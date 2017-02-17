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Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Пятницком шоссе 17.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Лобовое столкновение «Хонды» и «Сузуки» произошло около полудня 17 февраля на 42-м километре Пятницкого шоссе — возле Брёхово. Три человека получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Сузуки» управлял 51-летний зеленоградец, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой», двигавшейся в сторону области.

В результате 38-летний зеленоградец — водитель «Хонды» и его пассажиры, один из которых трёхлетний ребёнок, с различными травмами доставлены в солненогорскую больницу.

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Обсуждение
Паша Чудин
4 часа назад
А что видео такое короткое? Выкладывал бы часа на два, для полноты картины...
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