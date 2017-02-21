Они отобрали у него мобильный телефон. Оба задержаны транспортной полицией.

Об инциденте сообщает управление МВД на транспорте. Лишившись телефона, житель Зеленограда сразу обратился в полицию, информацию передали линейному отделению на станции Ховрино — это ближайшее к Крюково подразделение транспортной полиции. Первый грабитель задержан по горячим следам, им оказался 41-летний житель (по официальной информации — «местный», но где конкретно его задержали, не уточняется). Второго, 45-летнего жителя Солнечногорска, задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», полиция проверяет причастность этих людей к аналогичным преступлениям в Москве и области.



По статистике транспортной полиции, Ленинградское пригородное направление не входит в число особо криминальных. «Рекордсмены» по числу случаев хулиганства и грабежей — Курское и Рязанское направления, сообщает РИАМО. А пьют и употребляют наркотики больше всего пассажиры Ярославской ветки — там в 2016 году составлено более 4600 протоколов по соответствующей статье КоАП РФ (это больше, чем на других пригородных направлениях).