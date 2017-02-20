Драка произошла утром в воскресенье, 19 февраля. На 16-летнего подростка напали несколько человек недалеко от одного зеленоградского кафе.

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации источника, школьника доставили в больницу с переломом ребра, сотрясением мозга и ушибами.

Информация о причинах, спровоцировавших потасовку, уточнется.