Раньше там стоял кирпичный торговый павильон, его снесли. Два года назад поставили другой, типовой, но и его снесут в этом году.
Демонтаж продовольственного магазина как нестационарного объекта торговли запланирован префектурой — об этом говорится в распоряжении префектуры от 8 февраля. В прошлом году, отвечая на вопрос о судьбе магазина, заместитель префекта Александр Чеботарев ответил, что договор на торговлю у победителя аукциона закончился, и заверил, что у корпуса 921 поставят за счет города продуктовый павильон нового образца. «Демонтаж павильона у корпуса 921 будет произведен непосредственно перед установкой нового павильона», говорится в ответе.
История этого магазина такая: в 2011 году жители 9 микрорайона просили убрать магазины у корпусов 919 и 921 из-за продажи алкоголя и пьяных разборок. Префектура заявила, что магазин заходил на территорию природного комплекса. Павильон возле корпуса 921 демонтировали в 2013-м, когда закончился договор аренды. Вскоре участок под торговлю выставили на аукцион, пришел другой арендатор. Сейчас в магазине крепкий алкоголь не продается. Возле 919-го корпуса после долгих перестановок палатки убрали вообще.
В том же распоряжении префектуры говорится о демонтаже гастрономического павильона возле корпуса 843 — это двухэтажное здание, где раньше был магазин «Солнечный мир», а теперь «Пятерочка».
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Интересно посмотреть на тех "жителей", которые просили убрать магазинчики. Ну запретили бы продажу алкоголя, а продукты кому мешали?
Палатки возле 919 корпуса были вообще ни о чем.
Вот в 11-12 районах на каждом квадратном метре торговая точка, а 9 район нерентабельный у них. Вы посмотрите, сколько мамочек ведет/везет детей во дворец творчества, если бы был по дороге нормальный магазин, они бы вам месячный план за неделю сделали бы.
Вечная проблема с этим магазином. Единственный нормальный магазин рядом с домом.
Серьезно, действительно не хватает магазинов и пр.