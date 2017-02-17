Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Сузуки» управлял 51-летний зеленоградец, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой», двигавшейся в сторону области.

В результате 38-летний зеленоградец — водитель «Хонды» и его пассажиры, один из которых трёхлетний ребёнок, с различными травмами доставлены в солненогорскую больницу.