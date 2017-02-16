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Зеленоградец ранил трёхлетнюю дочь из пневматического пистолета 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Житель 20 микрорайона случайно выстрелил в сторону дочери, проверяя работу пневматического пистолета. Пуля попала трёхлетней девочке в щёку.

Со слов отца ребёнка, всё произошло случайно. Мужчина был уверен, что пистолет не заряжен, когда он выпускал из оружия воздух, приводит рассказ зеленоградца телеканал РЕН ТВ. Но, видимо, одна пуля застряла.

По информации «МК», снаряд отрикошетил от стены и попала в лицо ребёнку. Врачи травмпункта не решились вынимать пулю из щеки девочки. Пострадавшую доставили в стационар, где есть условия провести операцию, не задев лицевой нерв и не оставив шрама. Пистолет глава семейства сдал медикам, сначала, правда, изрядно напугав их. Он решил продемонстрировать оружие, имитируя стрельбу.

Как сообщили Zelenograd.ru в местной полиции, телефонограмма из медучреждения о госпитализированном ребёнке с ранением лица поступила во второй половине дня 14 февраля. Сейчас полиция проводит проверку происшествия вместе с органами опеки. По отзывам соседей, пишет РЕН ТВ, семья не совсем благополучная, любят выпить, плохо присматривают за тремя своими детьми. СМИ сообщают также, что в момент происшествия отец девочки пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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Обсуждение
fred26 fred26
5 часов назад
Зачем вообще взрослому человеку пистолет-воздушка? в детстве не наигрался? только по птицам и кошкам стрелять(убивал бы таких придурков), да случайно травмироваться или кого-то
Александр Лёвин
5 часов назад
На алкаша похож!
kh Craft
4 часа назад
Во сейчас органы опять шухер наведут...судя по видео, папаша сильно неправый..
марина разумовская
2 часа назад
Во сейчас органы опять шухер наведут...судя по видео, папаша сильно неправый.
А разве это плохо? Спасибо что не убил и не оставил инвалидом. Опека наверное должна ему благодарность выписать за это.
Сергей Прутков
2 часа назад
Если б в глаз, всё...
Вот тут раздолье для опеки, постращать и наказать, но не лишать.
А вообще все эти оружИя как и мет. двери "от себя", для нападающего подготовленного нет разницы, есть пистолет у жертвы или нет, также и домушнику дверь металл или стеклянная, а вот законопослушным одни проблемы, заклинило дверь пиши пропало, плати за открытие и замену...
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