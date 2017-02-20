«Сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды» — такое сообщение появилось в субботу 18 февраля на странице группы помощи животным «Потеряшки Зеленограда», в которой состояло несколько тысяч человек. Одновременно с зеленоградским были закрыты подобные сообщества в других российских городах.
«Никаких предупреждений ни в группу, ни мне не приходило, — рассказала Zelenograd.ru создатель „Потеряшек Зеленограда“ Екатерина, — поэтому я до сих пор не знаю точной причины блокировки сообщества». Через полчаса после закрытия сообщества Екатерина отправила соответствующий запрос в техподдержку «ВКонтакте». Ответ обещали дать через 25 часов, но так и не прислали. В ответ на повторный запрос попросили «запастись терпением».
В марте прошлого года администрация «ВКонтакте» предупреждала создателей благотворительных сообществ о необходимости соблюдать правила: «Во ВКонтакте существуют тысячи благотворительных сообществ. Они собирают деньги на лечение взрослых и детей и помогают животным. Цель благородная, но, увы, иногда мы сталкиваемся с откровенным обманом».
В опубликованных «Правилах ведения благотворительных сообществ» оговаривается круг документов, подтверждающих необходимость сбора средств. Наличие финансовой отчётности в репостах «Потеряшек» о сборах средств, тем не менее, не предотвратило блокировку.
Группа «Потеряшки Зеленограда» была создана в декабре 2011 года. К моменту блокировки в ней числилось 4600 участников. Изначальной целью была помощь хозяевам потерявшихся и найденных домашних животных. «Позднее мы ввели рубрику пиара бездомных животных, которых волонтёры забирали с улицы, искали им новый дом», — говорит Екатерина. Прежде чем обрести новое жильё, бездомные животные проходят стандартные ветеринарные процедуры. А нередко нуждаются в более серьёзном лечении (вплоть до сложных операций). Всё это обходится недёшево. Помогают пожертвования неравнодушных людей, которые откликаются на объявления о сборе средств, размещаемые на страницах волонтёров.
Сообщество «Потеряшки Зеленограда» не вело сборов финансовых средств от своего имени. «Финансовая помощь оказывалась только в информационном виде, то есть в виде репостов, — поясняет Екатерина. — При этом обязательным условием для размещения в группе было наличие финансового отчёта (приход денег на карту, выписки из клиники, чеки и все расходы). Примерное количество постов о финансовой помощи было не более десяти в месяц. О чём были посты: на передержку, корм для животных до пристройства в новый дом, на лечение, на операции». При этом, как объясняет администратор группы, посты о финансовой помощи размещались только после проверки наличия у автора, который просил сбор в случае операции и лечения, выписок из клиники.
Пока работа старой страницы не восстановлена, «Потеряшки Зеленограда» работают на дублёре. На этот раз без репостов о сборах финансовых средств. Там же администрация группы разместила просьбу написать в техподдержку «ВКонтакте» о восстановлении прежнего аккаунта. В объявлении, в частности, говорится: «Благодаря группе, сотни животных вернулись домой или обрели новый дом! Просим восстановить деятельность группы, а не пытаться своими действиями связывать руки владельцам животных и волонтёрам».
Тем временем, как пишет издание Barking News, подобные зеленоградским «потеряшкам» группы заблокированы и в других российских городах — Омске, Волгограде, Воронеже и Смоленске. Администраторы групп считают блокировку несправедливой и причину видят в жалобах «недоброжелателей приютов».
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Необходимо запретить содержание большинства пород собак в городе.
И дело не в собаках, а в хозяевах. Посмотрите вокруг - все ведь засрано. И никто не убирает за своим питомцем.
Вопрос пристройства в добрые руки крайне сомнителен. Люди берут животное-поиграют и выбрасывают обратно на улицу.
Собака-это прежде всего ответственность. Для начала - поводок и ошейник, мешочек с совочком. В идеале - полный комплект документов на животное - паспорт с отметками ветеринара, страховка и оплаченный налог на крупное животное. Справка хозяина из ПНД НД.
Уборка тонн говна ложится на плечи дворников, и оплачивается из нашего кармана. А почему? Необходимо увеличить счет за ЖКУ для владельцев собак, для компенсации дворникам их труда по уборке за собаками.
Если не запретить - то уж точно нужно ввести налог.
То что сейчас происходит с собаками, во что люди превратили город это беспредел. Надеюсь, власти что-то скоро сделают.
Я за помощь бездомным животным, они не виноваты в неадекватности некоторых "людей", которые считают, что животное можно выкинуть просто потому, что родился ребенок или потому что щенок ходит дома в туалет. Такие "люди" не понимают, что собакой нужно заниматься. Поэтому такие должны платить огромные штрафы, чтобы не было соблазна взять собачку для ребеночка, а потом выкинуть, когда тот надоест. У нас вообще любят бороться со следствием, а не с причиной.
Я против группы из-за неадекватного поведения администрации группы. Вместо реальной помощи порой скатываются до уровня базара.
Сравнение с крысами и голубями конечно забавно.
Всё Шура , езжайте в Киев и спросите ... нет вы поезжайте и спросите (с) Ну есть приюты, они занимаются, зачем мне туда ходить? Разговор о том, что гражданка предлагает оставить бродячих собак на улице, а убирать их оттуда - беспредел.
Вопрос уборки территорий уже обсуждался, это вопрос дурной коммунальной организации, нечего его перекладывать на владельцев животных. Хотя к тем кто гадит на тротуарах, нужно применять существующие в законе меры. Опять же - применять меры к нарушителям, а не говорить гадости всем подряд на форумах.
По поводу опасных бродячих животных и их стай - вопрос также к отвратительной коммунальной организации. Выделенные бюджетом на кастрацию и уход за уличными животными деньги разворованы под корень, в приютах процветает фабрика истязаний под прикрытием благотворительности - вот в чём реальные проблемы города.
Если такова их работа, то никаких денег не хватит мотивировать заниматься подобной фигней. А если они увечат собак из собственного интереса, то зачем им платить?
Откуда вообще берутся общества с подобными зоофилами, мракобесие какое-то.
здесь я писала о контроле популяции, об агрессивных животных разговор вообще отдельный
но если Вы хотите, я поясню как популяция влияет на агрессию
кусачие уличные собаки это не просто так произвольно взятые любые бродячие животные, нет, это миф и страшилка, обычные собаки вполне социально адаптированы, они не нападают без причины, у них есть территория, точки питания, они знают как обращаться с людьми без неприятностей, а вот сбившиеся в стаю - они ведут себя совсем иначе, и далеко не всегда по законам дикого мира, зачастую гораздо жёстче и безрассуднее. Этому они научились у людей, опасностей люди создали для них гораздо больше, чем в дикой природе, причём зачастую опасности эти бессмысленны, люди сливают агрессию, раздражительность, скуку на уличных животных, животные учатся выживать в этом жутком для них мире. Одинокий пёс при этом всё равно не станет агрессивным, но вот если псов много и они создали устойчивое сообщество, то вести они себя будут очень зло, и также как научившее их общество людей станут развлекаться травлей жертвы, срывать раздражительность и мнительность на прохожих. Стаи очень опасны. И появились они из-за попустительства в коммунальной сфере. Кастрация конечно метод радикальный, но в наших реалиях другого действенного способа держать популяцию уличных животных под контролем нет. И не родившиеся щенки не попадут в городской мир, где им нет места, так что кастрация далеко не так жестока если рассмотреть варианты. Уж лучше, чем бригады собаколовов, Вы видели когда-нибудь как они работают? Это садизм, длящийся часами.
Стало быть, взаимосвязь здесь простейшая. Мало бродячих собак = у каждой своя территория, свой порядок, доступ к пище = порядок и безопасность для людей. К тому же в таком случае пришлых собак, от которых непонятно чего ждать, встречаться будет мало, т.к. местные собаки сами будут следить, чтобы на их территории не появился чужак.
нет, по-моему как раз наоборот, читайте внимательно, там противопоставление.
Доставайте свой кошелек и вперед - покупайте землю, стройте приют и собирайте шавок по всей округе. Любой каприз за ваши деньги, а не за деньги налогоплательщиков.
Тратьте свою жизнь на уборку собачьего дерьма и пристройство никому не нужных псов. Они никому не нужны! Ни-ко-му. Иначе, всех бы давно разобрали.