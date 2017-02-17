— Такие неформальные музыкальные встречи вы проводите уже четверть века во Дворце пионеров на Воробьёвых горах, а в Зеленоград концерт такого формата приезжает впервые?

— Да. Это так и называется — «Никитинские встречи». Это для детей и родителей. 3+ и до бесконечности. Это существенно, что аудитория не чисто детская, а именно семейная: с папой, мамой, бабушкой, дедушкой. Приходят в основном родители — молодые, до тридцати, те, у кого 5-6-летние дети. И постарше, естественно. Приблизительно такая основная масса.

— На таких встречах-концертах вы поете всеми любимые песни «Резиновый ежик», «Девочка и пластилин», «Собака бывает кусачей», «Пони», «Брич Мулла», «Приходит время». Просят ли из зала спеть ещё что-то?

— Конечно, пою, если есть такая возможность и желание. Но иногда какая-нибудь первоклассница вдруг просит «Под музыку Вивальди». Или «Александру». Родители чаще просят, конечно.

— Случается, что вы забываете слова, импровизируете, вспоминаете на ходу?

— Бывает. Я последнее время уже тщательно готовлюсь. Если чего-то не помню — кладу на пюпитр листок, чтобы уже быть уверенным.

Но те песни, что все время в работе, помнятся очень хорошо. Просто эти встречи проходят очень давно, уже сменилось несколько поколений детей. Детская аудитория имеет такую особенность: пять лет проходит — и новые вырастают. И вот теперь уже те, кто приходили на первые встречи, приводят своих детей.

— Что вы думаете о современных детских песнях? Сейчас есть разные детские каналы, радио, но там почти всё аранжировано — электронные барабаны как обязательная подкладка, а чтобы под гитару или оркестр, такое уже звучит редко.

— Это моя головная и душевная боль. Я хорошо знаком с «Детским радио», они меня изредка приглашают. В свою ротацию они почему-то взяли только часть тех песен, которые я им принес. А в основном там звучит вот эта назойливая попса. И я чувствую — дети дрессированы. Да еще эти голоса, подстроенные компьютером, все имеют один и тот же тембр. В общем, это все грустно.

Поэтому я провожу эти встречи — чтобы детей приучать к чему-то человеческому. Если бы меня попросили сформулировать, что у нас происходит, — это не совсем концерт. Это процесс очеловечивания юного существа и закладывания в него высоких стандартов, скажем так, человеческого общения, высоких стандартов музыки, литературы, поэзии. К нам приходят авторы. Мы дружим. Этих людей вы знаете: Андрей Усачев, Тим Собакин, Юнна Мориц. Валентин Берестов, царство ему небесное. С Юрием Никулиным мы дружили, он несколько раз у нас был. Макаревич как-то приходил, очень удивился, что дети знают его песни наизусть.

— В последние годы у нас сняли довольно много фильмов и сериалов о советском времени. О шестидесятниках в том числе. Если вы их смотрели — это вообще похоже на то время? Это правдоподобно?

— У меня не вызывает протеста фильм «Оттепель». Там показаны нешуточные сложности и человеческие проблемы показаны. Я о главном герое, операторе, которого играет Евгений Цыганов. Мне этот образ очень близок и как бы знаком. И я благодарен Валерию Тодоровскому, что он сумел ухватить что-то такое главное, острое, что характерно было для этой эпохи.

Фильм «Таинственная страсть» я не смотрел. Говорят, что это тихий ужас, где выпирает наружу коммерческий подход с идеологической задачей скомпрометировать. Будто все они стучали друг на друга. Это вопиющая клевета, я бы на месте Евтушенко в суд подал. Он даже говорил об этом, просто у него здоровья нет.

— У вас множество песен на стихи известных поэтов, классиков. А есть ли такой поэт, которого не надо «перекладывать», стихи которого не надо петь? Бродский говорил, что не может слышать, когда его стихи поют.

— Ну, это его проблемы. Скажем, Александр Кушнер тоже был против. У него даже такие есть стихи: «Еще чего, гитара! Засунь ее на шкаф. Любезная отрава». Тем менее, если случается удача, тот же Кушнер вполне это приветствует. Например, у нас с ним есть песня «Времена не выбирают». Может быть, благодаря именно песне эти стихи приобрели какую-то дополнительную проницаемость, что ли, полетность. И просто популярность. И Александр Семенович вовсе не против.