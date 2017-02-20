1 комментарий
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Подростка жестоко избили рядом с кафе в Зеленограде 20.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Драка произошла утром в воскресенье, 19 февраля. На 16-летнего подростка напали несколько человек недалеко от одного зеленоградского кафе.

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации источника, школьника доставили в больницу с переломом ребра, сотрясением мозга и ушибами.

Информация о причинах, спровоцировавших потасовку, уточнется.

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Обсуждение
Андрей Л*****
Вчера, 22:45
Жестоко избили - это ребро сломали, сотрясение мозга и ушибы? Кисейные барышни... Не жили они в 90-е.
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