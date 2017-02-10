Инцидент произошел утром 9 февраля во 2-м Западном проезде, за плодоовощным комбинатом. Грузовик Volvo, паркуясь, врезался в автомобиль BMW Х5, а между ними оказался 43-летний пешеход.

Пострадавший помогал водителю Volvo FM Trucks припарковаться, сообщает окружная автоинспекция. Мужчину увезли с различными травмами в зеленоградскую больницу на «скорой». За рулем грузовика был 59-летний водитель.