Грабители проникли в офис коммерческой компании, расположенный на улице Генерала Алексеева в Зеленограде, в ночь с 14 на 15 февраля.

О совершённом преступлении на «02» сообщил 58-летний охранник фирмы, сказали Zelenograd.ru в окружной полиции. Со слов мужчины, трое злоумышленников в масках забрались в офис на втором этаже через окно, отжав раму. Они связали охранника электрошнуром, вскрыли два сейфа с наличкой и унесли с собой более 21,5 миллиона рублей.

Около пяти утра охранник сумел освободиться от пут, после чего позвонил в полицию.

Следствие не раскрывает детали проверки, в том числе оборудован ли офис камерами видеонаблюдения, название фирмы и сферу её деятельности. Однако, по некоторым данным, речь идёт о компании «Глобал Трак Сервис», которая занимается ремонтом и обслуживанием тяжёлой европейской автотехники, а похищенные деньги предназначались сотрудникам в качестве зарплаты.