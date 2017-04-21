Два автомобиля столкнулись на Пятницком шоссе у Брёхово около шести вечера в пятницу, 21 апреля. Удар при столкновении был такой силы, что у «Жигули» вылетело лобовое стекло.

ДТП в считаные минуты собрало пробку в обоих направлениях. В сторону Москвы пробка начинается от съезда с Кутузовского шоссе на Пятницкое, в область — от Светлых Гор по состоянию на 19 часов.