Драка произошла утром в воскресенье, 19 февраля. На 16-летнего подростка напали несколько человек недалеко от одного зеленоградского кафе.
О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации источника, школьника доставили в больницу с переломом ребра, сотрясением мозга и ушибами.
Информация о причинах, спровоцировавших потасовку, уточнется.
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