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Администрация «ВКонтакте» заблокировала зеленоградское сообщество помощи животным 20.02.2017 ZELENOGRAD.RU

«Сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды» — такое сообщение появилось в субботу 18 февраля на странице группы помощи животным «Потеряшки Зеленограда», в которой состояло несколько тысяч человек. Одновременно с зеленоградским были закрыты подобные сообщества в других российских городах.

«Никаких предупреждений ни в группу, ни мне не приходило, — рассказала Zelenograd.ru создатель „Потеряшек Зеленограда“ Екатерина, — поэтому я до сих пор не знаю точной причины блокировки сообщества». Через полчаса после закрытия сообщества Екатерина отправила соответствующий запрос в техподдержку «ВКонтакте». Ответ обещали дать через 25 часов, но так и не прислали. В ответ на повторный запрос попросили «запастись терпением».

В марте прошлого года администрация «ВКонтакте» предупреждала создателей благотворительных сообществ о необходимости соблюдать правила: «Во ВКонтакте существуют тысячи благотворительных сообществ. Они собирают деньги на лечение взрослых и детей и помогают животным. Цель благородная, но, увы, иногда мы сталкиваемся с откровенным обманом».

В опубликованных «Правилах ведения благотворительных сообществ» оговаривается круг документов, подтверждающих необходимость сбора средств. Наличие финансовой отчётности в репостах «Потеряшек» о сборах средств, тем не менее, не предотвратило блокировку.

Группа «Потеряшки Зеленограда» была создана в декабре 2011 года. К моменту блокировки в ней числилось 4600 участников. Изначальной целью была помощь хозяевам потерявшихся и найденных домашних животных. «Позднее мы ввели рубрику пиара бездомных животных, которых волонтёры забирали с улицы, искали им новый дом», — говорит Екатерина. Прежде чем обрести новое жильё, бездомные животные проходят стандартные ветеринарные процедуры. А нередко нуждаются в более серьёзном лечении (вплоть до сложных операций). Всё это обходится недёшево. Помогают пожертвования неравнодушных людей, которые откликаются на объявления о сборе средств, размещаемые на страницах волонтёров.

На случай, если группу не восстановят, администратор создала новую
vk.com/zelpesikot2

Сообщество «Потеряшки Зеленограда» не вело сборов финансовых средств от своего имени. «Финансовая помощь оказывалась только в информационном виде, то есть в виде репостов, — поясняет Екатерина. — При этом обязательным условием для размещения в группе было наличие финансового отчёта (приход денег на карту, выписки из клиники, чеки и все расходы). Примерное количество постов о финансовой помощи было не более десяти в месяц. О чём были посты: на передержку, корм для животных до пристройства в новый дом, на лечение, на операции». При этом, как объясняет администратор группы, посты о финансовой помощи размещались только после проверки наличия у автора, который просил сбор в случае операции и лечения, выписок из клиники.

Пока работа старой страницы не восстановлена, «Потеряшки Зеленограда» работают на дублёре. На этот раз без репостов о сборах финансовых средств. Там же администрация группы разместила просьбу написать в техподдержку «ВКонтакте» о восстановлении прежнего аккаунта. В объявлении, в частности, говорится: «Благодаря группе, сотни животных вернулись домой или обрели новый дом! Просим восстановить деятельность группы, а не пытаться своими действиями связывать руки владельцам животных и волонтёрам».

Тем временем, как пишет издание Barking News, подобные зеленоградским «потеряшкам» группы заблокированы и в других российских городах — Омске, Волгограде, Воронеже и Смоленске. Администраторы групп считают блокировку несправедливой и причину видят в жалобах «недоброжелателей приютов».

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Обсуждение
Slav ***
20 февраля
Назывались "Потеряшками", потеряшками и занимались бы. А то начали рекламировать диких дворняг с вечным кляньченьем денег - помогите, накормите, напоите, они мечтают быть домашними, дайте денег на операцию, оно плохо какает, какой очаровашка - заберите домой, он ждет только вас - вот и получили бан. И поделом. Все авито собачьи правоборцы засрали "рекламой" бездомных бесполезных дворняг, хоть в ВК их приструнили.
SineD 2005
20 февраля
Правильно заблокировали.
Необходимо запретить содержание большинства пород собак в городе.
И дело не в собаках, а в хозяевах. Посмотрите вокруг - все ведь засрано. И никто не убирает за своим питомцем.
Вопрос пристройства в добрые руки крайне сомнителен. Люди берут животное-поиграют и выбрасывают обратно на улицу.
Собака-это прежде всего ответственность. Для начала - поводок и ошейник, мешочек с совочком. В идеале - полный комплект документов на животное - паспорт с отметками ветеринара, страховка и оплаченный налог на крупное животное. Справка хозяина из ПНД НД.
Уборка тонн говна ложится на плечи дворников, и оплачивается из нашего кармана. А почему? Необходимо увеличить счет за ЖКУ для владельцев собак, для компенсации дворникам их труда по уборке за собаками.
Если не запретить - то уж точно нужно ввести налог.
То что сейчас происходит с собаками, во что люди превратили город это беспредел. Надеюсь, власти что-то скоро сделают.
Ирина M.
20 февраля
Воздержалась.
Я за помощь бездомным животным, они не виноваты в неадекватности некоторых "людей", которые считают, что животное можно выкинуть просто потому, что родился ребенок или потому что щенок ходит дома в туалет. Такие "люди" не понимают, что собакой нужно заниматься. Поэтому такие должны платить огромные штрафы, чтобы не было соблазна взять собачку для ребеночка, а потом выкинуть, когда тот надоест. У нас вообще любят бороться со следствием, а не с причиной.
Я против группы из-за неадекватного поведения администрации группы. Вместо реальной помощи порой скатываются до уровня базара.
Мария Бочарова
20 февраля
Пишу потому что сама сколько раз помогала и недавно помогли и мне спасти простого приютского щенка , который умирал . А ему был всего 1 месяц. Его сдали в приют , где он сразу и заразился. Взяли на передержку , не зная что за 4 часа нахождения можно заразиться, лечили почти 2 месяца , выылечили. и теперь оставили себе, хотя дома есть уже один взрослый и большой, тоже взятый щенком из приюта !!! Теперь все говорят какие красавцы !!! А не бесполезные дворняги ! И благодарна таким группам за помощь ! А ведь так и людей можно делить на полезных и бесполезных...
Ольга Ар
21 февраля
Очень хорошая и полезная группа. Люди нужными вещами занимаются.
Ирина Попова
21 февраля
То что сейчас происходит с собаками, во что люди превратили город это беспредел. Надеюсь, власти что-то скоро сделают.
Перестреляют или усыпят? По вашей логике, это животина виновата в том, что у людей нет ответственности за питомца, и поэтому именно ей и отдуваться. Средневековое мышление какое-то.
Если не запретить - то уж точно нужно ввести налог.
Налог на выработку какашек? Вообще-то существует штраф за неубранное за своим питомцем. По-моему, 1500 руб. Теоретически это должно работать. Теоретически.
Бесаме Мучо
21 февраля
это животина виновата в том, что у людей нет ответственности за питомца, и поэтому именно ей и отдуваться. Средневековое мышление какое-то.
А вы что предлагаете? Пусть улицу заполнят стаи бродячих животных? И далеко не всегда мимимишных. Вон только вчера сообщали: опять нашли труп девочки, растерзанной бродячими собаками. Город - для людей, всё-таки. А насчёт выброшенных питомцев: щеночки сейчас по лвадцать тысяч и кто их будет выбрасывать? Да и где вы видели бродчих такс, шпицев, лабрадоров, бульдогов или акита-ину? Бродячие собаки и бродячие кошки - такие же потомственно дикие породы, как крысы или голуби и их численность надо регулировать для нормальной жизни людей.
Ирина M.
21 февраля
А насчёт выброшенных питомцев: щеночки сейчас по лвадцать тысяч и кто их будет выбрасывать? Да и где вы видели бродчих такс, шпицев, лабрадоров, бульдогов или акита-ину?
Кто-то выбрасывает. Вы в приюты сходите, почитайте породные форумы. Брошенных собак МНОГО. Даже по ...дцать тысяч.
Сравнение с крысами и голубями конечно забавно.
Бесаме Мучо
21 февраля
Вы в приюты сходите

Всё Шура , езжайте в Киев и спросите ... нет вы поезжайте и спросите (с) Ну есть приюты, они занимаются, зачем мне туда ходить? Разговор о том, что гражданка предлагает оставить бродячих собак на улице, а убирать их оттуда - беспредел.
Zеленоградский Zритель
22 февраля
По-моему, 1500 руб. Теоретически это должно работать. Теоретически.
Интересно, а практически кто-нибудь знает хоть одного оштрафованого хозяина?

maria
22 февраля
Город не для людей, очнитесь уже. Живут в общей экосистеме и при этом умудряются считать, что вокруг должно быть стерильно. Вот полетите на Марс, будете там жить в своё удовольствие в пластмассовой коробке. А на Земле не бывает стерильно, бывает либо дружелюбная экология, либо враждебная. Домашние животные - такие же жители городов, как люди, и воля людей, то есть их хозяев, кого селить вместе с собой. Бродячие животные - часть естественной дикой экосистемы города, дружелюбная нам. Уничтожите её, появятся крысы.

Вопрос уборки территорий уже обсуждался, это вопрос дурной коммунальной организации, нечего его перекладывать на владельцев животных. Хотя к тем кто гадит на тротуарах, нужно применять существующие в законе меры. Опять же - применять меры к нарушителям, а не говорить гадости всем подряд на форумах.

По поводу опасных бродячих животных и их стай - вопрос также к отвратительной коммунальной организации. Выделенные бюджетом на кастрацию и уход за уличными животными деньги разворованы под корень, в приютах процветает фабрика истязаний под прикрытием благотворительности - вот в чём реальные проблемы города.
Бесаме Мучо
22 февраля
По поводу опасных бродячих животных и их стай - вопрос также к отвратительной коммунальной организации. Выделенные бюджетом на кастрацию
Вот всё равно, искусает тебя кастрированная собака или некастрированная.
Уничтожите её, появятся крысы.
Так, по-вашему же, животные, в том числе крысы, - часть естественной дикой экосистемы города, дружелюбная нам.
нейман ольга
22 февраля
Вот всё равно, искусает тебя кастрированная собака или некастрированная.
Мне тоже ни разу не понятна эта возня с кастрацией. Кто эти люди, которые отлавливают и принудительно кастрируют собак, а затем выпускают стаями уже без гениталий?

Если такова их работа, то никаких денег не хватит мотивировать заниматься подобной фигней. А если они увечат собак из собственного интереса, то зачем им платить?

Откуда вообще берутся общества с подобными зоофилами, мракобесие какое-то.
: Р
22 февраля
Вопрос уборки территорий уже обсуждался, это вопрос дурной коммунальной организации, нечего его перекладывать на владельцев животных.
Интересно как, гадите вы, а убирать должен дворник. Ничем подобные собачники не отличаются от тех, кто окурки мимо мусорки бросает. Такие же свиньи.
maria
23 февраля
удивительно как людям удаётся прочитать то, что им хочется, а не то, что написано

Вот всё равно, искусает тебя кастрированная собака или некастрированная.
давайте не будем путать мух и котлеты
здесь я писала о контроле популяции, об агрессивных животных разговор вообще отдельный
но если Вы хотите, я поясню как популяция влияет на агрессию

кусачие уличные собаки это не просто так произвольно взятые любые бродячие животные, нет, это миф и страшилка, обычные собаки вполне социально адаптированы, они не нападают без причины, у них есть территория, точки питания, они знают как обращаться с людьми без неприятностей, а вот сбившиеся в стаю - они ведут себя совсем иначе, и далеко не всегда по законам дикого мира, зачастую гораздо жёстче и безрассуднее. Этому они научились у людей, опасностей люди создали для них гораздо больше, чем в дикой природе, причём зачастую опасности эти бессмысленны, люди сливают агрессию, раздражительность, скуку на уличных животных, животные учатся выживать в этом жутком для них мире. Одинокий пёс при этом всё равно не станет агрессивным, но вот если псов много и они создали устойчивое сообщество, то вести они себя будут очень зло, и также как научившее их общество людей станут развлекаться травлей жертвы, срывать раздражительность и мнительность на прохожих. Стаи очень опасны. И появились они из-за попустительства в коммунальной сфере. Кастрация конечно метод радикальный, но в наших реалиях другого действенного способа держать популяцию уличных животных под контролем нет. И не родившиеся щенки не попадут в городской мир, где им нет места, так что кастрация далеко не так жестока если рассмотреть варианты. Уж лучше, чем бригады собаколовов, Вы видели когда-нибудь как они работают? Это садизм, длящийся часами.

Стало быть, взаимосвязь здесь простейшая. Мало бродячих собак = у каждой своя территория, свой порядок, доступ к пище = порядок и безопасность для людей. К тому же в таком случае пришлых собак, от которых непонятно чего ждать, встречаться будет мало, т.к. местные собаки сами будут следить, чтобы на их территории не появился чужак.
Так, по-вашему же, животные, в том числе крысы, - часть естественной дикой экосистемы города, дружелюбная нам.
нет, по-моему как раз наоборот, читайте внимательно, там противопоставление.
Кто эти люди, которые отлавливают и принудительно кастрируют собак, а затем выпускают стаями уже без гениталий?
какие стаи? при контроле популяции никаких стай быть не может, разве что первые года два, но эти стаи будут более мирные без гормонального стимула, а если ими заниматься, часть раздать по домам, часть отселить, то проблема нивелируется.
Интересно как, гадите вы, а убирать должен дворник. Ничем подобные собачники не отличаются от тех, кто окурки мимо мусорки бросает. Такие же свиньи.
при чём тут дворник? коммунальная организация не = коммунальная служба. Это большой комплекс мер, относящийся к коммунальной сфере. Начиная от воспитания людей до того, как они возьмут собаку в дом. В СССР была хорошая коммунальная организация, за порядком действительно следили те, кому положено, собаки проходили курс дрессировки и нормально бегали без поводка и намордника, никого не трогая при том, вакцинация была цивилизованная, территория убиралась разумно, животных на улицу выбрасывали гораздо реже. Вот на опыт Союза равняться и предлагаю кроме службы отлова животных, вместо него нужен цивилизованный метод введения постоянных приютов, устройства в добрые руки, контроля и ухода за дикой популяцией
Бесаме Мучо
23 февраля
нужен цивилизованный метод
Вот именно. Ыы описываете сферическую ситуацию в вакууме, а на деле что? Чтобы просто пройти по городу надо учить собачью психологию, телепатией узнавать, сегодня эти собаки социально адаптированы или настроены сорвать раздражительность за того прохожего, что им в прошлом году кулак показал, узнать, прошло ли два года и спал ли гормональный стимул, кого собаки сочтут чужаком, вторгшимся на их территорию? Смешно, если бы не было так грустно. Я понимаю, что вы стойкая собакозащитница и каждый, кто покусился на безраздельную свободу бродячих собак - ваш враг на всю жизнь и говорить с вами на эту тему бесполезно уже после ваших слов:
Город не для людей,
: Р
23 февраля
у каждой своя территория, свой порядок, доступ к пище
Да с чего вы вообще решили, что уличное бесхозное животное в городе - это нормально? Это в порядке вещей только в странах Третьего мира типа Индии. Ни в Норвегии, ни в Германии вы такого не увидите.
: Р
23 февраля
Так, по-вашему же, животные, в том числе крысы, - часть естественной дикой экосистемы города, дружелюбная нам.
нет, по-моему как раз наоборот, читайте внимательно, там противопоставление.
А почему кстати? Чем же вам дикие собаки-парии милее пасюков?
Slav ***
23 февраля
Какой цивилизованный метод ведения приютов??? Какой уход за популяцией???
Доставайте свой кошелек и вперед - покупайте землю, стройте приют и собирайте шавок по всей округе. Любой каприз за ваши деньги, а не за деньги налогоплательщиков.
Тратьте свою жизнь на уборку собачьего дерьма и пристройство никому не нужных псов. Они никому не нужны! Ни-ко-му. Иначе, всех бы давно разобрали.
Мария Бочарова
6 марта
Полностью согласна с maria ! Все сказано грамотно и верно. Пишут негативные отзывы те, кто ни разу не протянул руку помощи кому-нибудь, не говоря уже о бездомных животных! Так сказать Диванная Армия. Считающая себя вправе сортировать кто достоин жить, а кому не стоит. Добрее нужно быть, добрее...
Бесаме Мучо
6 марта
Добрее нужно быть, добрее...
Ага, убей прохожего, спаси собачку.
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