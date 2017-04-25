Мотосезон 2017 зеленоградские байкеры открыли 15 апреля. Правда, после этого снова выпал снег, и ГИБДД рекомендовала водителям не переходить на «летние» колёса, но дело было сделано — для мотоциклистов весна началась. «Открытие сезона — это всегда весна, лето, солнце и хорошая погода. Понятно, что завтра пойдет снег, дождь, и мы еще на недельку засядем дома, но сейчас у нас праздник, которым мы хотим поделиться с окружающими», — объяснил президент мотоклуба «Z-Brothers» Олег Брейтер.
Корреспонденты Zelenograd.ru побывали на байкерском празднике и расспросили мотоциклистов об их первом байкерском опыте, о стиле жизни и об отношении к тем, кто их не любит.
Общегородское открытие мотосезона в Зеленограде уже много лет традиционно организуют зеленоградский мотоклуб «Z-Brothers» и зеленоградское отделением всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Цель — объединить всех мотоциклистов независимо от их клубной принадлежности. Встретить весну собрались мотоклубы из Зеленограда, Москвы и Солнечногорска, одиночки-любители, целые байкерские семьи и просто любопытные зрители.
«Я сам не люблю байкеров, байкеры ужасные люди, они газуют, рычат по ночам возле моего дома, не дают спать, плохие, ай-яй-яй, — шутит Иван Евдокимов, президент зеленоградского отделения всероссийского мотоклуба „Ночные волки“. — А, если серьезно, байк невозможно не выбрать: у него два колеса, это очень удобно. Мотоцикл — мужская сила! Человеку свойственно ездить верхом. Сидеть в седле очень удобно, это естественное положение. Мой прадед скакал на лошади, дед и отец — водили мотоциклы, вот и я пошел по их стопам».
Молодежь начинает водить мотоциклы с 18, кто-то и раньше садится на скутеры и мопеды. Многие на этом и заканчивают, других «байки» не отпускают.
«Мне кажется, я родился байкером, — рассказывает 28-летний Никита. — В подростковом возрасте катался на мопеде с ребятами. Потом у многих появилась семья, дети, и они забросили мотоспорт. А моё подростковое увлечение переросло в образ жизни: сегодня я открываю десятый мотосезон, для меня это традиция. Был на открытии в Питере, Москве, в различных городах Подмосковья.
У Никиты мотоцикл туристический, а не спортивный, как у его друзей — такой наиболее комфортен для путешествий и поездок в разные страны. «Если байкеры туристы, то и мотоциклы у них туристические», смеётся он. А затем начинает рассуждать о стереотипах и неприязни к байкерам в обществе — кажется, они перекочевали к нам из Америки 50-х, где байкеры были криминальными элементами.
«Мне кажется, неприязнь людей вообще не зависит от сообщества: кто-то не любит баскетболистов, кто-то — байкеров, кто-то — любителей собирать модели самолетиков. Сколько увлечений, столько и мнений. В 60-е Журналист «New York Times» Ханта Бус написал: «Байкеры как никто близки к Богу» — по-моему, он был чертовски прав!»
У его ровесника, Андрея, история похожая: первый раз сел на мотоцикл в 14 лет в деревне, в 18 получил права и серьезно увлекся байками. Работает на кладбище, ставит памятники. Катается сам по себе, вне группировок и клубов. Любит передвигаться быстро и без пробок.
«Почему колонну разбивают на светофорах? Это же эстетически некрасиво, — сетует Андрей на нюансы организации мотопробега. На открытие сезона он приезжает каждый год.
У 32-летнего Антона, руководителя группы технической поддержки комплексов радиосвязи на «Ангстреме», этот сезон — первый за рулём собственного байка. «Раньше я катался только вместе с ребятами», — делится он и радуется погоде и встрече с друзьями, которых давно не видел.
«Что сказать людям, которые нас не любят? Байкеры — это не сто долларов, чтоб всем нравиться. Я могу точно также не любить большую часть автолюбителей и предъявить массу претензий людям, которые носятся без поворотников, не пропускают пешеходов, ездят пьяные, что ж их всех стрелять, что ли? Надо постараться понять друг друга и найти общий язык».
А 39-летняя Лена за рулём второй сезон: два года назад развелась с мужем, села на мотоцикл, чтобы отвлечься от переживаний, и «больше с него не слезала». Она 20 лет работает диджеем — Лена Dj Кошка, закончила юрфак МГАДА. Предпочитает спортивные байки, поскольку любит укрощать всё строптивое, и мечтает проехать всё Подмосковье, хотя на спортивном мотоцикле трудно перемещаться на дальние расстояния.
«Байкерская компания у нас позитивная и классная, у автомобилистов такого нет, — заявляет Лена. — Если что-то случится, байкеры всегда остановятся и помогут. Может быть люди негативно относятся к мотоциклистам, потому что люди сами боятся сесть на байк?»
Для 51-летнего Андрея байки — профессия, он занимается запчастями и тюнингом мотоциклов. За рулем с 1982 года, с детства интересовался мототематикой: начинал с мопедов, потом постепенно пришел к мотоциклам. На открытие сезона Андрей приехал их Москвы по приглашению друзей из клуба «Z-brothers».
«Мне кажется, люди говорят о байкерах как хорошо, так и плохо. Все мы разные», — философски размышляет Александр, 51-летний технолог с трёхлетним байкерским стажем. Сесть на мотоцикл он мечтал с детства, но мама не разрешала. Сейчас в свободное время много катается с друзьями, объездил всю Европу.
Вместе с 50-летним Виктором на открытии мотосезона едет его дочь Виктория, она заметно гордится отцом, как и все дети байкеров. Её отец — инженер по котлам и мотоциклист с 15 лет, с детства занимался мотокроссингом. «Согласен, многие люди не любят байкеров. Но мы же миримся с их интересами, пусть и они мирятся с нашими, — предлагает Виктор. — К сожалению, у народа есть стереотип, что байкеры слишком наглые и шумные».
В клубе «Z-Brothers» состоит и Татьяна, ей 61 год, в детстве лет с 13 занималась мотоспортом, а сейчас, «в обычной жизни» — главный бухгалтер. «К байкерству я пришла спонтанно и неожиданно, — рассказывает она. — В 2004 году один интенет-знакомый написал, что приедет ко мне на мотоцикле, и я поняла, что я тоже хочу управлять байком. Спустя несколько месяцев купила свой первый мотоцикл и стала ездить».
В «необычной жизни» у Татьяны — ежегодные открытия и закрытия мотосезонов, поездки на мотоциклах со своей компанией по городам России. «У меня взрослые дети, поэтому свободное время посвящаю увлечению для души, не обращаю внимания на стереотипы и живу как мне нравится», — улыбается зеленоградка.
В 16:00 заревели моторы, под громкую музыку мотоциклисты выстроились в колонну и направились от старого моста через центральные улицы города, навстречу удивлённым прохожим и автомобилистам.
Финишировала колонная у Дома мотокультуры «iZBa» в Андреевке — это уникальное место создали члены мотоклуба «Z-Brothers» для мотоциклистов и их друзей. Специально в честь открытия сезона там подготовили музыкальную и развлекательную программу. Завершил день праздничный фейерверк.
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Отредактировано: 25-04-2017, 21:32
«Я сам не люблю байкеров, байкеры ужасные люди, они газуют, рычат по ночам возле моего дома, не дают спать, плохие, ай-яй-яй, — шутит Иван Евдокимов, президент зеленоградского отделения всероссийского мотоклуба „Ночные волки“
Рад за Ивана Евдокимова, наверное живет не там, где газуют и не дают спать.
«Согласен, многие люди не любят байкеров. Но мы же миримся с их интересами, пусть и они мирятся с нашими, — предлагает Виктор. — К сожалению, у народа есть стереотип, что байкеры слишком наглые и шумные».
Конечно, ночной шумный по*уизм байкеров - это стереотип, буду продолжать мириться с их интересами, не обращайте на нас обывателей внимания.
Развлекайтесь...
Только вот эти путинские лизоблюды бесят. ночные волки, блин. срань господня.