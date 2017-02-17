На должность заместителя префекта Зеленоградского административного округа Дмитрия Лаврова назначил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее распоряжение, датированное 15 февраля, опубликовано на официальном портале мэра.
В документе говорится, что с Дмитрием Лавровым заключен служебный контракт на три года. В должности заместителя префекта он будет курировать вопросы потребительского рынка и услуг Зеленоградского округа, координировать работу предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, заниматься разработкой и согласованием проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, организацией и проведением ярмарок и городских фестивалей, организовывать работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов торговли, осуществлять контроль за организацией работ по благоустройству кладбищ и прилегающих к ним территорий, координировать вопросы обеспечения занятости населения, перечисляет окружная электрнная газета Zelao.ru.
На новой должности Дмитрий Лавров сменил Александра Чеботарева, который также в должности заместителя префекта курирует работу с населением, управами и органами местного самоуправления. Ранее этими вопросами занимался Евгений Вишняков, переведенный на работу в префектуру Юго-Западного округа. Кто станет новым главой управы района Матушкино, пока не сообщается.
Дмитрий Лавров родился 3 сентября 1974 года в Киеве. В 1997 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского по специальности «Авиационное радиоэлектронное оборудование» и получил квалификацию радиоинженера-исследователя.
В 2008 году закончил обучение по образовательной программе МВА «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специализации «информационный менеджмент» (СIО).
В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
С 1991 по 2002 прошёл службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Сейчас имеет воинское звание «капитан».
С 2004 по 2010 год работал научным сотрудником Военного авиационно-технического университета, занимал руководящие должности в коммерческих организациях Зеленоградского административного округа города Москвы.
С 2010 по 2012 год был исполнительным директором ООО «Уютный город».
С марта по август 2012 года работал ведущим специалистом, заместителем директора, исполнял обязанности директора ГУП города Москвы ДЕЗ №1 г. Зеленограда.
В 2012 году Дмитрия Лаврова приняли на государственную гражданскую службу Зеленограда и назначили главой управы района Матушкино.
Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается активными видами спорта.
Любимое место в Москве — Патриаршие пруды.
В должности главы Лавров осуществлял не только общее руководство управой. но и курироал такие сферы, как-от: жилищно-коммунального хозяйство; благоустройство; праздничное и тематическое оформление района; имущественно-земельные и жилищные отношения; транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура; социальная политика и охрана труда
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"На должность заместителя префекта Зеленоградского административного округа Дмитрия Лаврова назначил мэр Москвы Сергей Собянин. "
Худшую рекомендацию сложно представить. Выкидыш тундр назначил... Пропал Калабуховский дом...