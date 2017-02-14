5 комментариев
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Зачем тамбуры клинской электрички посыпали солью? 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Вечером 13 февраля машинист электрички №6251 Клин — Москва по громкой связи попросил пассажиров поделиться обычной солью. Её надо было принести в кабину машиниста, рассказал Zelenograd.ru очевидец, севший в поезд на станции Крюково. В тамбурах и «гармошках» электрички была густо рассыпана соль.

Если вы знаете, зачем электричку посыпали солью, напишите в комментариях или на news@zelenograd.ru.

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Обсуждение
Иван Иньков
4 часа назад
Наверно маслянистый пол и запах пытаются убрать
Барри
3 часа назад
Машинисты пили текилу
Ирина Горячева
1 час назад
Я не знаю зачем посыпали солью, но машинист явно неадекватен, раз просил у пассажиров поделиться солью...
По его разумею получается, что пассажиры, едущие в Москву обязательно имеют при себе пакетики с солью? ))))

А вот при перемещении по Зелеку иметь пакетик песка не помешало бы)))) Ну что бы перед собой сыпать )))) Актуально это будет завтра утром: сегодня вода на дорогах, ночью похолодание, уже сейчас прихватило холодком, а у дворников рабочий день с 8.00...и то, не факт, что посыпят...
Ирина Горячева
1 час назад
Машинисты пили текилу
Остаётся только порадоваться за пассажиров, которые всё таки доехали до Москвы )))
Шихарев Игорёк
25 минут назад
ПИЩЕВУЮ соль просили для того, чтобы натереть лобовые стекла.
Старый дедовский метод, при котором используется соль/сода, с целью недопущения обледенения лобовых стекол у электропоезда (если неисправен стеклообогрев), применимый и в нынешних реалиях.
Для тех, кто в танке, объясняю: соленая вода замерзает при температуре ниже, чем та, при которой замерзает вода не соленая.
Касаемо фото - господа журналисты, вы обленились, высосали новость из пальца, так еще и прикрепили фото со снегом на переходной площадке!
Браво!
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