Инцидент произошел утром 9 февраля во 2-м Западном проезде, за плодоовощным комбинатом. Грузовик Volvo, паркуясь, врезался в автомобиль BMW Х5, а между ними оказался 43-летний пешеход.
Пострадавший помогал водителю Volvo FM Trucks припарковаться, сообщает окружная автоинспекция. Мужчину увезли с различными травмами в зеленоградскую больницу на «скорой». За рулем грузовика был 59-летний водитель.
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