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Новым заместителем префекта Зеленограда стал глава управы Матушкино Дмитрий Лавров 17.02.2017 ZELENOGRAD.RU

На должность заместителя префекта Зеленоградского административного округа Дмитрия Лаврова назначил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее распоряжение, датированное 15 февраля, опубликовано на официальном портале мэра.

В документе говорится, что с Дмитрием Лавровым заключен служебный контракт на три года. В должности заместителя префекта он будет курировать вопросы потребительского рынка и услуг Зеленоградского округа, координировать работу предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, заниматься разработкой и согласованием проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, организацией и проведением ярмарок и городских фестивалей, организовывать работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов торговли, осуществлять контроль за организацией работ по благоустройству кладбищ и прилегающих к ним территорий, координировать вопросы обеспечения занятости населения, перечисляет окружная электрнная газета Zelao.ru.

На новой должности Дмитрий Лавров сменил Александра Чеботарева, который также в должности заместителя префекта курирует работу с населением, управами и органами местного самоуправления. Ранее этими вопросами занимался Евгений Вишняков, переведенный на работу в префектуру Юго-Западного округа. Кто станет новым главой управы района Матушкино, пока не сообщается.

Департамент территориальных органов исполнительной власти / http://dtoiv.mos.ru

Дмитрий Лавров родился 3 сентября 1974 года в Киеве. В 1997 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского по специальности «Авиационное радиоэлектронное оборудование» и получил квалификацию радиоинженера-исследователя.

В 2008 году закончил обучение по образовательной программе МВА «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специализации «информационный менеджмент» (СIО).

В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

С 1991 по 2002 прошёл службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Сейчас имеет воинское звание «капитан».

С 2004 по 2010 год работал научным сотрудником Военного авиационно-технического университета, занимал руководящие должности в коммерческих организациях Зеленоградского административного округа города Москвы.

С 2010 по 2012 год был исполнительным директором ООО «Уютный город».

С марта по август 2012 года работал ведущим специалистом, заместителем директора, исполнял обязанности директора ГУП города Москвы ДЕЗ №1 г. Зеленограда.

В 2012 году Дмитрия Лаврова приняли на государственную гражданскую службу Зеленограда и назначили главой управы района Матушкино.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается активными видами спорта.

Любимое место в Москве — Патриаршие пруды.

В должности главы Лавров осуществлял не только общее руководство управой. но и курироал такие сферы, как-от: жилищно-коммунального хозяйство; благоустройство; праздничное и тематическое оформление района; имущественно-земельные и жилищные отношения; транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура; социальная политика и охрана труда и т. д.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:15
"...какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает что перед нами блядь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был бы блядью и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил - там три кольца оцепления с пулемётами. Элементарно, Ватсон: если девушка сосёт ... в публичном доме, вооружённых дедуктивным методом разум может сделать вывод что перед нами проститутка."

(с) Пелевин.


"На должность заместителя префекта Зеленоградского административного округа Дмитрия Лаврова назначил мэр Москвы Сергей Собянин. "

Худшую рекомендацию сложно представить. Выкидыш тундр назначил... Пропал Калабуховский дом...
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