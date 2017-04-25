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Почему закрыли контактный зоопарк в ТЦ «Панфиловский»? 25.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Проверка Роспотребнадзора пришла в зоопарк в «Панфиловском» после сообщения о том, что крыса укусила девочку-посетителя. Суд приостановил деятельность зооуголка на 15 суток. Закрыли, правда, не из-за укуса, а за другие нарушения. Сейчас зооуголок снова работает. Рассказываем версию надзорного органа и владельца зоопарка.

Фото: Зоопарк Зёбра"/vk.com/zebrazooo
Роспотребнадзор: сотрудники готовили корм и ели сами на одном столе

Помимо нарушений, которые Роспотребнадзор находит регулярно (нет документов о медосмотрах, нет спецодежды и т. п.), выяснилось, что сотрудники едят на том же столе, где готовят корм для животных. Ещё средства для уборки хранятся в одной комнате с кормом и клетками шиншиллы и крысы. Инспекторы отметили также «ненадлежащее санитарное содержание помещений и невыполнение противоэпидемических мероприятий».

Но претензии Роспотребнадзора шире. Нарушением посчитали, что контактный зооуголок размещён рядом с супермаркетом, магазином по продаже спортивного питания и общепитом. Непонятно, как можно было исправить эти нарушения без переезда.

Владелец зоопарка: укус не подтверждается

О работе зоопарка Zelenograd.ru рассказал его владелец Андрей Плотников:

— Мы открылись в декабре и какое-то время работали в тестовом режиме. На стадии становления мы реализовывали производственный план. Сейчас в связи с временной приостановкой деятельности мы проводим обновления зооуголка, работаем в режиме кормления и ухода за животными.

Что касается инцидента [относительно укуса крысы], это информация неподтвержденная. То есть нет фактов, что заявители посещали наш контактный зоопарк. Чека нет. В травмпункт обратились через неделю после происшествия.

Фото: Зоопарк Зёбра"/vk.com/zebrazooo

Кроме того, крысы содержатся в клетках такой конструкции, что контакт возможен в редких случаях. Речь идёт о крысах декоративной породы дамбо, выведенной искусственно всего 25 лет назад и не существующей в дикой природе. Кстати, дамбо отличаются повышенным интеллектом по сравнению со своими сородичами-грызунами. Для контакта у нас есть маленькая мышка-импринт (то есть такое существо, которому с момента рождения привита определённая модель поведения. — Zelenograd.ru), её можно взять на ручки. Практически через день специально к этой мышке ходила девочка без руки, и сейчас она очень переживает из-за перерыва в общении.

В контактном зоопарке много спасённых и часто восстановленных после плохого содержания прежними владельцами животных, которых нам передают зоозащитники. Например, бенгальский кот, голландская мини-лошадка, южноамериканская носуха.

Есть шиншилла, степной сурок байбак, белочка, еноты, зайчики, курочки. Есть гусыня Маргарита, которая постоянно несёт яйца. Наше направление — это благотворительность на основе пет-терапии, психологического лечения с помощью контактных животных. Ежедневно нас бесплатно посещают дети-инвалиды, нуждающиеся в пет-терапии. Также мы тесно работаем с государственными детскими учреждениями на благотворительной основе. Что подтверждает большое количество грамот и благодарственных писем.

Практически все животные, кроме кота и белки, контактные. Крыс мы тоже никогда особо не давали трогать.

У нашего контактного зоопарка есть лицензия, разрешение на ведение деятельности московского комитета ветеринарии. Также есть договор с государственной станцией по борьбе с болезнями животных. Представители зеленоградской ветеринарной клиники чуть ли не ежедневно, несколько раз в неделю, приезжают осматривать животных, проверяют, планово вакцинируют, чипируют.

На входе у нас установлен дезковрик. Это такое низкое корытце с поролоном, пропитанным дезинфицирующим раствором. То есть, вступая в него, вы дезинфицируете свою обувь. После этого проходите и надеваете бахилы, протираете руки влажными салфетками — и дальше можете общаться с животными. Всё это бесплатно. И ничего этого, к слову, нет в зоомагазинах, где также экспонируются и, кроме того, продаются животные.

Фото: Зоопарк Зёбра"/vk.com/zebrazooo
Зоозащитники: зверушки не игрушки

Тем временем контактные зоопарки — временно или навсегда — закрываются по всей стране. В начале февраля зоозащитники потребовали закрыть контактные зоопарки в торговых центрах.

«Есть сети контактных зоопарков, где „зверушки как игрушки“, — это небезопасно для людей, а для животных это чудовищно жестоко. И самое главное — это противозаконно: есть санитарно-технические правила, и запрещается размещение мест содержания животных вблизи торговых точек. Такие зоопарки надо закрывать», — заявил руководитель одного из центров защиты прав животных.

В Москве приостанавливали деятельность уже нескольких контактных зоопарков, расположенных в торговых центрах. Первопричиной становятся заявления типа «укусил ёжик», «укусил кролик» и т. д.

Чья позиция в истории закрытия зоопарка вам ближе?
Зоопарка — это безобидное развлечение
Зоозащитников — животные не игрушки
Роспотребнадзора — всё должно быть строго по инструкции
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Обсуждение
Андрей Л*****
Вчера, 17:51
Господи, что за дети такие пошли? Крыска укусила. Меня в шесть лет ежик цапнул и пофигу, даже прививки от бешенства не делали. Живой, здоровый и к ежам хуже относится не стал.
Алена Шалимова
Вчера, 19:07
Не должно быть контактных зоопарков в торговых центрах.
Rescuer Kozlov
5 часов назад
не должно быть контактных зоопарков в принципе. Давайте этого барыгу, владельца зоопарка на цепь посадим, и на городской площади выставим. Чтоб каждый желающий мог погладить, потрепать, или пнуть. Спорим, больше денег на благое дело соберем, чем на крышечках?
Каширина Оксана
2 часа назад
Вроде как и логично закрыть все эти контактные зоопарки, потому что это эксплуатация и жестокое обращение с животными. Но тогда встает вопрос, а куда девать всех тех животных, которые уже оказались в контактных зоопарках? Многие из них экзотические и требуют специального ухода и содержания, следовательно, в добрые руки не раздашь. Еще часть животных - сельскохозяйственные, типа гусей и пр., для них закрытие контактного зоопарка обернется забоем. Волонтеры не резиновые, и так все передержки переполнены - обычных домашних животных тоже будет сложно пристроить.
Вот и получается, что часть животных станет жертвами в борьбе за то, чтобы люди сначала думали, а потом делали. В частности, контактные зоопарки следовало запретить еще на уровне идеи, но они бодро разрослись рядом с пищевыми магазинами в ТЦ.
Все как обычно - дурь людская, а расплачиваться животным.
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