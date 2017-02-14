Нужно ли посыпать электричку солью?
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Вечером 13 февраля машинист электрички №6251 Клин — Москва по громкой связи попросил пассажиров поделиться обычной солью. Её надо было принести в кабину машиниста, рассказал Zelenograd.ru очевидец, севший в поезд на станции Крюково. В тамбурах и «гармошках» электрички была густо рассыпана соль.
Если вы знаете, зачем электричку посыпали солью, напишите в комментариях или на news@zelenograd.ru.
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По его разумею получается, что пассажиры, едущие в Москву обязательно имеют при себе пакетики с солью? ))))
А вот при перемещении по Зелеку иметь пакетик песка не помешало бы)))) Ну что бы перед собой сыпать )))) Актуально это будет завтра утром: сегодня вода на дорогах, ночью похолодание, уже сейчас прихватило холодком, а у дворников рабочий день с 8.00...и то, не факт, что посыпят...
Старый дедовский метод, при котором используется соль/сода, с целью недопущения обледенения лобовых стекол у электропоезда (если неисправен стеклообогрев), применимый и в нынешних реалиях.
Для тех, кто в танке, объясняю: соленая вода замерзает при температуре ниже, чем та, при которой замерзает вода не соленая.
Касаемо фото - господа журналисты, вы обленились, высосали новость из пальца, так еще и прикрепили фото со снегом на переходной площадке!
Браво!