Дмитрий Лавров родился 3 сентября 1974 года в Киеве. В 1997 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского по специальности «Авиационное радиоэлектронное оборудование» и получил квалификацию радиоинженера-исследователя.

В 2008 году закончил обучение по образовательной программе МВА «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специализации «информационный менеджмент» (СIО).

В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

С 1991 по 2002 прошёл службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Сейчас имеет воинское звание «капитан».

С 2004 по 2010 год работал научным сотрудником Военного авиационно-технического университета, занимал руководящие должности в коммерческих организациях Зеленоградского административного округа города Москвы.

С 2010 по 2012 год был исполнительным директором ООО «Уютный город».

С марта по август 2012 года работал ведущим специалистом, заместителем директора, исполнял обязанности директора ГУП города Москвы ДЕЗ №1 г. Зеленограда.

В 2012 году Дмитрия Лаврова приняли на государственную гражданскую службу Зеленограда и назначили главой управы района Матушкино.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается активными видами спорта.

Любимое место в Москве — Патриаршие пруды.