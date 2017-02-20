«Никаких предупреждений ни в группу, ни мне не приходило, — рассказала Zelenograd.ru создатель „Потеряшек Зеленограда“ Екатерина, — поэтому я до сих пор не знаю точной причины блокировки сообщества». Через полчаса после закрытия сообщества Екатерина отправила соответствующий запрос в техподдержку «ВКонтакте». Ответ обещали дать через 25 часов, но так и не прислали. В ответ на повторный запрос попросили «запастись терпением».

В марте прошлого года администрация «ВКонтакте» предупреждала создателей благотворительных сообществ о необходимости соблюдать правила: «Во ВКонтакте существуют тысячи благотворительных сообществ. Они собирают деньги на лечение взрослых и детей и помогают животным. Цель благородная, но, увы, иногда мы сталкиваемся с откровенным обманом».

В опубликованных «Правилах ведения благотворительных сообществ» оговаривается круг документов, подтверждающих необходимость сбора средств. Наличие финансовой отчётности в репостах «Потеряшек» о сборах средств, тем не менее, не предотвратило блокировку.

Группа «Потеряшки Зеленограда» была создана в декабре 2011 года. К моменту блокировки в ней числилось 4600 участников. Изначальной целью была помощь хозяевам потерявшихся и найденных домашних животных. «Позднее мы ввели рубрику пиара бездомных животных, которых волонтёры забирали с улицы, искали им новый дом», — говорит Екатерина. Прежде чем обрести новое жильё, бездомные животные проходят стандартные ветеринарные процедуры. А нередко нуждаются в более серьёзном лечении (вплоть до сложных операций). Всё это обходится недёшево. Помогают пожертвования неравнодушных людей, которые откликаются на объявления о сборе средств, размещаемые на страницах волонтёров.