В сторону Москвы пробка начинается от съезда с Кутузовского шоссе на Пятницкое, в область — от Светлых Гор по состоянию на 19 часов.
Екатерина Маничева / vk.com/zelaoauto
По состоянию на 19:00
Яндекс.Пробки / yandex.ru/maps
Роман Кулагин / vk.com/zelaoauto
К девяти часам вечера пробка рассосалась.
Михаил Василенко
Пятницкое шоссе давно и надёжно превратилось в местную "дорогу смерти"... И это сегодня понятно всем, кроме чиновников из ГУДХ Московской области и Мособлавтодора! Кто мешает на существующей трассе добавить хотя бы одну полосу и организовать по ней движение в реверс режиме? Но нет... зачем? Они как с М 11 будут строить платную и стричь на ней бабло по в 5 раз завышенному тарифу!
Сергей Иванов
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