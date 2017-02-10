Благотворительная акция «Добрые крышечки» стартовала в Зеленограде и по всей Москве в конце декабря прошлого года, её цель — набрать 8 тонн крышек от пластиковых бутылок, пустить их в переработку и получить за это 170 тысяч рублей, на которые можно будет купить инвалидную коляску для двухлетнего мальчика-сироты из Подмосковья.
За месяц в Зеленограде и окрестностях волонтёры набрали 140 килограмм крышечек, чуть меньше трети от 515 килограмм, которые были собраны за это же время по всей Москве. Участвовали в сборе сами горожане, взрослые и дети — большие пластиковые бутылки с объявлением об акции и разноцветными крышечками внутри можно сейчас увидеть в самых разных местах города: в магазинах, офисах, школах и детсадах, библиотеках и фитнес-центрах.
«Мы планируем сильно увеличить скорость сбора, — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор акции в Зеленограде. — Пока к акции подключены только 5-6 зеленоградских школ. Если мы подключим все школы, то дело пойдёт быстрее, а если к нам так же активно присоединиться Москва — надеемся, сможем собрать нужную сумму за весну и лето».
8 тонн пластиковых крышечек — это около 4 миллионов штук, один полный грузовик крышечек; одна крышечка стоит примерно 7 копеек при приёме её на переработку. Такой расчёт приводится в официальной группе акции Вконтакте.
Символ акции — «цветик-семицветик» из известной детской сказки, в которой одно доброе пожелание приводит к чуду. «Мы хотим призвать: не выбрасывайте крышечки от пластиковых бутылок с водой или напитками, приносите их, открывайте свои пункты их сбора, становитесь волонтёрами!» — говорит зеленоградская эко-активистка — Приглашаем всех добрых людей участвовать в общем деле и подарить радость передвижения маленькому Андрею".
Коляску для двухлетнего Андрея и и его приёмных родителей планирует купить благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — все деньги от сбора крышечек будут переданы в фонд и потрачены на эту покупку. 18 января врачи на консилиуме обсудили план лечения мальчика, а он сам попробовал коляску в действии.
Акции по приёму пластиковых крышечек популярны во всем мире, их активно проводят в Европе, точно так же собирая деньги на инвалидные коляски. Первую всероссийскую акцию «Добрые крышечки» поддержали зеленоградское общественное движение «Буду сортировать!«, компания «МСК-НТ», которая занимается вывозом и раздельным сбором мусора в Зеленограде, а также префектура, Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей Москвы и зеленоградский «Клуб юных натуралистов».
Следующая ключевая дата акции — 22 апреля, когда в Зеленоград приедет машина от переработчика, компании «ЭкспертВтор», которая снова заберёт все собранные крышки. «Мы должны подготовиться к этому дню как можно лучше. Компания пошла нам навстречу, она сама посылает транспорт и разрешает нам сопровождать груз, чтобы мы могли увидеть и показать всем, как его начинают перерабатывать, — пояснила Карина Смирнова (результаты и видеозаписи первого вывоза крышечек из Зеленограда опубликованы 3 февраля Вконтакте). — Да и цену за крышечки для нас установили высокую, это позволит быстрее накопить требуемую сумму».
Организаторы напоминают, что сдать по акции можно чистые крышечки без вкладышей: от тетра-паков; от пластиковых бутылок и бутылочек (воды, газироки, молочных продуктов,
Полную информацию об акции «Добрые крышечки» и места их сбора можно найти ВКонтакте и в Facebook. Сегодня крышечки собирают в школах 1353, 1194, 1557, 842, 853, 718, в МИЭТе, в ДК (КЦ) «Зеленоград», в детской библиотеке №251 (корпус 401), в антикафе «Вместе» (корпус 1651), в Ресурсном центре НКО Зеленоград (корпус 239) и в других точках сбра по Зеленограду, а также в ДК «Андреевка», в Ржавках и в Менделеево.
Все желающие могут организовать собственный мини-пункт сбора крышечек там, где выберут, или предложить акции свою помощь: с погрузкой и вывозом вторсырья, продвижением проекта, фото- и видеосъемкой, дизайном плакатов и материалов акции.
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"Смотрите в перископе запись прямой трансляции вывоза крышечек из Зеленограда
📹 https://www.periscope.tv/w/1djGXZrRlkVxZ
И барабанная дробь: взвешивание крышечек и их переработка в гранулу прямо на месте!
📹 https://www.periscope.tv/w/1jMKgZBpPOMxL";
- Ждём ваше экспертное заключение о подделке, скрытых мотивах и одурачивании масс
Специально для вас отвечает на вопрос "Зачем этому ребенку коляска?" Благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам", вот ссылка из текста: http://otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30492
Несомненно, этот уважаемый некоторыми фонд вместе с приёмными родителями и продавцом колясок пытаются распилить денежки граждан (впрочем, несуществующие, ведь крышечки выкинули на помойку, как утверждает Фёдор, а значит, за них никто ничего не заплатил). А консилиум врачей и диагнозы придумали для важности.
У кого еще какие версии? Пожалуйста, не стесняйтесь.