5 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
Трое в масках ограбили офис в Зеленограде почти на 22 миллиона рублей 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Грабители проникли в офис коммерческой компании, расположенный на улице Генерала Алексеева в Зеленограде, в ночь с 14 на 15 февраля.

О совершённом преступлении на «02» сообщил 58-летний охранник фирмы, сказали Zelenograd.ru в окружной полиции. Со слов мужчины, трое злоумышленников в масках забрались в офис на втором этаже через окно, отжав раму. Они связали охранника электрошнуром, вскрыли два сейфа с наличкой и унесли с собой более 21,5 миллиона рублей.

Около пяти утра охранник сумел освободиться от пут, после чего позвонил в полицию.

Следствие не раскрывает детали проверки, в том числе оборудован ли офис камерами видеонаблюдения, название фирмы и сферу её деятельности. Однако, по некоторым данным, речь идёт о компании «Глобал Трак Сервис», которая занимается ремонтом и обслуживанием тяжёлой европейской автотехники, а похищенные деньги предназначались сотрудникам в качестве зарплаты.

 Реклама
Уроки вокала и техники речи для детей и взрослых в школе «Фуэте» Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб только до 1 марта Объявления
7 марта Шоу братьев Сафроновых в ресторане «Очаг» Объявления
Танцы до утра и вечеринка «BIG LOVE» в эти выходные в Баре/Ресторане «SOVA» Объявления
Обсуждение
Людмила Тарасовна
11 часов назад
Жаль, что название фирмы не упоминается — любопытно ведь!
Дмитрий n3ro
8 часов назад
Красота. А я уже писал, что скоро мы будем как в Техасе двести лет назад, стрельба, ковбои, мародерство.
Покупательская способность падает, в то время как личности из Центробанка утверждают, что надо пристально посмотреть на рынок инкассации и охранных услуг. Интересно, сколько им платят за подобные мысли? =) Наверное, новые машины меняют каждый год и не парятся?
Math Math
6 часов назад
В данном случае гадкие личности из Центробанка не далеки от истины. Вот Вы, Дмитрий, можете представить, чтобы в приличной фирме где-нибудь в Америке-Европе такой объём налика оставался на ночь да еще и с убогой охраной. Я такого представить не могу.
Партизан Безфамильный
6 часов назад
Слив инфы 146%!
Rescuer Kozlov
3 часа назад
Удобный способ не платить зарплату.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг
Реклама