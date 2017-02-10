«Мы планируем сильно увеличить скорость сбора, — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор акции в Зеленограде. — Пока к акции подключены только 5-6 зеленоградских школ. Если мы подключим все школы, то дело пойдёт быстрее, а если к нам так же активно присоединиться Москва — надеемся, сможем собрать нужную сумму за весну и лето».

8 тонн пластиковых крышечек — это около 4 миллионов штук, один полный грузовик крышечек; одна крышечка стоит примерно 7 копеек при приёме её на переработку. Такой расчёт приводится в официальной группе акции Вконтакте.

Символ акции — «цветик-семицветик» из известной детской сказки, в которой одно доброе пожелание приводит к чуду. «Мы хотим призвать: не выбрасывайте крышечки от пластиковых бутылок с водой или напитками, приносите их, открывайте свои пункты их сбора, становитесь волонтёрами!» — говорит зеленоградская эко-активистка — Приглашаем всех добрых людей участвовать в общем деле и подарить радость передвижения маленькому Андрею".

Коляску для двухлетнего Андрея и и его приёмных родителей планирует купить благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — все деньги от сбора крышечек будут переданы в фонд и потрачены на эту покупку. 18 января врачи на консилиуме обсудили план лечения мальчика, а он сам попробовал коляску в действии.