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Как вам идея? Освободить жителей от проверки счетчиков воды, чтобы этим занимались управляющие компании 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Сейчас каждый собственник обязан сам делать поверку счетчиков воды и за свой счет. Но в Росстандарте считают, что это нужно вменить в обязанность управляющим компаниям, чтобы избавить жителей от навязчивых мошенников.

Руководитель федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов считает, что вопрос «освобождение населения от поверочных повинностей в ЖКХ» — первоочередной и решить его надо течение года.

Собственников обязали самостоятельно поверять счетчики воды постановлением правительства РФ №354 в 2011 году. Если не сделать этого, показания перестанут принимать и начнут рассчитывать оплату за воду по средним показателям расхода, а с четвертого месяца — по нормативам.

Жители Зеленограда постоянно жалуются на звонки с требованием поверить счетчики за энную сумму. Звонящие настаивают, что граждане обязаны менять счетчики, запугивая всё тем же постановлением правительства. Полиция не считает это правонарушением — просто предложением услуг, бизнесом. Иногда фирмы звонят от имени управляющих компаний. Чтобы люди не поддавались на уговоры коммерсантов, в единых платежных документах с прошлого года стали печатать дату поверки приборов. Межповерочный интервал прибора учета можно посмотреть в его паспорте (он исчисляется с даты проведения первой поверки на заводе-изготовителе). Обычно это 5-6 лет.

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Накануне проблемы счетчиков обсуждали и в Совете Федерации По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, расходы за проверку бытовых счетчиков должны взять на себя энергоснабжающие организации, сроки контроля показаний тоже надо изменить. «Зачем раз в пять лет проводить проверку и переподтверждение, если приборы работают 10-20 лет без сбоя?» — сказала Матвиенко и подчеркнула, что каждая проверка занимает время и стоит денег.

Кто должен заниматься поверкой счетчиков воды?
Жители, как сейчас
Управляющие компании
Вода должна быть бесплатной
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Обсуждение
.j
21 апреля
УК те еще "поверятели", могут содействовать этим серым схемам, получать откаты от этих компаний.
В Андреевке УК уже пытались это сделать в новых домах.
Тут нужен государственный контроль, а не УКашный.
И замените, плз, все слова "проверка" на "пОверка", там где это необходимо по смыслу..
А еще в опроснике - бессмысленный третий пункт на "Государственные компании", например жилинспекция.
Елена Волкова
21 апреля
Пусть они сначала научатся выполнять все то,что должны.
Ляляка Московская
21 апреля
Примерно полгода назад доставала фирма СТЭК . Звонили по два раза ежедневно с телефона 495-280-1152 .
Бесаме Мучо
22 апреля
Население должно быть освобождено от поверки счетчиков
Правильное решение.
Барри
22 апреля
В итоге через год начнут дома отключать ещё и от воды, потому что у управляющей компании куда-то нечаянно пропали все деньги
Фрези Грант
24 апреля
Для меня лично надежнее, когда я сама занимаюсь своими счетчиками, а не управляющая компания.
Николай Басов
24 апреля
Не, тут одними счётчиками не обойдёшься. Тут всю систему менять надо :-)
Михаил Василенко
24 апреля
У меня счётчик воды уже 10 лет работает на даче без всякой поверки! Я иногда беру мерную бутыль на 10 литров и сравниваю что налил и что показало... Все эти "поверки" - лохотрон для доверчивых граждан! Заставьте этим заниматься У.К. - и посмотрите, как резко они потеряют интерес ко всем мероприятиям, связанным с заменой счётчиков!
Варвара Попова
24 апреля
Это ищут очередную кормушку,и если будем молчать,то у них все удастся.
Сергей Иванов
24 апреля
Вся возня из-за того что МФЦ "сливают" базу на сторону, вот и начинают звонками мучать, тех кто дома днем бывает. Весь регламент замены- 20мин раз пять(шесть, десять) лет - кошмарная возня для того что бы сопли разводить...Лучше бы этот из Росстандарта регламент проверки качества воды создал бы, а то из крана не пойми чего бывает()()
Андрей Польяников
24 апреля
Поверка бытовых счётчиков это вообще "Нонсенс". нигде в мире такого нет. Знаю потому что занимался этим профессионально бывая в командировках во многих передовых странах. Счётчики надо поверять обще домовые и менять бесплатно квартирные если они вышли из строя. Кроме того счётчики в передовых странах давно имеют радиоканал для ежемесячного снятия показаний, а управляющие компании только заполняют платёжки и передают владельцам квартир.
А то получается парадокс, люди экономят экономят, а вся экономия уходит в карман обслуживающих компаний, "чиновники ОТ ЖКХ" наплодили этих, никому не нужных компаний, море. Налицо как всегда полный абсурд.
Как говорил "В.С. Черномырдин - хотели как лучше, а получилось как всегда".
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