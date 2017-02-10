3 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградцы собрали 140 килограмм «добрых крышечек» на инвалидную коляску 10.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Благотворительная акция «Добрые крышечки» стартовала в Зеленограде и по всей Москве в конце декабря прошлого года, её цель — набрать 8 тонн крышек от пластиковых бутылок, пустить их в переработку и получить за это 170 тысяч рублей, на которые можно будет купить инвалидную коляску для двухлетнего мальчика-сироты из Подмосковья.

За месяц в Зеленограде и окрестностях волонтёры набрали 140 килограмм крышечек, чуть меньше трети от 515 килограмм, которые были собраны за это же время по всей Москве. Участвовали в сборе сами горожане, взрослые и дети — большие пластиковые бутылки с объявлением об акции и разноцветными крышечками внутри можно сейчас увидеть в самых разных местах города: в магазинах, офисах, школах и детсадах, библиотеках и фитнес-центрах.

«Мы планируем сильно увеличить скорость сбора, — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор акции в Зеленограде. — Пока к акции подключены только 5-6 зеленоградских школ. Если мы подключим все школы, то дело пойдёт быстрее, а если к нам так же активно присоединиться Москва — надеемся, сможем собрать нужную сумму за весну и лето».

8 тонн пластиковых крышечек — это около 4 миллионов штук, один полный грузовик крышечек; одна крышечка стоит примерно 7 копеек при приёме её на переработку. Такой расчёт приводится в официальной группе акции Вконтакте.

Символ акции — «цветик-семицветик» из известной детской сказки, в которой одно доброе пожелание приводит к чуду. «Мы хотим призвать: не выбрасывайте крышечки от пластиковых бутылок с водой или напитками, приносите их, открывайте свои пункты их сбора, становитесь волонтёрами!» — говорит зеленоградская эко-активистка — Приглашаем всех добрых людей участвовать в общем деле и подарить радость передвижения маленькому Андрею".

Коляску для двухлетнего Андрея и и его приёмных родителей планирует купить благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — все деньги от сбора крышечек будут переданы в фонд и потрачены на эту покупку. 18 января врачи на консилиуме обсудили план лечения мальчика, а он сам попробовал коляску в действии.

«Андрей за несколько минут освоился с коляской — в клинике оказалась та самая модель, на которую идет сбор средств», пишут в группе «Добрые крышечки»
Фото: otkazniki.ru

Акции по приёму пластиковых крышечек популярны во всем мире, их активно проводят в Европе, точно так же собирая деньги на инвалидные коляски. Первую всероссийскую акцию «Добрые крышечки» поддержали зеленоградское общественное движение «Буду сортировать!«, компания «МСК-НТ», которая занимается вывозом и раздельным сбором мусора в Зеленограде, а также префектура, Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей Москвы и зеленоградский «Клуб юных натуралистов».

Следующая ключевая дата акции — 22 апреля, когда в Зеленоград приедет машина от переработчика, компании «ЭкспертВтор», которая снова заберёт все собранные крышки. «Мы должны подготовиться к этому дню как можно лучше. Компания пошла нам навстречу, она сама посылает транспорт и разрешает нам сопровождать груз, чтобы мы могли увидеть и показать всем, как его начинают перерабатывать, — пояснила Карина Смирнова (результаты и видеозаписи первого вывоза крышечек из Зеленограда опубликованы 3 февраля Вконтакте). — Да и цену за крышечки для нас установили высокую, это позволит быстрее накопить требуемую сумму».

Организаторы напоминают, что сдать по акции можно чистые крышечки без вкладышей: от тетра-паков; от пластиковых бутылок и бутылочек (воды, газироки, молочных продуктов, в т. ч. «Иммунеле», растительного масла, некоторых непищевых жидкостей — стеклоомывателя в 5-литровых бутылках и т.п); от дой-паков (например, от кетчупа, сгущенки); любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05, PP; колечки от крышек и ручки от 5-ти литровых бутылок. Не подходят: крышки от кофе, тюбиков (зубной пасты и косметики).

Разные виды крышек, которые собирают по акции «Добрые крышечки»
vk.com/dobrie_krishechki

Полную информацию об акции «Добрые крышечки» и места их сбора можно найти ВКонтакте и в Facebook. Сегодня крышечки собирают в школах 1353, 1194, 1557, 842, 853, 718, в МИЭТе, в ДК (КЦ) «Зеленоград», в детской библиотеке №251 (корпус 401), в антикафе «Вместе» (корпус 1651), в Ресурсном центре НКО Зеленоград (корпус 239) и в других точках сбра по Зеленограду, а также в ДК «Андреевка», в Ржавках и в Менделеево.

Все желающие могут организовать собственный мини-пункт сбора крышечек там, где выберут, или предложить акции свою помощь: с погрузкой и вывозом вторсырья, продвижением проекта, фото- и видеосъемкой, дизайном плакатов и материалов акции.

 Реклама
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб только до 1 марта Объявления
18 февраля из Зеленограда организуют автобусный шоп-тур в Иваново Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Бар/Ресторан «SOVA» Line Up на Ближайший «WEEKEND» и 14 февраля Объявления
Обсуждение
Федор Пшеничный
Вчера, 21:58
Будьте добры, покажите ту свалку, куда сгрузили эти крышечки "на переработку" :)
Елена Буханик
Вчера, 23:06
Зачем крышечки. Ребёнок инвалид, наверняка инвалид-детства, ему по закону положена коляска.БЕСПЛАТНО.Кто определил цену коляске? Взрослая электрическая стоит в пределах 80-150тыс.Сейчас ему 2года, вполне до 3-лет можно возить в обычной коляске.
Елена Панасенко
2 часа назад
Это были другие зеленоградцы, собиравшие крышечки. Наивные и глупые, безусловно.
Будьте добры, покажите ту свалку, куда сгрузили эти крышечки "на переработку"
Фёдор Пшеничный, специально для вас координатор сбора лично отвезла их на завод и сняла видео, чтобы вам его показать. Фальсифицированное, разумеется. Ссылки есть в тексте:
https://vk.com/wall-93129298_1258
"Смотрите в перископе запись прямой трансляции вывоза крышечек из Зеленограда
📹 https://www.periscope.tv/w/1djGXZrRlkVxZ
И барабанная дробь: взвешивание крышечек и их переработка в гранулу прямо на месте!
📹 https://www.periscope.tv/w/1jMKgZBpPOMxL";
- Ждём ваше экспертное заключение о подделке, скрытых мотивах и одурачивании масс
Кто определил цену коляске? Взрослая электрическая стоит в пределах 80-150тыс.Сейчас ему 2года, вполне до 3-лет можно возить в обычной коляске.
Елена Буханик, вы, наверное, мать ребенка инвалида, досконально знающая его проблемы. Хотя нет, такие родители не оперируют терминами вида "инвалид-детства", потому что точно знают, как они пишутся, из заключений комиссии.
Специально для вас отвечает на вопрос "Зачем этому ребенку коляска?" Благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам", вот ссылка из текста: http://otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30492
Несомненно, этот уважаемый некоторыми фонд вместе с приёмными родителями и продавцом колясок пытаются распилить денежки граждан (впрочем, несуществующие, ведь крышечки выкинули на помойку, как утверждает Фёдор, а значит, за них никто ничего не заплатил). А консилиум врачей и диагнозы придумали для важности.

У кого еще какие версии? Пожалуйста, не стесняйтесь.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама