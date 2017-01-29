Как это? Инвестиции в покупателей и производителей

«Каждый пятый товар сети подешевеет на 15-20%", — пишут о новостях ИКЕА «Ведомости». «Наша цель — долгосрочные инвестиции», — пояснил изданию гендиректор сети в России Вальтер Каднар. Компания хочет наращивать продажи в натуральном выражении: «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году» (а именно — роста выручки в 1,5 раза).

В ИКЕА прогнозируют, что до трёх лет на российском рынке сохранится сложная ситуация, когда покупатели снижают траты на крупную мебель, и сейчас самое подходящее время делать инвестиции в снижение цен, чтобы если не восстановить продажи, то получить преимущество на рынке.

В сентябре 2016 года в Великом Новгороде открылась новая мебельная фабрика «ИКЕА Индастри», пятая из фабрик ИКЕА в России. Она в основном делает каркасы для кухонных систем МЕТОД и гардеробов ПАКС — её мощность до 7 миллионов товарных единиц в год.

Одновременно в 2016 годe ИКЕА приступила к расширению собственного дистрибьюторского центра и фабрики в Есипове близ Зеленограда. В планах компании — сделать этот центр одним из крупнейших и самых высокотехнологичных в Европе и самым большим в России.

Более 50% объёма товаров в российских магазинах ИКЕА на сегодня — продукция отечественного производства, утверждают в компании. Более 70 российских производителей выпускают товары по дизайну и спецификациям бренда ИКЕА для российского и зарубежных рынков.