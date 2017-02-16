Житель 20 микрорайона случайно выстрелил в сторону дочери, проверяя работу пневматического пистолета. Пуля попала трёхлетней девочке в щёку.

Со слов отца ребёнка, всё произошло случайно. Мужчина был уверен, что пистолет не заряжен, когда он выпускал из оружия воздух, приводит рассказ зеленоградца телеканал РЕН ТВ. Но, видимо, одна пуля застряла.

По информации «МК», снаряд отрикошетил от стены и попала в лицо ребёнку. Врачи травмпункта не решились вынимать пулю из щеки девочки. Пострадавшую доставили в стационар, где есть условия провести операцию, не задев лицевой нерв и не оставив шрама. Пистолет глава семейства сдал медикам, сначала, правда, изрядно напугав их. Он решил продемонстрировать оружие, имитируя стрельбу.