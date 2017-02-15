3 комментария
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«Мосгортранс» заплатит за комментарии о себе в соцсетях и на форумах 15.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Почти 50 миллионов рублей выделило транспортное предприятие на PR-проект, включающий «комментарийную кампанию в социальных медиа». Проект призван поддерживать инициативы «Мосгортранса» различными способами, в том числе, в интернете.

Это «раскрутка» в течение года деятельности предприятия. Сюда входит разработка стратегии проекта, масштабная кампания в печатных и электронных СМИ, мониторинг социальных сетей блогосферы, городских и профильных интернет-форумов, распространение информации в официальных и сторонних сообществах, в комментариях к публикациям СМИ. В числе задач и плотное общение с журналистами — пресс-туры с оплатой проезда и проживания, круглые столы, пресс-конференции, презентации, а также «акции с населением», в том числе, с использованием технологий виртуальной реальности.

Конкурс выиграло ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями», предложив оказать такие услуги за 49,6 миллионов рублей. Компания оказывала подобные услуги банку «ВТБ», корпорации «Ростех», Российской венчурной компании, госучреждению «Администратор московского парковочного пространства», МГТС, МОЭСК. Один из учредителей ЗАО, Сергей Михайлов, является гендиректором государственного информационного агентства ТАСС.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 13:48
Я уже за пять лет тыщ на 300 накомментил для мосгортранса, куда подойти?
Rescuer Kozlov
Вчера, 20:34
Уже в открытую бабло пилят. Совсем ох...ли!!!
Rescuer Kozlov
Вчера, 20:42
Напоминаю ,что "Мосгортранс" вообще-то ГУП, существует на наши с вами налоги и оплату проезда и, например, по итогам 2015 года был убыточным.

Внимание, вопрос - зачем нам положительные отзывы об этой отвратильной конторе, практически монополисту? В Москве такая сильная конкуренци пассажирских перевозчиков?

Умоляю, не надо мне про маршрутки. Во-первых, они приносят прибыль той же банде оленевода, а во-вторых, затыкают дыры мосгортранса.
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