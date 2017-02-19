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Неизвестный протаранил три автомобиля на парковке в 9 микрорайоне и скрылся. Разыскивается виновник аварии 19.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный водитель врезался в стоявший возле корпуса 903 «Сузуки». Столкновение было такой силы, что автомобиль откатился, и по инерции удар передался двум другим автомобилям, припаркованным позади. Кроме «Сузуки», повреждения получили ВАЗ-2109 и БМВ. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в двенадцатом часу ночи в субботу, 18 февраля.

«Я слышал удар, после сразу же вышел и поспрашивал всех, кто там собрался, выяснил цвет, марку и часть цифр номерного знака. Затем нашел запчасти: туманку с vin, по которому я выяснил, что она принадлежала „Ауди а4“ 2003 года», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.

Вся информация передана владельцам разбитых авто и в ГИБДД. Кроме собранных на месте происшествия улик, имеются записи с камер наружного видеонаблюдения.

«Сузуки», «Жигули» и БМВ попали под один удар на парковке у корпуса 903
Vladimir Alekseevich / /vk.com/zelaoauto

Несколькими часами ранее похожий случай произошёл в другом микрорайоне Зеленограда. Нетрезвый водитель на «Фольксвагене», пытаясь выехать с парковки, повредил три автомобиля, сообщает очевидец в группе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

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