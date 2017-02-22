В любительскую оркестровую студию под руководством заслуженного артиста России, музыканта Валерия Володина приглашают музыкантов-духовиков, ударников со своими инструментами. Занятия и репетиции бесплатные, будут проходить в зеленоградском ДК (Культурном центре).

Нужны музыканты, владеющие деревянными и медными духовыми инструментами, ударными — это большой и малый барабаны, тарелки, литавры. Музыкальное образование очень желательно (можно на уровне музыкальной школы), но не обязательно, рассказал Zelenograd.ru Валерий Володин. Если придет играющий на инструменте, но не знающий нот человек, его будут обучать. Главное — наличие инструмента и любовь к духовой музыке. Занятия будут проходить два-три раза в неделю. Музыкантов ожидают концертные выступления, творческая атмосфера и перспективы развития.

Записаться на прослушивание и получить дополнительную информацию можно по телефону 8(499)734-31-71, заполнив электронную форму или отправив заявку на электронную почту dkzelenograd@gmail.com, сообщает КЦ «Зеленоград». В заявке надо написать своё имя, контакты, возраст, музыкальное образование, опыт работы в музыкальных коллективах.