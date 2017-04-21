В марте правительство Москвы разработало архитектурно-художественную концепцию внешнего облика девяти зеленоградских улиц. Все вывески и другие информационные и рекламные конструкции, отмеченные в концепции как «неверные», к июлю необходимо поменять.
Новые требования обсудят с зеленоградскими предпринимателями 27 апреля на бесплатном семинаре. О них расскажет начальник сектора управления экономики и перспективного развития префектуры Александр Куроедов.
Семинар пройдет в бизнес-инкубаторе (по адресу улица Юности, дом 8, 4-й этаж, офис 413) в четверг 27 апреля, начало 15:00.
Необходима предварительная регистрация на сайте или по телефонам 8(495)989-10-31, 8(495)989-10-41. Вопросы принимают заранее на электронную почту erokhova.natella@mbm.ru.
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