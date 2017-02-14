4 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Магазин у корпуса 921 решили снести во второй раз 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Раньше там стоял кирпичный торговый павильон, его снесли. Два года назад поставили другой, типовой, но и его снесут в этом году.

Демонтаж продовольственного магазина как нестационарного объекта торговли запланирован префектурой — об этом говорится в распоряжении префектуры от 8 февраля. В прошлом году, отвечая на вопрос о судьбе магазина, заместитель префекта Александр Чеботарев ответил, что договор на торговлю у победителя аукциона закончился, и заверил, что у корпуса 921 поставят за счет города продуктовый павильон нового образца. «Демонтаж павильона у корпуса 921 будет произведен непосредственно перед установкой нового павильона», говорится в ответе.

История этого магазина такая: в 2011 году жители 9 микрорайона просили убрать магазины у корпусов 919 и 921 из-за продажи алкоголя и пьяных разборок. Префектура заявила, что магазин заходил на территорию природного комплекса. Павильон возле корпуса 921 демонтировали в 2013-м, когда закончился договор аренды. Вскоре участок под торговлю выставили на аукцион, пришел другой арендатор. Сейчас в магазине крепкий алкоголь не продается. Возле 919-го корпуса после долгих перестановок палатки убрали вообще.

В том же распоряжении префектуры говорится о демонтаже гастрономического павильона возле корпуса 843 — это двухэтажное здание, где раньше был магазин «Солнечный мир», а теперь «Пятерочка».

Поддерживаете ли вы решение префектуры снести во второй раз магазин у корпуса 921?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 156 человек
 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
18 февраля из Зеленограда организуют автобусный шоп-тур в Иваново Объявления
Школа скорочтения и развития интеллекта "IQ007". Мы научим вас читать по-новому Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Обсуждение
Никита Булаев
Вчера, 12:51
Они уже достали, честное слово. В районе нет магазинов. Сначала убрали хлебную палатку у к923, теперь уберут и этот магазин. И ходить только за тридевять земель в Биллу, Перекрёсток в 900-м или в Ленту к чёрту на кулички. Мелочь всякую купить в районе вообще негде! Ну сколько можно!
Антонина Замолодчикова
Вчера, 14:47
А 9 район со стороны Дворца творчества вообще Богом забытое место. Ни магазинов, ни общественного транспорта толкового.
Интересно посмотреть на тех "жителей", которые просили убрать магазинчики. Ну запретили бы продажу алкоголя, а продукты кому мешали?
Палатки возле 919 корпуса были вообще ни о чем.
Вот в 11-12 районах на каждом квадратном метре торговая точка, а 9 район нерентабельный у них. Вы посмотрите, сколько мамочек ведет/везет детей во дворец творчества, если бы был по дороге нормальный магазин, они бы вам месячный план за неделю сделали бы.
Алла Федорова
Вчера, 16:27
Лучше бы рынок в Крюково снесли, вот это действительно позорище! Или в 8-м районе пьянский магазин "Пятница"
Алексей Пивоваров
1 час назад
А давайте еще снесем Перекресток в корп. 900, по сути только он остался, полностью спальный район получится, а закупаться будем в других районах, зачем нам так рядом магазины, мы выходить из района привыкли.

Вечная проблема с этим магазином. Единственный нормальный магазин рядом с домом.

Серьезно, действительно не хватает магазинов и пр.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
До конца февраля

Каждый вторник
и четверг
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама