2 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Зенитный комплекс С-400 заступил на боевое дежурство в Солнечногорске 20.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Новую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» установили в Солнечногорске. На днях завершилась подготовка системы к действию, и во вторник, 21 февраля, начнётся её боевое дежурство.

«После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 „Триумф“, будут обеспечивать противовоздушную оборону столицы и Центрального промышленного района России», — сообщает министерство обороны.

«Триумф» — единственная система, которая способна выборочно применять несколько типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны
Министерство обороны РФ / mil.ru

Четыре С-400 установили в 2016 году, одну поставили на боевое дежурство 11 января 2017-го в Подмосковье. После «запуска» системы в Солнечногорске в этом году перевооружат ещё два зенитных ракетных полка.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, говорится на сайте Минобороны, а баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, — на дальности до 60 километров.

Впервые на боевое дежурство «Триумф» поставили в 2007 году в подмосковной Электростали.

Сейчас большинство зенитных ракетных полков оснащены зенитными ракетными комплексами С-300П.

 Реклама
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
7 марта Шоу братьев Сафроновых в ресторане «Очаг» Объявления
Концерт Сергея Никитина в ДК — 24 февраля. Билеты в продаже Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Обсуждение
Сергей Прутков
Вчера, 16:11
В Зеленограде всё теперь спокойно, спите жители Зеленограда.
Андрей Л*****
Вчера, 22:50
В Зеленограде всё теперь спокойно, спите жители Зеленограда.
Ну если только на город не рухнет летающая рухлядь с Шарика. Вот этот вариант сдохнуть мне видится в десятки раз более вероятным, чем атака условного противника. Да и вообще, смертность от техногенных аварий у нас в разы выше смертности от терроризма.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама