Сейчас каждый собственник обязан сам делать поверку счетчиков воды и за свой счет. Но в Росстандарте считают, что это нужно вменить в обязанность управляющим компаниям, чтобы избавить жителей от навязчивых мошенников.
Руководитель федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов считает, что вопрос «освобождение населения от поверочных повинностей в ЖКХ» — первоочередной и решить его надо течение года.
Собственников обязали самостоятельно поверять счетчики воды постановлением правительства РФ №354 в 2011 году. Если не сделать этого, показания перестанут принимать и начнут рассчитывать оплату за воду по средним показателям расхода, а с четвертого месяца — по нормативам.
Жители Зеленограда постоянно жалуются на звонки с требованием поверить счетчики за энную сумму. Звонящие настаивают, что граждане обязаны менять счетчики, запугивая всё тем же постановлением правительства. Полиция не считает это правонарушением — просто предложением услуг, бизнесом. Иногда фирмы звонят от имени управляющих компаний. Чтобы люди не поддавались на уговоры коммерсантов, в единых платежных документах с прошлого года стали печатать дату поверки приборов. Межповерочный интервал прибора учета можно посмотреть в его паспорте (он исчисляется с даты проведения первой поверки на заводе-изготовителе). Обычно это 5-6 лет.
Накануне проблемы счетчиков обсуждали и в Совете Федерации По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, расходы за проверку бытовых счетчиков должны взять на себя энергоснабжающие организации, сроки контроля показаний тоже надо изменить. «Зачем раз в пять лет проводить проверку и переподтверждение, если приборы работают 10-20 лет без сбоя?» — сказала Матвиенко и подчеркнула, что каждая проверка занимает время и стоит денег.
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В Андреевке УК уже пытались это сделать в новых домах.
Тут нужен государственный контроль, а не УКашный.
И замените, плз, все слова "проверка" на "пОверка", там где это необходимо по смыслу..
А еще в опроснике - бессмысленный третий пункт на "Государственные компании", например жилинспекция.
А то получается парадокс, люди экономят экономят, а вся экономия уходит в карман обслуживающих компаний, "чиновники ОТ ЖКХ" наплодили этих, никому не нужных компаний, море. Налицо как всегда полный абсурд.
Как говорил "В.С. Черномырдин - хотели как лучше, а получилось как всегда".