Лобовое столкновение «Хонды» и «Сузуки» произошло около полудня 17 февраля на 42-м километре Пятницкого шоссе — возле Брёхово. Три человека получили травмы разной степени тяжести.
Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Сузуки» управлял 51-летний зеленоградец, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой», двигавшейся в сторону области.
В результате 38-летний зеленоградец — водитель «Хонды» и его пассажиры, один из которых трёхлетний ребёнок, с различными травмами доставлены в солненогорскую больницу.
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