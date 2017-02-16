Расчёты с заграничным посредником зеленоградские наркодилеры-студенты производили через KIWI-кошелёк. Один из них как организатор и «мозг» предприятия поддерживал связь с иностранным контрагентом с помощью зарубежной сим-карты. Второй задержанный, не отличающийся сообразительностью и «деловыми качествами» напарника, был, главным образом, исполнителем.

Во время обыска по месту прописки молодых людей в Зеленограде оперативники обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения, полиэтиленовые пакетики для расфасовки, мерные электронные весы с комплектом металлических гирь малого веса и прочие предметы, указывающие на то, что подозреваемые занимаются хранением и сбытом наркотических средств.

В отношении задержанных Московская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемая группой лиц по предварительному сговору».

Иностранный контрагент также находится под следствием.