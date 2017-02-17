Практика семейных детских садов, которые создаются на базе многодетных семей, продолжает действовать в Зеленограде. В школе 842 (1 микрорайон) сегодня работает два таких семейных детсада. В них берут и детей из обычных, не многодетных семей, если в многодетной семье меньше трёх малышей. Мама-воспитательница получает зарплату и воспитывает детей дома.
Эта форма дошкольного образования появилась в Москве и Зеленограде в 2008 году. Обычно в семейном детском саду от трёх до пяти детей, меньше нельзя, больше — сложно и не всегда позволяют условия, ведь садик действует в обычной квартире, рассказали Zelenograd.ru в школе 842. Чтобы его открыть, родители должны обратиться к директору школы, на базе которой будет работать садик. А затем изучить нормативную базу, требования СанПиН, собрать все документы. Как правило, семью посещает комиссия Роспотребнадзора, чтобы увидеть квартиру и условия для воспитания детей.
В таком садике дети воспитываются до 6,5 лет, а затем либо в многодетной семье появляются «новенькие» малыши, либо семейный детсад закрывается. В основном дошкольное образование в такой форме привлекает многодетных мам, уже имеющих диплом педагогического профиля.
Интервью с одной из таких мам, Верой Федулеевой, воспитательницей семейного детского сада при зеленоградской школе 842 опубликовал портал префектуры Зеленограда.
— Вера, расскажите немного о себе…
— Я — мама троих детей. Многодетная мама, как принято у нас говорить. Старшая дочка учится в школе, в кадетском классе. И двое детей погодок — 2,5 и 3,5 года. По образованию я педагог-психолог, работала в детском саду воспитателем в обычных группах и группах раннего развития.
— Как пришла идея создать семейный детский сад?
— У нас, как и у многих, возникла проблема — с кем сидеть ребенку. Сыну на тот момент был всего год с небольшим, в детский сад на полный день его не брали. И поэтому я стала узнавать, как можно оформить семейный детский сад. Хоть семья у нас большая, но для создания группы не хватало одного ребенка. Так как минимальное количество детей в саду должно быть 3. В то же время, у моей одноклассницы возникла такая же ситуация, она не могла отдать ребенка в детский сад, так как он очень сильный аллергик и ему нужен индивидуальный подход в питании и уходе. Объединив усилия, мы открыли свою группу.
— Сложно ли было все оформить?
— Нет, оформить было несложно. Но есть некоторые требования, которые нужно соблюдать. Просто создать группу детского сада и потом не волноваться — не получится, так как государство дает возможность тебе работать, получать зарплату и находиться со своими детьми дома.
Есть требования по обустройству квартиры: отдельный уборочный инвентарь, отдельная посуда для приготовления и приема пищи детей. Количество мест, стол, наличие второго холодильника. Покупка только свежих продуктов. Расписание дня, меню. У каждого должна быть кровать по возрасту, наличие отдельных комплектов постельного белья, полотенец и так далее. Все требования прописаны в СаНПиН. Немаловажно и наличие игр и игрушек по возрасту всех детей, которые есть в детском саду. В семейном детском саду часто присутствуют дети разного возраста, и тут приходится как-то выкручиваться, ведь интересно и весело должно быть всем. Также необходимы материалы для работы с детьми: пластилин, глина, художественные инструменты, бумага, краски
— Кого можно оформить в детский сад? Можно ли привести к вам ребенка из немногодетной семьи?
— В семейный детский сад можно оформлять детей с 2-х месяцев. Лично по мне, чем больше детей дома, тем с ними легче. Детям интересно, у них лучше организуется игровая и совместная деятельность. На занятиях они тянутся друг за другом. Что касается оформления, если, например, как у меня, только 2 малыша дошкольного возраста, вы можете взять к себе в группу ребенка из другой семьи, который также нуждается в посещении детского сада. Оформление не сложнее, чем в обычный детский сад. Но не стоит забывать, что малышу лучше, как минимум, до 1,5 лет быть рядом с мамой. Да и если совсем малыша примут в семейный сад, то воспитателю будет тяжелее разрываться в полной несовместимости малыша и старших деток: в режиме сна, приема пищи, прогулках. Потому столь малый возраст для приема в семейный сад тут больше как поддержка многодетной мамы, которая в процессе работы воспитателем семейной группы сада может стать еще «многодетнее».
— Вы работали воспитателем и в обычном саду, и в семейном. Где же все-таки лучше?
— Многие многодетные мамы сказали бы, что работать со своими детьми еще и воспитателем очень сложно. Ведь тут не группа с 7 до 19, а круглосуточная работа. Конечно, присутствует некая усталость, но никто не говорит, что это не любовь. Но вот с другой стороны, когда еще можно уделить столько внимания, заботы и ласки своим детям? Как мама, я могу сказать, что здесь больше контроля. Выходишь на прогулку, ты обязательно проследишь, чтобы хорошо была надета шапочка, чтобы была закрыта шея, чтобы ботиночки не были мокрыми. Ну и халтурить тут не получится. Мы готовим вместе: лепим пельмешки, готовим печенье, делаем пирожные. Весной мы сажаем домашние огурчики, помидорчики, клубнику и даже картошку. И до осени ведем наблюдение за нашими растениями. Ну, а потом и поедаем, конечно. Ребятам очень нравится. Еще мы ходим в детский сад на занятия музыкой и физкультурой.
— А с точки зрения родителей тех детей, которые приходят в ваш детский сад из своего дома, в чем плюсы?
— Для родителей есть большой плюс в том, что у них нет проблем с посещением кружков, задержкой по времени и пр. Родителям не надо писать заявления, нет проблем по отмене питания
Конечно, небольшое количество деток улучшает качество работы с ними в плане прогулок, гигиены, образовательного процесса, да и вообще внимания. У нас нет проблем с простудными и другими заболеваниями. Мы можем выходить чуть дальше за рамки образовательного процесса. И очень важна работа с родителем ребенка. Проще донести до родителя важную истину, о которой многие забывают: детский сад помогает в воспитании и образовании детей родителям, но не делает это за родителей. Поэтому у нас есть домашние задания для родителей и детей.
— Есть плюсы для мамы, которая становится воспитателем в семейном детском саду?
— Конечно, есть. Помимо возможности уделить огромное внимание и заботу своим детям, это зарплата, которую получает мама, и трудовой стаж педагога-воспитателя. И обязательно — полноценный отпуск, позволяющий поехать с детками в деревню за ягодами.
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