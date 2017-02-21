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Одобрен проект строительства третьей школы в 20 микрорайоне. Она нужна жителям соседних микрорайонов 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Четырехэтажное здание для средней и начальной школы построят между корпусами 2008 и 2013. В школе будут мастерские и логопед.

Градостроительный план участка площадью 1,47 га под строительство школы согласован Москомархитектурой. В будущей школе будут три отделения, сообщает пресс-служба ведомства. Первое — общеобразовательный сектор с учебными и рекреационными помещениями, мастерскими, актовым и спортивным залами, помещениями для кружков. Второе — дошкольное отделение с группами, музыкальными и физкультурными залами, кабинетом логопеда. Третье — хозяйственное, с пищеблоком, медкабинетом, прачечной. Во дворе школы устроят спортивную и игровую площадку с отдельными входами и выходами.

Школа рассчитана на 550 мест, почти половину отдают начальным классам. Раньше этот участок в западной части 20 микрорайона отводился под строительство кадетской школы, но от этого проекта департамент образования отказался.

В 20 микрорайоне работают две школы — №2038 и 2045. Потребность в новом учебном заведении просчитана, новая школа нужна, прежде всего, жителям не 20 микрорайона, а 14, 15 и 16-го, пояснили ранее «Зеленоград.ру» в префектуре. Но там для строительства школы нет земельных ресурсов. Тем не менее, ресурс нашелся в 16 микрорайоне — здесь планируют построить детский сад.

В трех из пяти районов — Савелках, Старом Крюково и Крюково — Зеленограда школы перегружены, сообщила префектура в ежегодном отчете. Так, школы в 3, 5, 7 микрорайонах запроектированы на 5383 учащихся, а фактически там учатся 6270. В 8 и 9 микрорайонах школы рассчитаны на 6565 учащихся, а учатся 6956. Самый большой «перегруз» в «новом» городе — на проектных 12920 местах учатся 16084 человек, а наполняемость классов составляет 121%. Для сравнения, в районе Силино классы заполняются на 87%.

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Обсуждение
Фрези Грант
Вчера, 13:55
Скорее всего школа нужна жителям окрестностей Зеленограда.
Roman Turaev
Вчера, 16:03
А в 17-м районе сколько школ и дет. садов будет ?
Ольга Ольга
Вчера, 17:03
Ольга Ольга
Вчера, 17:09
Мы рады, что у нас появится вместо очередной пятёрочки социальный объект. А кто-нибудь подумал, чтобы к школе был проложен еще один выезд на ул. Каменка. Утром и так пробки возле корпуса 2008 из-за доставки детей в школу и сад. Представить трудно, как и где будут люди разъезжаться. Подумайте.
Ирина Горячева
Вчера, 20:46
Лучше бы облагородили под небольшой парк... Но...поздно уже. Уже огораживают территорию. Скоро начнут пилить деревья...
В зелёном городе Зеленограде всё меньше и меньше остаётся зелени...и я сильно сомневаюсь, что вокруг новой школы посадят деревья...
Тема этой школы волнует меня в связи стем, что я живу окнами на эту новую стройку
Барри
Вчера, 22:26
Вот именно, застраивайте их половину, там всё равно и так ни одной зелени нет, чё им терять. А у нас тут попрошу!

И говнище вокруг ангстрема заберите своё.
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