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Два студента из Зеленограда организовали контрабанду наркотиков по почте 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Сотрудники Московской таможни задержали двух зеленоградцев, подозреваемых в организации международного наркотрафика. У задержанных имелись студенческие удостоверения.

Молодые люди наладили поставку наркотиков из дальнего зарубежья широкой, межконтинентальной географии, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства.

Товар из-за границы поступал по международной почте в виде бандеролей и посылок, затем распространялся в Московском регионе. Полученные наркотики приятели делили на небольшие партии и даже придумали чёткую систему маркировки: цвет изоленты, с помощью которой паковали наркотики, означал количество таблеток в свёртке. К скотчу, кроме того, прилагался магнит для крепления к железным конструкциям. Молодые люди делали «закладки» как в помещениях, так и на улице. Клиенту сообщали место, где и когда можно забрать оплаченный товар.

Расчёты с заграничным посредником зеленоградские наркодилеры-студенты производили через KIWI-кошелёк. Один из них как организатор и «мозг» предприятия поддерживал связь с иностранным контрагентом с помощью зарубежной сим-карты. Второй задержанный, не отличающийся сообразительностью и «деловыми качествами» напарника, был, главным образом, исполнителем.

Во время обыска по месту прописки молодых людей в Зеленограде оперативники обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения, полиэтиленовые пакетики для расфасовки, мерные электронные весы с комплектом металлических гирь малого веса и прочие предметы, указывающие на то, что подозреваемые занимаются хранением и сбытом наркотических средств.

В отношении задержанных Московская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемая группой лиц по предварительному сговору».

Иностранный контрагент также находится под следствием.

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