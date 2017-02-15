Почти 50 миллионов рублей выделило транспортное предприятие на PR-проект, включающий «комментарийную кампанию в социальных медиа». Проект призван поддерживать инициативы «Мосгортранса» различными способами, в том числе, в интернете.

Это «раскрутка» в течение года деятельности предприятия. Сюда входит разработка стратегии проекта, масштабная кампания в печатных и электронных СМИ, мониторинг социальных сетей блогосферы, городских и профильных интернет-форумов, распространение информации в официальных и сторонних сообществах, в комментариях к публикациям СМИ. В числе задач и плотное общение с журналистами — пресс-туры с оплатой проезда и проживания, круглые столы, пресс-конференции, презентации, а также «акции с населением», в том числе, с использованием технологий виртуальной реальности.

Конкурс выиграло ЗАО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями», предложив оказать такие услуги за 49,6 миллионов рублей. Компания оказывала подобные услуги банку «ВТБ», корпорации «Ростех», Российской венчурной компании, госучреждению «Администратор московского парковочного пространства», МГТС, МОЭСК. Один из учредителей ЗАО, Сергей Михайлов, является гендиректором государственного информационного агентства ТАСС.