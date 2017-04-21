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В зеленоградских лесах вырубят более трех тысяч деревьев. Посадят в 12 раз меньше 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

До октября планируется вырубить 3750 сухостойных и аварийных деревьев в лесу возле Черного озера, между 4 и 12 микрорайонами, между 8 микрорайоном и поселком Малино, между 11 микрорайоном и Алабушевской улицей. Осенью посадят 293 сосны между МЖК и Сосновой аллеей.

Санитарные вырубки официально называются «подготовкой площадей для восстановления фитоценозов в местах очагов короеда-типографа, сухостойных и аварийных деревьев». Но применительно к Зеленограду о короеде уже не говорят, только о деревьях, которые высохли или больны и могут упасть.

Вырубать планируется березы, ели, ольху, осины и сосны, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Сажать новые деревья на месте срубленных нельзя, поскольку оставшиеся соседние деревья с сомкнувшимися кронами создают тень, пояснили в департаменте. То есть, компенсировать масштабную вырубку невозможно. Но почти 300 сосен посадят на открытой поляне в лесу между микрорайоном МЖК и Сосновой аллеей.

В прошлом году в зеленоградских лесах вырубили около трех тысяч деревьев — елей, сосен, осин и берез.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
21 апреля
Площади под застройку готовят.
Ляляка Московская
21 апреля
" Сажать новые деревья на месте срубленных нельзя, поскольку оставшиеся соседние деревья с сомкнувшимися кронами создают тень, пояснили в департаменте. То есть, компенсировать масштабную вырубку невозможно. Но почти 300 сосен посадят на открытой поляне в лесу между микрорайоном МЖК и Сосновой аллеей."

Ну не бред ? На месте вырубок , тех , которые не находятся близко от особого МЖК , разве не образуются локальные " открытые поляны " , пригодные под посадку молодого леса ?

По поводу тени... послушаешь таких вот умников , и подумаешь - как вообще в лесу что - то растёт ?

A T
22 апреля
Для не специалиста не очень понятно, но интересно же, что будет с лесом не только возле МЖК, но и ближе к нашим микрорайонам. Кажется, всё не так драматично, но разве между МЖК и Сосновой аллеей как раз не масштабная вырубка, которую компенсируют? А там, где оставшиеся деревья создают тень, где вырубают сухостой и пр., разве идёт речь о масштабной вырубке?
Елена Премудрая
22 апреля
Вырубать надо. В наших лесах еще очень много сухостойных деревьев, они опасны, будут падать во время ветра, как например в Менделеево. Посмотрите, во что превратились леса вокруг Зеленограда - там никто ничего не вырубает - по лесу не пройдешь, сплошной бурелом. Главное, чтобы не вырубали живые деревья.
Nata79 Motorina
22 апреля
Вырубают, вырубают, а высаживать не торопятся. Ужас, между Сосновой и МЖК такое пустое пространство, страшно. И в городе вырубают, оно конечно, нужно, если старые, но новых сажают раз в 10 меньше. Тут на сайте netal, выложили фото города 1979 года, сколько же зелени было! А сейчас ...
Rescuer Kozlov
22 апреля
Посмотрите, во что превратились леса вокруг Зеленограда - там никто ничего не вырубает - по лесу не пройдешь, сплошной бурелом.
Лес - замкнутая экосистема. Сам разберется, как ему жить. То, что по нему не пройти - это ваша проблема, не его!
Igor K____
22 апреля
В наших лесах еще очень много сухостойных деревьев
Столетиями стояли леса и ничего подобного.Возьмем к примеру Кутузово. 10 лет назад там был прекрасный зелёный лес,много народу там любили собирать грибы.И вот за какие то 5 лет он засыхал в геометрической прогрессии.Сейчас его уже нет.Тоже самое с тем участком ,который между МЖК и Сосновой.Дело в том,что у нас все больше тупых,"голодных" и жадных чиновников,которых скоро будет больше чем деревьев
IGOR E.J.
22 апреля
Объясняю популярно детям бетонных джунглей.

Завалы в лесу - это то самое место, в котором обильно размножается тот самый жучок-типограф, сожравший подмосковные сосны.
В советские времена (которые проклинает недобитая контра) лесничества разбирали эти завалы, пилили, вывозили и т.п. Для помощи привлекали местное насеоение, включая деревенских школьников - для них это было вроде летней трудовой практики.

"Перестройка" все эти санитарные механизмы успешно похерила, леса огородили олигофрены, т.е. "олигархи" и тут же принялись активно гадить, выкидывая свое говно за забор.
В результате чего и случилась эта экологическая катастрофа.

Параллельно в Подмосковье развивается другая история с неконтролируемым ростом поголовья гадюк, но это уже отдельная тема.
РћР»СЊРіР° Р›СѓРєСЊСЏРЅРѕРІР°
23 апреля
Правильно по причинам выступил предыдущий оратор, добавлю, что сокращение поголовья лесников, которые следили за лесом, также негативно сказалось. Государство сэкономило.
Никому ничего не надо, принимайте сухостой.
Николай Басов
24 апреля
Ага. Чтобы сухостой на дрова попилить, лесником быть не обязательно,- так ведь запретили, сволочи! Статья, понимаешь... А так бы владельцы бань сами всё повывезли, абсолютно бесплатно. И даже, может, с них можно было бы немного денег стрясти, продавая путёвки по типу рыболовных. Но вот нифига, нк ищет государство лёгких путей.
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