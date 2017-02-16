Житель 20 микрорайона случайно выстрелил в сторону дочери, проверяя работу пневматического пистолета. Пуля попала трёхлетней девочке в щёку.
Со слов отца ребёнка, всё произошло случайно. Мужчина был уверен, что пистолет не заряжен, когда он выпускал из оружия воздух, приводит рассказ зеленоградца телеканал РЕН ТВ. Но, видимо, одна пуля застряла.
По информации «МК», снаряд отрикошетил от стены и попала в лицо ребёнку. Врачи травмпункта не решились вынимать пулю из щеки девочки. Пострадавшую доставили в стационар, где есть условия провести операцию, не задев лицевой нерв и не оставив шрама. Пистолет глава семейства сдал медикам, сначала, правда, изрядно напугав их. Он решил продемонстрировать оружие, имитируя стрельбу.
Как сообщили Zelenograd.ru в местной полиции, телефонограмма из медучреждения о госпитализированном ребёнке с ранением лица поступила во второй половине дня 14 февраля. Сейчас полиция проводит проверку происшествия вместе с органами опеки. По отзывам соседей, пишет РЕН ТВ, семья не совсем благополучная, любят выпить, плохо присматривают за тремя своими детьми. СМИ сообщают также, что в момент происшествия отец девочки пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
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А вообще все эти оружИя как и мет. двери "от себя", для нападающего подготовленного нет разницы, есть пистолет у жертвы или нет, также и домушнику дверь металл или стеклянная, а вот законопослушным одни проблемы, заклинило дверь пиши пропало, плати за открытие и замену...