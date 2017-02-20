Новую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» установили в Солнечногорске. На днях завершилась подготовка системы к действию, и во вторник, 21 февраля, начнётся её боевое дежурство.
«После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 „Триумф“, будут обеспечивать противовоздушную оборону столицы и Центрального промышленного района России», — сообщает министерство обороны.
Четыре С-400 установили в 2016 году, одну поставили на боевое дежурство 11 января 2017-го в Подмосковье. После «запуска» системы в Солнечногорске в этом году перевооружат ещё два зенитных ракетных полка.
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, говорится на сайте Минобороны, а баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, — на дальности до 60 километров.
Впервые на боевое дежурство «Триумф» поставили в 2007 году в подмосковной Электростали.
Сейчас большинство зенитных ракетных полков оснащены зенитными ракетными комплексами С-300П.
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