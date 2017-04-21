До октября планируется вырубить 3750 сухостойных и аварийных деревьев в лесу возле Черного озера, между 4 и 12 микрорайонами, между 8 микрорайоном и поселком Малино, между 11 микрорайоном и Алабушевской улицей. Осенью посадят 293 сосны между МЖК и Сосновой аллеей.
Санитарные вырубки официально называются «подготовкой площадей для восстановления фитоценозов в местах очагов короеда-типографа, сухостойных и аварийных деревьев». Но применительно к Зеленограду о короеде уже не говорят, только о деревьях, которые высохли или больны и могут упасть.
Вырубать планируется березы, ели, ольху, осины и сосны, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Сажать новые деревья на месте срубленных нельзя, поскольку оставшиеся соседние деревья с сомкнувшимися кронами создают тень, пояснили в департаменте. То есть, компенсировать масштабную вырубку невозможно. Но почти 300 сосен посадят на открытой поляне в лесу между микрорайоном МЖК и Сосновой аллеей.
В прошлом году в зеленоградских лесах вырубили около трех тысяч деревьев — елей, сосен, осин и берез.
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Ну не бред ? На месте вырубок , тех , которые не находятся близко от особого МЖК , разве не образуются локальные " открытые поляны " , пригодные под посадку молодого леса ?
По поводу тени... послушаешь таких вот умников , и подумаешь - как вообще в лесу что - то растёт ?
Завалы в лесу - это то самое место, в котором обильно размножается тот самый жучок-типограф, сожравший подмосковные сосны.
В советские времена (которые проклинает недобитая контра) лесничества разбирали эти завалы, пилили, вывозили и т.п. Для помощи привлекали местное насеоение, включая деревенских школьников - для них это было вроде летней трудовой практики.
"Перестройка" все эти санитарные механизмы успешно похерила, леса огородили олигофрены, т.е. "олигархи" и тут же принялись активно гадить, выкидывая свое говно за забор.
В результате чего и случилась эта экологическая катастрофа.
Параллельно в Подмосковье развивается другая история с неконтролируемым ростом поголовья гадюк, но это уже отдельная тема.
Никому ничего не надо, принимайте сухостой.