Вечером 13 февраля машинист электрички №6251 Клин — Москва по громкой связи попросил пассажиров поделиться обычной солью. Её надо было принести в кабину машиниста, рассказал Zelenograd.ru очевидец, севший в поезд на станции Крюково. В тамбурах и «гармошках» электрички была густо рассыпана соль.

Если вы знаете, зачем электричку посыпали солью, напишите в комментариях или на news@zelenograd.ru.