Неизвестный водитель врезался в стоявший возле корпуса 903 «Сузуки». Столкновение было такой силы, что автомобиль откатился, и по инерции удар передался двум другим автомобилям, припаркованным позади. Кроме «Сузуки», повреждения получили ВАЗ-2109 и БМВ. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в двенадцатом часу ночи в субботу, 18 февраля.

«Я слышал удар, после сразу же вышел и поспрашивал всех, кто там собрался, выяснил цвет, марку и часть цифр номерного знака. Затем нашел запчасти: туманку с vin, по которому я выяснил, что она принадлежала „Ауди а4“ 2003 года», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.

Вся информация передана владельцам разбитых авто и в ГИБДД. Кроме собранных на месте происшествия улик, имеются записи с камер наружного видеонаблюдения.