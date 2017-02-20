Четыре С-400 установили в 2016 году, одну поставили на боевое дежурство 11 января 2017-го в Подмосковье. После «запуска» системы в Солнечногорске в этом году перевооружат ещё два зенитных ракетных полка.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, говорится на сайте Минобороны, а баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, — на дальности до 60 километров.

Впервые на боевое дежурство «Триумф» поставили в 2007 году в подмосковной Электростали.

Сейчас большинство зенитных ракетных полков оснащены зенитными ракетными комплексами С-300П.