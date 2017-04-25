Кроме того, крысы содержатся в клетках такой конструкции, что контакт возможен в редких случаях. Речь идёт о крысах декоративной породы дамбо, выведенной искусственно всего 25 лет назад и не существующей в дикой природе. Кстати, дамбо отличаются повышенным интеллектом по сравнению со своими сородичами-грызунами. Для контакта у нас есть маленькая мышка-импринт (то есть такое существо, которому с момента рождения привита определённая модель поведения. — Zelenograd.ru), её можно взять на ручки. Практически через день специально к этой мышке ходила девочка без руки, и сейчас она очень переживает из-за перерыва в общении.

В контактном зоопарке много спасённых и часто восстановленных после плохого содержания прежними владельцами животных, которых нам передают зоозащитники. Например, бенгальский кот, голландская мини-лошадка, южноамериканская носуха.

Есть шиншилла, степной сурок байбак, белочка, еноты, зайчики, курочки. Есть гусыня Маргарита, которая постоянно несёт яйца. Наше направление — это благотворительность на основе пет-терапии, психологического лечения с помощью контактных животных. Ежедневно нас бесплатно посещают дети-инвалиды, нуждающиеся в пет-терапии. Также мы тесно работаем с государственными детскими учреждениями на благотворительной основе. Что подтверждает большое количество грамот и благодарственных писем.

Практически все животные, кроме кота и белки, контактные. Крыс мы тоже никогда особо не давали трогать.

У нашего контактного зоопарка есть лицензия, разрешение на ведение деятельности московского комитета ветеринарии. Также есть договор с государственной станцией по борьбе с болезнями животных. Представители зеленоградской ветеринарной клиники чуть ли не ежедневно, несколько раз в неделю, приезжают осматривать животных, проверяют, планово вакцинируют, чипируют.

На входе у нас установлен дезковрик. Это такое низкое корытце с поролоном, пропитанным дезинфицирующим раствором. То есть, вступая в него, вы дезинфицируете свою обувь. После этого проходите и надеваете бахилы, протираете руки влажными салфетками — и дальше можете общаться с животными. Всё это бесплатно. И ничего этого, к слову, нет в зоомагазинах, где также экспонируются и, кроме того, продаются животные.