Градостроительный план участка площадью 1,47 га под строительство школы согласован Москомархитектурой. В будущей школе будут три отделения, сообщает пресс-служба ведомства. Первое — общеобразовательный сектор с учебными и рекреационными помещениями, мастерскими, актовым и спортивным залами, помещениями для кружков. Второе — дошкольное отделение с группами, музыкальными и физкультурными залами, кабинетом логопеда. Третье — хозяйственное, с пищеблоком, медкабинетом, прачечной. Во дворе школы устроят спортивную и игровую площадку с отдельными входами и выходами.



Школа рассчитана на 550 мест, почти половину отдают начальным классам. Раньше этот участок в западной части 20 микрорайона отводился под строительство кадетской школы, но от этого проекта департамент образования отказался.

В 20 микрорайоне работают две школы — №2038 и 2045. Потребность в новом учебном заведении просчитана, новая школа нужна, прежде всего, жителям не 20 микрорайона, а 14, 15 и 16-го, пояснили ранее «Зеленоград.ру» в префектуре. Но там для строительства школы нет земельных ресурсов. Тем не менее, ресурс нашелся в 16 микрорайоне — здесь планируют построить детский сад.



В трех из пяти районов — Савелках, Старом Крюково и Крюково — Зеленограда школы перегружены, сообщила префектура в ежегодном отчете. Так, школы в 3, 5, 7 микрорайонах запроектированы на 5383 учащихся, а фактически там учатся 6270. В 8 и 9 микрорайонах школы рассчитаны на 6565 учащихся, а учатся 6956. Самый большой «перегруз» в «новом» городе — на проектных 12920 местах учатся 16084 человек, а наполняемость классов составляет 121%. Для сравнения, в районе Силино классы заполняются на 87%.