Грабители проникли в офис коммерческой компании, расположенный на улице Генерала Алексеева в Зеленограде, в ночь с 14 на 15 февраля.
О совершённом преступлении на «02» сообщил 58-летний охранник фирмы, сказали Zelenograd.ru в окружной полиции. Со слов мужчины, трое злоумышленников в масках забрались в офис на втором этаже через окно, отжав раму. Они связали охранника электрошнуром, вскрыли два сейфа с наличкой и унесли с собой более 21,5 миллиона рублей.
Около пяти утра охранник сумел освободиться от пут, после чего позвонил в полицию.
Следствие не раскрывает детали проверки, в том числе оборудован ли офис камерами видеонаблюдения, название фирмы и сферу её деятельности. Однако, по некоторым данным, речь идёт о компании «Глобал Трак Сервис», которая занимается ремонтом и обслуживанием тяжёлой европейской автотехники, а похищенные деньги предназначались сотрудникам в качестве зарплаты.
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Покупательская способность падает, в то время как личности из Центробанка утверждают, что надо пристально посмотреть на рынок инкассации и охранных услуг. Интересно, сколько им платят за подобные мысли? =) Наверное, новые машины меняют каждый год и не парятся?