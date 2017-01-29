Цены в ИКЕА обещают снизить на 15-20%, а по ряду товаров — до 40%. Подешевеют кухни и гардеробы, зеркала и лампы, кровати и стулья, текстиль и светильники, бытовая техника и другие товары. Это не временная акция или распродажа, а долгосрочные изменения. В ИКЕА заявили, что в ряде случаев цены станут ниже докризисных.
«Мы снизили цены более чем на тысячу товаров», — сообщила ИКЕА на своём сайте и объяснила это открытием новой мебельной фабрики в Великом Новгороде, сотрудничеством с десятками российских поставщиков, расширением своего дистрибьюторского центра: «Мы постоянно повышаем эффективность производства на российском рынке».
«Каждый пятый товар сети подешевеет на 15-20%", — пишут о новостях ИКЕА «Ведомости». «Наша цель — долгосрочные инвестиции», — пояснил изданию гендиректор сети в России Вальтер Каднар. Компания хочет наращивать продажи в натуральном выражении: «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году» (а именно — роста выручки в 1,5 раза).
В ИКЕА прогнозируют, что до трёх лет на российском рынке сохранится сложная ситуация, когда покупатели снижают траты на крупную мебель, и сейчас самое подходящее время делать инвестиции в снижение цен, чтобы если не восстановить продажи, то получить преимущество на рынке.
В сентябре 2016 года в Великом Новгороде открылась новая мебельная фабрика «ИКЕА Индастри», пятая из фабрик ИКЕА в России. Она в основном делает каркасы для кухонных систем МЕТОД и гардеробов ПАКС — её мощность до 7 миллионов товарных единиц в год.
Одновременно в 2016 годe ИКЕА приступила к расширению собственного дистрибьюторского центра и фабрики в Есипове близ Зеленограда. В планах компании — сделать этот центр одним из крупнейших и самых высокотехнологичных в Европе и самым большим в России.
Более 50% объёма товаров в российских магазинах ИКЕА на сегодня — продукция отечественного производства, утверждают в компании. Более 70 российских производителей выпускают товары по дизайну и спецификациям бренда ИКЕА для российского и зарубежных рынков.
«Они просто пытаются выровнять эту ситуацию и попасть в рынок», — проводят «Ведомости» мнение Михаила Кучмента, вице-президента и совладелеца Hoff, второго после IKEA игрока на рынке мебели и товаров для дома в России. Цены ИКЕА заметно выросли в 2014 году после падения рубля, по его оценкам: в среднем на этом рынке ценники тогда увеличились на 10-20%, а на импортные товары — до 50%.
Кроме того, по мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», на политику ИКЕА влияет усиление конкуренции с другими продавцами в России, а также ценовое давление со стороны интернет-игроков. Уже сообщалось, что в 2017 году ИКЕА сама собирается запустить онлайн-продажи для московского региона.
Уровень цен ИКЕА анализирует 360ТВ: «Самая дешевая мебель в IKEA — миф, сравниваем „пониженные“ цены с рынком». По приведённым примерам выходит, что самые бюджетные варианты мебели или товаров для дома действительно зачастую дешевле в ИКЕА, но товары более высокого класса и качества по цене сравнимы с предложениями конкурентов. «Покупатель увлекается мелочами за бесценок и не замечает, что все остальное стоит так же, а иногда и дороже, чем у конкурентов», заключает автор публикации.
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