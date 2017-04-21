Пообещав полгода назад начать интернет-продажи в московском регионе, компания IKEA сдержала обещание — 20 апреля запущен интернет-магазин IKEA, версия 1.0. Доставка заказов в Зеленоград стоит 599 рублей (при весе заказа до 30 кг) и 2299 рублей (при большем весе). Для покупки онлайн доступны 4800 самых популярных товаров, то есть большая часть товаров IKEA — в будущем этот ассортимент планируют увеличить.

Для зеленоградцев доставка из магазина IKEA Химки товаров, купленных там при личном визите, стоит гораздо больше, чем при покупке онлайн — 1799 рублей до подъезда, независимо от веса заказа. Несмотря на близость к Химкам Зеленоград находится в третьей тарифной зоне доставки. Доставка, например, в Сходню или Митино в границах первой зоны стоит 499 рублей.

Перед совершением покупок в интернет-магазине покупателям предлагают сначала проверить, есть ли услуга доставки по их адресу — ввести почтовый индекс. Затем можно сформировать список покупок на сайте Ikea.ru — у товаров теперь появилась пометка «Доступно онлайн». После нажатия кнопки «Купить онлайн» система проверит наличие товара на складе (количество единиц товара на сайте обновляется раз в 30 минут) и попросит ввести номер карты IKEA Family, а затем подсчитает стоимость доставки в зависимости от пункта доставки и веса заказа. После этого можно оформить заказ, указав личные данные и адрес, и оплатить его онлайн картами Visa, Mastercard и МИР — оплата наличными не принимается (инструкция по покупке онлайн, правила дистанционной продажи товаров IKEA).

На вопрос «Отличается ли стоимость товара в магазине от стоимости на сайте?» в IKEA отвечают: «Стоимость может отличаться только в меньшую сторону — например, при действии карты IKEA FAMILY». Однако, пока на онлайн-заказы не распространяются акции магазинов IKEA, во время которых там снижают цены на ряд товаров. В таких акциях можно участвовать только в одном из магазинов.

На все товары, купленные онлайн, распространяется правило обмена и возврата в течение 365 дней (с чеком и документом, удостоверяющим личность, кроме товаров, бывших в употреблении). «Мы вернем вам деньги за товар, даже если вы его собрали и выбросили упаковку», обещает IKEA.

Онлайн-заказ можно оформить с 7 утра до 2 часов ночи. В остальное время можно создать и сохранить список покупок, чтобы оформить онлайн-покупку позже, в часы работы интернет-магазина. Регистрация на сайте для оформления покупок онлайн не нужна.

Доставка из интернет-магазина IKEA доступна пока только для жителей Москвы и Московской области в пределах Московского малого кольца. Также она действует в ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Интернет-магазин работает только с физическими лицами. Минимальный срок доставки — 1 день, срочная доставка недоступна.

IKEA планирует запустить продажи онлайн во всех регионах России в 2017 году. «Территория предоставления сервиса будет расширяться поэтапно: в течение 2017 году планируется охватить регионы присутствия компании, а также города и области с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам online», — сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всё это — часть стратегии наращивания продаж IKEA, другой стороной которой стало заметное снижение цен на пятую часть товаров компании с января этого года.

Старт интернет-магазина для московского региона обеспечило строительство третьего блока дистрибьютерского центра IKEA поблизости от Зеленограда, в деревне Есипово Солнечногорского района — одним из основных направлений его работы должны стать именно онлайн-продажи. В октябре 2016 года компания анонсировала появление там около 250 новых рабочих мест. После ввода в эксплуатацию в 2018 году комплекс в Есипове должен стать крупнейшим дистрибьютерским центром ИКЕА в России и одним из самых значительных в Европе.