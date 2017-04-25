Молодежь начинает водить мотоциклы с 18, кто-то и раньше садится на скутеры и мопеды. Многие на этом и заканчивают, других «байки» не отпускают.

«Мне кажется, я родился байкером, — рассказывает 28-летний Никита. — В подростковом возрасте катался на мопеде с ребятами. Потом у многих появилась семья, дети, и они забросили мотоспорт. А моё подростковое увлечение переросло в образ жизни: сегодня я открываю десятый мотосезон, для меня это традиция. Был на открытии в Питере, Москве, в различных городах Подмосковья.

У Никиты мотоцикл туристический, а не спортивный, как у его друзей — такой наиболее комфортен для путешествий и поездок в разные страны. «Если байкеры туристы, то и мотоциклы у них туристические», смеётся он. А затем начинает рассуждать о стереотипах и неприязни к байкерам в обществе — кажется, они перекочевали к нам из Америки 50-х, где байкеры были криминальными элементами.

«Мне кажется, неприязнь людей вообще не зависит от сообщества: кто-то не любит баскетболистов, кто-то — байкеров, кто-то — любителей собирать модели самолетиков. Сколько увлечений, столько и мнений. В 60-е Журналист «New York Times» Ханта Бус написал: «Байкеры как никто близки к Богу» — по-моему, он был чертовски прав!»

У его ровесника, Андрея, история похожая: первый раз сел на мотоцикл в 14 лет в деревне, в 18 получил права и серьезно увлекся байками. Работает на кладбище, ставит памятники. Катается сам по себе, вне группировок и клубов. Любит передвигаться быстро и без пробок.

«Почему колонну разбивают на светофорах? Это же эстетически некрасиво, — сетует Андрей на нюансы организации мотопробега. На открытие сезона он приезжает каждый год.