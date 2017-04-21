До октября планируется вырубить 3750 сухостойных и аварийных деревьев в лесу возле Черного озера, между 4 и 12 микрорайонами, между 8 микрорайоном и поселком Малино, между 11 микрорайоном и Алабушевской улицей. Осенью посадят 293 сосны между МЖК и Сосновой аллеей.

Санитарные вырубки официально называются «подготовкой площадей для восстановления фитоценозов в местах очагов короеда-типографа, сухостойных и аварийных деревьев». Но применительно к Зеленограду о короеде уже не говорят, только о деревьях, которые высохли или больны и могут упасть.

Вырубать планируется березы, ели, ольху, осины и сосны, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Сажать новые деревья на месте срубленных нельзя, поскольку оставшиеся соседние деревья с сомкнувшимися кронами создают тень, пояснили в департаменте. То есть, компенсировать масштабную вырубку невозможно. Но почти 300 сосен посадят на открытой поляне в лесу между микрорайоном МЖК и Сосновой аллеей.



В прошлом году в зеленоградских лесах вырубили около трех тысяч деревьев — елей, сосен, осин и берез.