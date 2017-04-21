Сейчас каждый собственник обязан сам делать поверку счетчиков воды и за свой счет. Но в Росстандарте считают, что это нужно вменить в обязанность управляющим компаниям, чтобы избавить жителей от навязчивых мошенников.

Руководитель федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов считает, что вопрос «освобождение населения от поверочных повинностей в ЖКХ» — первоочередной и решить его надо течение года.

Собственников обязали самостоятельно поверять счетчики воды постановлением правительства РФ №354 в 2011 году. Если не сделать этого, показания перестанут принимать и начнут рассчитывать оплату за воду по средним показателям расхода, а с четвертого месяца — по нормативам.

Жители Зеленограда постоянно жалуются на звонки с требованием поверить счетчики за энную сумму. Звонящие настаивают, что граждане обязаны менять счетчики, запугивая всё тем же постановлением правительства. Полиция не считает это правонарушением — просто предложением услуг, бизнесом. Иногда фирмы звонят от имени управляющих компаний. Чтобы люди не поддавались на уговоры коммерсантов, в единых платежных документах с прошлого года стали печатать дату поверки приборов. Межповерочный интервал прибора учета можно посмотреть в его паспорте (он исчисляется с даты проведения первой поверки на заводе-изготовителе). Обычно это 5-6 лет.