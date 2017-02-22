1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
В Зеленограде открывается бесплатная студия духового оркестра 22.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В любительскую оркестровую студию под руководством заслуженного артиста России, музыканта Валерия Володина приглашают музыкантов-духовиков, ударников со своими инструментами. Занятия и репетиции бесплатные, будут проходить в зеленоградском ДК (Культурном центре).

Нужны музыканты, владеющие деревянными и медными духовыми инструментами, ударными — это большой и малый барабаны, тарелки, литавры. Музыкальное образование очень желательно (можно на уровне музыкальной школы), но не обязательно, рассказал Zelenograd.ru Валерий Володин. Если придет играющий на инструменте, но не знающий нот человек, его будут обучать. Главное — наличие инструмента и любовь к духовой музыке. Занятия будут проходить два-три раза в неделю. Музыкантов ожидают концертные выступления, творческая атмосфера и перспективы развития.

Записаться на прослушивание и получить дополнительную информацию можно по телефону 8(499)734-31-71, заполнив электронную форму или отправив заявку на электронную почту dkzelenograd@gmail.com, сообщает КЦ «Зеленоград». В заявке надо написать своё имя, контакты, возраст, музыкальное образование, опыт работы в музыкальных коллективах.

 Реклама
Вакансиия ассистента стоматолога в "Детство плюс" Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Широкая масленица в ЖК «Первый Зеленоградский» Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб только до 1 марта Объявления
Обсуждение
Р’РёРєР° Р—СѓР±РєРѕ
38 минут назад
БОЛЕЕ 10-ТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В РОССИИ УМИРАЕТ КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ! Вот почитайте вам будет интересно знать правду - http://www.avant.net.br/testes/yourls/jto
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
До конца марта

Каждый вторник
и четверг

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
До конца марта

Каждый вторник
и четверг
Реклама